Некоторые оценочные компании оказывают услугу, связанную с оценкой рыночной стоимости имущества для целей расчета госпошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство. Заказчиком такой услуги выступают наследники имущества, а пользователем информации, которая отражается в документе, – нотариусы.На практике мне часто приходится сталкиваться с тем, что Заказчик просит подготовить справку о рыночной стоимости наследуемого имущества для нотариуса. В ней указывается рыночная стоимость оцениваемого имущества. Данная услуга пользуется спросом, поскольку стоимость подготовки такой справки объемом 1-2 страницы невелика – как правило, от 1 тыс. руб. в зависимости от вида имущества. Хотя должна быть подготовлена не просто справка с указанием рыночной стоимости имущества, а полновесный отчет, стоимость подготовки которого заведомо выше стоимости справки. В противном случае имеет место нарушение Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее – Закон № 135-ФЗ), согласно которому определение рыночной стоимости имущества требует применения специальных стандартов оценки.Вместе с коллегами из СРОО "Экспертный Совет" мы проанализировали ситуацию, связанную с оказанием подобной услуги, и сделали некоторые выводы, которыми мне хотелось бы поделиться.Сначала проанализируем законодательную базу, которая сложилась к настоящему моменту и касается исчисления госпошлины нотариусом в рамках дел о наследовании имущества. Речь идет о следующих нормативных документах:Гражданском кодексе;Налоговом кодексе;Основах законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I (далее – Основы о нотариате);письме Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 25 июня 2018 г. № 03-05-05-03/43416;письме Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 27 апреля 2015 г. № 03-05-05-03/24250.Важными моментами из вышеперечисленных нормативных актов являются следующие.В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.Согласно ст. 1115 ГК РФ ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.В силу ст. 1162 ГК РФ по желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части.На основании ст. 22 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате за совершение нотариальных действий, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная нотариальная форма, нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, должностные лица, указанные в ч. 4 ст. 1 Основ о нотариате, взимают госпошлину по ставкам, установленным законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, нотариус, занимающийся частной практикой, взимает нотариальный тариф в размере, соответствующем размеру госпошлины, предусмотренной за совершение аналогичных действий в государственной нотариальной конторе, и с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.Согласно подп. 22 п. 1 ст. 333.24 НК РФ за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и (или) по завещанию госпошлина (нотариальный тариф) уплачивается детьми, в том числе усыновленными, супругами, родителями, полнородными братьями и сестрами наследодателя в размере 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тыс. руб., другими наследниками – в размере 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 млн руб.Между тем подп. 22 п. 1 ст. 333.24 НК РФ не установлено, что предельный размер госпошлины (нотариального тарифа) должен исчисляться за совершение нотариального действия, связанного с выдачей свидетельства о праве на наследство, исходя из совокупной стоимости всего наследуемого имущества.В соответствии с подп. 10 п. 1 ст. 333.25 НК РФ стоимость имущества, не предусмотренного подп. 7-9 п. 1 ст. 333.25 НК РФ, определяется оценщиками или юридическими лицами, которые вправе заключить договор на проведение оценки согласно законодательству Российской Федерации об оценочной деятельности.Согласно письму Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 25 июня 2018 г. № 03-05-05-03/43416 при выдаче нотариусом свидетельства о праве на наследство для правильности исчисления размера государственной пошлины (нотариального тарифа) за выдачу его наследникам должен быть представлен документ об оценке наследуемого имущества.Из анализа данных нормативных документов следует, что оценочные компании при поступлении заказа на оценку имущества с целью наследования не должны ограничиваться справкой о рыночной стоимости имущества, а должны выполнять полноценный отчет об оценке рыночной стоимости в соответствии c Законом № 135-ФЗ, учитывая федеральные стандарты оценки. Дело в том, что понятие рыночной стоимости обязывает выполнять отчет об оценке рыночной стоимости согласно федеральным стандартам оценки. Предоставляя заказчику справку о рыночной стоимости, оценочная компания рискует дважды: нарушая положения Закона № 135-ФЗ в части выполнения требований федеральных стандартов оценки № 1, № 2 и № 3, а также рискуя в случае ситуаций оспаривания наследства оказаться перед необходимостью предоставить отчет о рыночной стоимости для судебных органов, которого изначально не было сделано. Поэтому лучше с самого начала не брать на себя такой риск, а оказать заказчику услугу по оценке рыночной стоимости в соответствии с Законом № 135-ФЗ, следуя федеральным стандартам оценки.