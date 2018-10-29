Эта тема будоражит умы двух противоборствующих лагерей: спекулянтов и инвесторов. В США побеждают инвесторы, а в России пока правят бал спекулянты.
Каждый лагерь непримирим к оппонентам, хвастаясь своими достоинствами и указывая на недостатки оппонентов.
На вебинаре мы рассмотрим «+» и «-» каждого из типов управления, а также о том, о чем говорят вполголоса на Западе и не говорят совсем в России.
А в заключение скажу: «Если вы думаете, что заранее знаете ответ, то вы ошибаетесь».
Ответ узнаете на вебинаре 30 октября в 19:00.
Трансляция в Youtube будет по адресу: https://youtu.be/tbhqXmclNAk
Можно смотреть и на странице сайта.
Если вы хотите задавать мне вопросы и писать комментарии, то у вас должен быть аккаунт в Google и авторизоваться в нем по адресу: https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?uilel=3&service=youtube&passive=true&flowName=GlifWebSignIn&
Если нет аккаунта в Google, то можете сделать это по адресу:
https://accounts.google.com/SignUpWithoutGmail?service=youtube
P.S. Так как материала на вебинаре будет очень много рекомендую предварительно подготовиться и почитать материалы, которые буду выкладывать на сайте. Список материалов буду публиковать в этом посту.
1: АКТИВНОЕ И ПАССИВНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ: ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ
2: Анализ рейтинга ПИфов акций. Шока нет. Есть закономерность
3: ПОЧЕМУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ФОНДОВ (КОМИССИИ) ЯВЛЯЕТСЯ ЛУЧШИМ ПРОГНОЗОМ ИХ ДОХОДНОСТИ
4: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТНИК: «НА КОНСУЛЬТАЦИЯХ НЕ ПРОЖИВЕШЬ…»
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