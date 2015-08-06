HELP по дебетовой карте Ренессанс Кредит

Оформляется с 22 июля при наличии вклада или при его открытии. С сентября карта оформляется без обязательного открытия вклада.
Карта по тарифному плану ТП-89 не выпускается! Вместо нее при открытии вклада выпускалась карта с ТП-189. С 05.04.2017 выпускается карта с ТП-202
https://rencredit.ru/cards/debitcard/
HELP основан на информации с форума (спасибо пользователям за правильные вопросы , а ПБ за грамотные ответы) и из сборников тарифов, а именно:
- Тарифы комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами с 01.06.2015 г. / 04.04.2016 г. / 11.10.2016 г. / 24.04.2017
- Тарифы по предоставлению и обслуживанию банковских карт КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) с 18.03.2016г. / 01.04.2017 (стр. 88, ТП-89)
https://rencredit.ru/support/rates/
Основные моменты:
1) Годовое обслуживание.
ТП-89 и ТП-189: бесплатное годовое обслуживание;
ТП-202: бесплатное, если в месяц клиент тратит по карте хотя бы 5 000 рублей или держит деньги на карте в сумме 30 000 рублей и более. В остальных случаях комиссия – 59 рублей в месяц, при этом если в одном месяце комиссия начислена, а в следующем выполнено одно из вышеуказанных условий, то комиссия за следующий месяц уже не начисляется. 99 рублей за оформление выдачу карты – взимается единоразово, в момент оформления. Для этого клиенту достаточно внести деньги на карту через кассу Банка или терминал;
2) срок действия 5 лет. Карта блокируется, если:
- карта не была активирована клиентом в течение 6 месяцев со дня выпуска карты;
- карта была активирована, но клиент не совершил ни одной операции с использованием карты в течение 6 месяцев, а баланс карты при этом нулевой;
3) ранее одному клиенту выдавалась только одна дебетовая карта. Теперь этого ограничения нет. При оформлении со слов клиента заполняется анкета: адрес и место работы, доход и т.п. В выдаче карты может быть отказано. Отсутствие места работы не является 100%-й причиной отказа;
4) карта с чипом и paypass. Для всех ТП дополнительную карту можно оформить с ТП-202;
5) есть проблемы со сменой PIN в собственном банкомате. Сменить можно в банкомате Росбанка;
6) смс 50 р./мес. Первый месяц бесплатно. Платное смс информирование может подключиться независимо от того, отказывались вы от него при оформлении карты или нет. Причем, в моем случае, оно подключилось и к кредитке с ранее отключенными смс. Отключаются по звонку на горячую линию банка (смс об отключении может не прийти). Есть информирование о расходных операциях через электронную почту;
7) бесплатный перевыпуск на именную (заявление можно подать через форму на сайте банка или во время звонка на горячую линию для активации неименной карты). Неименная карта блокируется после обработки запроса на перевыпуск;
8 )процент на остаток по карте
Для ТП-89 и ТП-189 с 01.10.15:
0 - 5000 -- 0%
5000,01 – 200000 -- 7%
200000,01 и более -- 1%
Для ТП-202:
7,25% на минимальную сумму остатка денежных средств на Счете Клиента в течение календарного месяца, за который начисляются проценты, за весь календарный месяц. При этом за базу расчета процентов берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно).
Проценты по карте начисляются ежедневно в зависимости от остатка и выплачиваются в конце месяца. Увидеть начисление в ИБ можно в списке операций или в выписке по счету (Список операций -> Показать -> Получить выписку);
9) расходно-пополняемый вклад 6% (НСО 1000 р.) с возможностью переводов в ИБ с/на карту через текущий счет и возможностью выплаты процентов на карту (кроме валютных вкладов). Проценты выплачиваются в дату заключения договора по вкладу.
Для того, чтобы изменить способ выплаты процентов (капитализация/счет карты), необходимо обратиться в отделение банка, где был открыт депозит, и заполнить соответствующее заявление. Если вклад был открыт в интернет-банке, клиент может составить заявление на изменение способа выплаты процентов в любом офисе «Ренессанс Кредит»;
10) пополнение карты без комиссии:
а) через сервис с2с на сайте банка Ренессанс Кредит (партнерский сервис Связь-банка):
http://www.rencredit.ru/c2c
* !!! С 11.10.16 пополнение через сервис платное: 0,95% от суммы, min 45 р.
О некоторых особенностях сервиса можно почитать тут, тут и тут.
В течение одного дня можно осуществить переводы на карту КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на общую сумму не более 300 000 рублей. Максимальная сумма одного перевода - не более 100 000 рублей. Максимальная сумма переводов в месяц по одной карте - 600 000 рублей. Пополнение возможно только с карт, поддерживающих 3D-Secure.
Зачисление средств через с2с на карту MasterCard мгновенно, доступны сразу. Необходимо учитывать комиссию банка-эмитента карты-донора (про платный с2с читать тут). Например, у Сбербанка исходящий с2с с дебетовой карты бесплатен с такими лимитами:
для Visa Electron, Maestro - 30 т.р. одна операция, 50 т.р. в сутки, для остальных карт Visa и MasterCard - 30 т.р. одна операция, 150 т.р. в сутки. На деле за одну операцию удавалось вытянуть чуть больше 30 т.р.
