Налогообложение самозанятых, или что год грядущий нам готовит? (мнение эксперта)
В настоящее время по статистике за текущий 2018 год 1488 человек зарегистрировали себя в качестве самозанятых. На сайте ФНС РФ можно найти статистику по самозанятым, согласно которой количество самозанятых гаждан в России составляет 2427 человек. Это совсем небольшая цифра для нашей страны. На мой взгляд, такая статистика означает следующее:
- граждане не информированы о таком феномене как «самозанятость» и о преимуществах такого статуса (поскольку они отсутствуют);
- самозанятость, в нашей российской действительности, это попытка граждан , прежде всего, выжить, не надеясь на помощь государства, в сложнейшей экономической ситуации, связанной с растущей бедностью в национальной экономике, а никак не попытка заработать сверхдоходы.
На сегодняшний день отсутствует единый закон о самозанятых, который бы четко определил бы статус таких граждан. Налоговый Кодекс регулирует постановку на учет таких граждан на основании статьи 83 и описывает некоторые виды деятельности, которыми могут заниматься самозанятые. Система информирования граждан о подобных нововведениях пока оставляет желать лучшего, она пока не сформирована.
Недавно на официальном сайте Государственной Думы появился законопроект, который сейчас активно обсуждается и , возможно, он вступит в силу с нового 2019 года http://sozd.duma.gov.ru/bill/551845-7: №551845-7 “О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)”.
Этот законопроект определяет систему налогообложения самозанятых граждан в регионах, которые выбраны для начала эксперимента по введению специального режима налогообложения самозанятых.
На мой взгляд, важными являются следующие моменты из данного документа:
1) Налоговая ставка (для налога на профессиональный доход) устанавливается для самозанятых на уровне 4 % , если такие граждане реализуют товары или услуги физическим лицам, и 6 % , если они реализуют товары или услуги юридическим лицам. При этом до 01.01.2019 года все зарегистрированные самозанятые налоги не платят, поскольку они находятся в режиме налоговых каникул;
2) Оплачивать налоги самозанятые смогут через специальное электронное приложение.
Что следовало бы еще оговорить в подобном законодательном акте?
1. На мой взгляд, есть смысл оговорить возможность самозанятых граждан самостоятельно формировать свой пенсионный план .Пока данная информация в документе отсутствует. Существуют лишь заявления представителей Правительства РФ, в которых они говорят о том, что самозанятые могут претендовать лишь на социальную пенсию. На самом деле, конечно, есть смысл освободить самозанятых граждан от всех обязательных отчислений в фонды, поскольку ,как правило, доходы таких граждан носят сезонный и нерегулярный характер и они не смогут делать фиксированные отчисления в фонды.. При этом, считаю необходимым, предоставить самозанятым возможность самостоятельно формировать свои пенсионные накопления по гибкой схеме, которую нужно разработать и зафиксировать в законопроекте.
2. Обсуждается в прессе, но пока четко не оговаривается в законопроекте обязательность покупки патента и его стоимость для ведения деятельности в формате самозанятости. Есть смысл определить необходимость приобретения патента и, если он нужен, оговорить его стоимость.
3. Целесообразно также оговорить систему администрирования подобного налога. Пока не очень ясно, как будет контролироваться неуплата налога. На мой взгляд, это сделать будет чрезвычайно сложно, поскольку никакой отчетности для самозанятых не предусмотрено.
В целом, на мой взгляд, пока ситуация с развитием законопроекта о самозанятых выглядит непроработанной, «сырой». Бюджет вряд ли будет существенно пополняться за счет введения налога на профессиональный доход в силу того, что деятельность самозанятых, не являясь предпринимательской по сути и по форме, не дает регулярных доходов гражданам, а значит не будет и регулярных налоговых поступлений.
По моему мнению, большее внимание чиновникам, особенно сейчас, в кризисный период, следует уделить администрированию гораздо более важных налогов для бюджета - налога на прибыль и налога на добавленную стоимость , плательщиками которых являются юридические лица.
Марковская Елизавета Игоревна, к.э.н., доцент НИУ «Высшая школа экономики», член СРОО «Экспертный Совет» , приглашенный судебный эксперт, бизнес-консультант
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