На практике часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда заказчик – физическое лицо не предоставляет все необходимые документы, которые нужны для выполнения требований федеральных стандартов оценки, руководствуясь соображением экономии своих денежных средств тем, что нужна только справка о рыночной стоимости. В этом случае от него целесообразно получать официальный отказ от предоставления документов и заключить договор "неоценочный", на осуществление консалтинговых услуг, где прописать, что такие услуги оказываются вне рамок Закона № 135-ФЗ. Это необходимо для того, чтобы в случае оспаривания наследства в судебном порядке не было претензий ни к оценщику, ни к саморегулируемой организации. Данный способ, как правило, подходит для консультативных услуг. Скорее всего, этот подход устроит далеко не всех нотариусов. Ведь, согласно нормативным документам нотариусу нужно заключение о рыночной стоимости имущества. А это обязывает оценщика оказать услугу, результатом которой будет выполнение отчета о рыночной стоимости.Из всего вышесказанного вытекает следующая рекомендация. Поскольку нотариусам нужна рыночная стоимость наследуемого имущества для расчета госпошлины, то необходим отчет о рыночной стоимости по стандартам федеральных стандартов оценки в строгом соответствии с Законом № 135-ФЗ. В случае оспаривания наследства в судебном порядке именно этот документ будет приниматься во внимание. Поэтому оценщикам нецелесообразно брать на себя риск подписания всякого рода справок о рыночной стоимости, которые стоят недорого, но в случае возникновения спора о наследстве вынудят оценщика все-таки изготовить полновесный отчет. Но это будет уже нарушением законодательства об оценочной деятельности, которые обязывают оценщика следовать стандартам при подготовке отчета о рыночной стоимости.Примеры судебной практики, которая демонстрирует необходимость наличия отчета о рыночной стоимости в делах об оспаривании наследства:Гр-н X обратился в суд с иском к гр-ке Y о взыскании денежной компенсации за долю наследственного имущества. В рамках данного дела, определяя размер компенсации за доли в наследственном имуществе, суд исходил из фактической рыночной стоимости автомобилей на основе отчета о рыночной стоимости (апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 5 ноября 2014 г. по делу № 33-14715/2014).Банк обратился в суд с иском к Администрации Красногвардейского района, Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга, Комитету Финансов Правительства Санкт-Петербурга, гр-ке N, действующей в интересах несовершеннолетней гр-ки X, гр-ки Z о взыскании задолженности по кредитному договору за счет выморочного имущества в сумме 5 081 357 руб. 47 коп., обращении взыскания на квартиру с установлением начальной продажной стоимости в размере 3,4 млн руб., взыскании в счет возмещения расходов по определению рыночной стоимости квартиры 10 тыс. руб. В деле фигурирует отчет о рыночной стоимости (апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 26 октября 2016 г. по делу № 33-21706/2016).Банк обратился в суд с иском к АМО СП "Объячево", ТУ Росимущества в РК о взыскании задолженности по кредитному договору, судебных расходов, обращения взыскания на заложенное имущество. В обоснование иска указано, что между кредитной организацией и гражданином был заключен кредитный договор, по условиям которого банк предоставил заемщику кредит в сумме 1,3 млн руб. на приобретение квартиры под 13,75% годовых. Обеспечением исполнения заемщиком обязательств по кредитному договору является ипотека в силу закона. На основании договора купли-продажи квартиры было зарегистрировано право собственности гражданина на приобретенную квартиру. Заемщик умер. Однако кредитные обязательства до настоящего времени не исполнены. Согласно информации нотариуса Прилузского нотариального округа, наследственное дело закрыто в виду отказа наследника от принятия наследства, в связи с чем администрации МР "Прилузский" было направлено заявление о выявлении выморочного имущества. В последующем банк обратился с претензией к АСП "Объячево", на что АСП "Объячево" дала ответ об отсутствии финансовой возможности разрешения вопроса. Учитывая изложенное, банк обратился в суд с иском, в котором просил взыскать с ответчиков задолженность по кредитному договору в размере 1 560 439 руб. 9 коп., обратить взыскание на заложенное имущество путем продажи квартиры с публичных торгов, установив начальную продажную цену квартиры в размере 970 тыс. рублей, взыскании судебных расходов. В деле фигурирует отчет о рыночной стоимости, на основании которого была определена рыночная стоимость имущества (апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Коми от 29 марта 2018 г. по делу № 33-1781/2018).