Исходящий с2с с карты Кукуруза без комиссии и ограничения суммы;
б) через терминалы «Элекснет» в отделениях Ренессанса. Можно пополнить карту по номеру или вклад по номеру депозитного счета (по отзывам, с этим возможны проблемы). Лучше пополнять текущий счет или счет карты. Платежи, принятые до 17:00 МСК зачисляются тем же днем, остальные через 1-2 рабочих дня. Дистанционное пополнение через кошелек «Элекснет»: через «Кредиты» по номеру карты - ошибка, по номеру счета карты - с комиссией, через «Вклады» по номеру счета вклада или номеру текущего счета - успешно и без комиссии. Если сумма меньше указанной в договоре вклада минимальной суммы пополнения, то деньги переведутся на текущий счет;
в) через кассы отделений банка. Пополнять текущий счет, далее в ИБ перевод на карту/вклад. При пополнении счета через кассу деньги появляются на счете в день внесения, для использования доступны на след. день (касается будней пн-пт);
г) межбанком. Срок зачисления до 3 рабочих дней. Пополнять счет карты или текущий счет с последующим переводом в ИБ на карту/вклад. Средства становятся доступны на следующий день после дня зачисления. Чтобы увидеть в ИБ входящий межбанк (зачисленный, но еще не доступный), надо на главной странице в выпадающем меню напротив номера карты выбрать список операций по карте, далее нажать на кнопку Показать, а потом на кнопку Получить выписку - будет возможность увидеть сегодняшнее зачисление на р/с. Вклад можно пополнять напрямую межбанком, в выписке пополнение отобразится на следующий день. Если сумма меньше указанной в договоре вклада минимальной суммы пополнения, то перевод будет отклонен. О бесплатном и дешевом межбанке читать тут;
д*) в терминалах Московского Кредитного Банка. Лимиты: 40 тыс. за 1 транзакцию / 80 тыс. в день. *Примечание: теперь с комиссией;
11) невозможен исходящий с2с через сторонние сервисы. UPD: возможен до 30000 р./мес.
Онлайн-переводы на карту VISA или MasterCard любого российского банка возможны через ИБ Ренессанс-Кредит.
Максимальная сумма перевода - 15 000 руб.
Комиссия за перевод:
- за счет собственных средств - 1,5%, мин. 30 рублей;
- за счет средств кредитного лимита - 3,9%, мин. 290 рублей.
12) макс. сумма снятия наличных с карты 500 т.р. в день и 700 т.р. в календарный месяц.
Снятие без комиссии:
а) в кассах отделений банка при предъявлении карты. Если терминал не работает, можно перевести средства со счета карты на текущий счет и снять в кассе без комиссии. Для сумм, поступивших безналом на карточный или текущий счета, отлежка не нужна;
б) в банкоматах банка (для ТП-89 и ТП-189 без комиссии в пределах суммы, указанной в пункте 12);
в) выдача наличных денежных средств со счета по карте в банкоматах и в отделениях других банков:
- для ТП-89 два бесплатных снятия в календарный месяц в любом банкомате мира. Далее 1%, но не менее 100 р.
- для ТП-189:
до 25 000 рублей в месяц - не взимается. Учет количества снятий проходит по дате списания;
от 25 000,01 рублей в месяц - 0,9 % от суммы операции, но не менее 90 рублей.
- для ТП-202:
до 25 000 рублей в календарный месяц – не взимается;
от 25 000,01 рублей в месяц – 1 % от суммы операции, но не менее 100 рублей;
13) межбанковские переводы через ИБ пока бесплатно (п. 6.2.3 Тарифов комиссионного вознаграждения по операциям с физ. лицами от 01.06.15). С 04.04.2016 - 30 руб. за платежку.
С 24.04.2017 согласно п. 6.2.3.1.1 "Перечисление собственных средств на свои счета, открытые в других банках", комиссия за перевод через ИБ собственных средств на собственные счета, открытые в других банках не взимается
Межбанк по платежкам, сформированным до 14:00 МСК, уходит в этот же день третьим рейсом. Если после 14:00 МСК, то на след рабочий день третьим рейсом. Лимит 100 т.р. на одну операцию и 300 т.р. на один операционный день, минимального лимита нет, месячного лимита нет (лимиты общие на межбанк и внутрибанк). Отменить перевод, находящийся в статусе "В обработке", можно через информационный центр.
Не допускаются пополнения карты в другом банке через сводный счёт 40817, если в качестве получателя указывается банк, а данные для зачисления пишутся в назначении платежа.
Переводы в некоммерческие организации (на счета 40703) через ИБ невозможны. Для осуществления такого перевода необходимо в офисе заполнить заявление;
14) все операции между картой и вкладом выполняются через текущий счет. Внутрибанковские переводы бесплатны, осуществляются с понедельника по субботу с 9:00 до 22:00 МСК. Т.е. средства, отправленные, например, в 7 утра со вклада на текущий счет, придут после 09:00 МСК. Лимит 100 т.р. на одну операцию и 300 т.р. на один операционный день. Лимитов на операции между своими счетами нет;
15) карта участвует в бонусной программе "Простые радости";
16) конвертация по курсу ЦБ + 1%;
17) интернет-банк. По умолчанию подключается информационный доступ, чтобы стали доступны переводы, необходимо написать заявление на предоставление операционного доступа. Возможно онлайн открытие/закрытие вклада и текущих счетов. Для получения документального подтверждения открытия через ИБ вклада, нужно обратиться в любое отделение банка, и будет выдана копия договора, заверенная менеджером.
При замене сим-карты (если оператор сотовой связи предоставляет банку соответствующую информацию) требуется перепривязка IMSI, иначе становятся недоступны операции внешних переводов в ИБ. Для этого можно обратиться к ПБ, доступ восстановится в течение 24 часов;
18) мобильный банк для android и iOS:
http://rencredit.ru/czentr-podderzhki-klientov/informacziya-po-vashemu-schetu/mobilnyj-bank
19) при безналичном поступлении средств для снятия их со вклада через кассу необходима отлежка 30 дней. Иначе комиссия 3%, но не менее 500 р. Это, естественно, не касается снятия с карты. Если средства поступили на вклад с текущего счета, срок нахождения на текущем счете учитывается в общем 30-дневном сроке отлежки;
20) лимиты на карту на снятие наличных, покупки в магазинах и интернете в ИБ не устанавливаются.
Ожидается в перспективе (со слов представителя банка на banki.ru):
1) мобильное приложение в декабре-январе;
2) изменения в бонусной программе осенью в плане увеличения числа партнеров и способов реализации бонусов;
3) собственный сервис с2с (сейчас партнерский через Банк Москвы) - 2016 год;
4) дистанционный канал распространения дебетовых карт - осенью;
5) к осени выдача дебетовых карт без открытия вклада;
6) выпуск доп. карт - неопределенный срок;
7) валютные счета в ИБ - в этом году;
8 ) круглосуточный ежедневный внутрибанк;
9) список mcc, по которым бонусы не начисляются;
10) выпуск карт VISA.
Бонусная программа "Простые радости":
1) подключается автоматически (программа не действует для карт с ТП-189);
2) возврат 1% бонусами за покупки по карте, повышенный возврат от 5% по ежемесячным категориям и до 20% за покупки у партнеров. Стандартный 1%-й возврат неограничен. Бонусы начисляются после подтверждения операции по дате авторизации (например, за покупку 31 августа повышенные бонусы начислятся в начале сентября по августовской бонусной категории. Зачастую требуется ручное доначисление повышенных бонусов через ПБ за покупки в последние дни месяца). Условия ежемесячных акций тут;
3) трата бонусов происходит путем компенсации стоимости покупок в определенных категориях (меняются каждый месяц). 1 бонус = 1 рубль. Минимальная сумма для конвертации - 300 бонусов;
4) бонусный счет общий для всех контрактов. Т.е. если есть кредитка и дебетовка, то бонусы начисляются на один счет. Если бонусная программа уже подключена к одной из карт, то при получении другой повторно подключать не надо;
6) операции оплаты через банкоматы и ИБ не бонусируются;
7) при перевыпуске карты баллы сохраняются;
8 ) бонусный счет отображается в ИБ;
9) бонусы не начисляются за:
-казино, тотализаторы и иные игорные заведения (MCC 6529, 6530, 7995);
-покупка дорожных чеков, лотерейных билетов, ценных бумаг и драгоценных металлов (MCC 5094, 6211, 9754, 9223);
-в пользу страховых компаний и паевых фондов (MCC 6300, 5960);
-в пользу ломбардов (MCC 5933);
-оплата государственных услуг - штрафы, сборы и др. (МСС 9399, 9222);
-пополнение электронных кошельков и приобретение предоплаченных карт (MCC 6050, 6051);
-получение наличных денежных средств (MCC 6010, 6011);
-перечисление денежных средств на счета в других банках или операции с финансовыми организациями (MCC 6012, 6532-6538, 4829, 6540);
-проведение предоплаченных и регулярных платежей в пользу операторов связи (MCC 4814);
-оплата товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса, которые невозможно однозначно классифицировать по виду их деятельности, а также в предприятиях, оказывающих узкоспециализированные услуги (MCC 5999, 8999, 7399);
10) срока действия бонусов - 6 месяцев с момента начисления.
Комментарии 1
в) 5 бесплатных снятий в месяц (за месяц берется период от одной расчетной даты, т.е. даты оформления карты, до другой) в любом банкомате мира. Далее 1%, но не менее 100 р.;
5) к осени выдача дебетовых карт без открытия вклада;
3) с 9 сентября приостановлена возможность траты бонусов (действует только накопление), в связи с изменением бонусной программы;