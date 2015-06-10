Влияние санкций на ведение бизнеса в России. Как справляются с кризисом отечественные компании?

Влияние западных санкций на российскую экономику в большей степени негативное. Однако отдельные отрасли достаточно неплохо приспособились к сложившейся ситуации и уже воспользовались возможностями так называемого оздоровительного эффекта. Какие пути стабилизации финансового положения открыты перед среднестатистическими россиянами?



Экономические санкции, введенные по отношению к России западными странами нельзя назвать катастрофическим явлением, но мощный удар по отечественной экономике все-таки нанесен. Ситуация также сглаживается тем, что некоторые ухудшения будут заметны лишь по истечению длительного периода времени. Сюда относится запрет экспортных поставок высоких технологий на территорию РФ, а также закрытие доступа отечественных банков к доступному международному кредитованию. По мнению премьер-министра Дмитрия Медведева, сложившаяся ситуация может привести к увеличению налоговой нагрузки на юридических и физических лиц.



В ответ на санкции по инициативе западных государств Россия ввела продовольственное эмбарго. Основная цель мероприятия – защитные меры и дополнительный стимул для развития аграрного сектора страны. Эмбарго и санкции стали основными причинами, вследствие которых РФ начала переориентацию на внутренний рынок, страны Таможенного союза, Азию и Латинскую Америку.

Еще во втором квартале 2014 года авторитетное агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг РФ по обязательствам в иностранной и национальной валюте с негативным прогнозом. Осенью 2014 года рубль официально признали самой стремительно дешевеющей валютой из 170 национальных денежных единиц мировых государств. Президент России Владимир Путин 27 апреля 2015 года признал, что с момента начала действия санкций российская экономика недосчиталась $160 млрд.



Несмотря на сложившуюся критическую ситуацию трейдеры финансовых рынков из России по-прежнему чувствуют себя достаточно уверенно. Специалисты, занятые в этой уникальной сфере, умеют зарабатывать средства не только во времена экономического подъема, но и в периоды финансовой нестабильности. Все больше «белых воротничков» сегодня остаются без работы и пробуют себя в новой профессии. Помимо рынка Форекс в России активно развиваются другие способы работы на финансовых рынках. В частности, платформа бинарных опционов – специальная программа, позволяющая зарабатывать деньги в интернете в режиме онлайн. В отличие от сложных операций на валютной бирже или фондовом рынке здесь новичкам не требуется покупка дорогостоящего программного обеспечения. Длительный процесс обучения тонкостям работы также не обязателен. Все что необходимо – верно спрогнозировать направление, в котором будет двигаться цена того или иного актива. Достаточно проявить немного настойчивости и дела у семейного бюджета гарантированно пойдут на поправку, чего пока нельзя сказать о бюджете федерального значения.



Как сложившаяся ситуация повлияла на федеральный бюджет?



Главный финансовый документ страны подвергался неоднократным корректировкам ввиду постоянного ухудшения экономической ситуации. Ряд крупных компаний получили антикризисную финансовую поддержку в целях покрытия полученного ущерба. Средства изыскивали из пенсионных накоплений граждан, а также Фонда национального благосостояния.



Несмотря на существенное сокращение расходной части бюджета, российское правительство бросает все силы на сохранение финансирования определенных программ на запланированном уровне. В данном случае речь ведется о направлениях, имеющих принципиальное значение для благосостояния населения и экономического роста государства в целом.



Последствия для военной и космической отрасли



Несмотря на негативное воздействие на ряд ключевых отраслей промышленности и сельского хозяйства в Роскосмосе отмечают благоприятное влияние внедренных санкций на конкурентоспособность уже в ближайшем будущем. Значительно ускорился процесс разработки и внедрения отечественных технических решений, возросла скорость процессов стандартизации. Столь необходимый отечественной космонавтике процесс импортозамещения также получил дополнительные стимулы к ускорению, которых не хватало в последние несколько лет. Именно благодаря внедрению санкций в стране более плотно возьмутся за производство космических аппаратов, ракет-носителей и разгонных блоков.



Закупка недостающих микроэлектронных элементов будет переориентирована на азиатский рынок. На данном этапе уже ведутся переговоры и подписываются договора о сотрудничестве с Южной Кореей, Сингапуром, Китаем Индией. Имеющихся электронных компонентов для действующих проектов хватит только до конца года. Далее потребуется активизировать закупочные процессы и развивать импортозамещающие производства, над чем уже сегодня ведется активная работа. В отдельных направлениях космической отрасли санкции не действуют вообще. К примеру, США продолжает активно использовать корабли «Союз» с целью доставки астронавтов на борт международной космической станции.



Однако негативное влияние на космическую отрасль все же имеет место. К середине мая 2015 года следствием обесценивания национальной валюты и влияния санкций стало 30% удорожание Российской космической программы. Возникшие экономические проблемы обусловили необходимость оптимизации имеющегося бюджета и сделали необходимой абсолютную действующей космической программы.



Западные поставщики интегральных схем, транзисторов и микросхем предоставляли до 90% необходимых России товаров в этом сегменте. Следует также сказать, что основными поставщиками перечисленной продукции являются именно те страны, которые инициировали ввод санкций. В результате процесс модернизации отечественного военного производства значительно замедлился и осложнился.



Как отреагировал на санкции топливно-энергетический комплекс?



Крупнейшее отечественное предприятие Лукойл уже в третьем квартале 2014 года сократило прибыль более чем на 50%, и вынуждено было урезать финансирование масштабной инвестиционной программы.



Известная нефтяная компания «Роснефть» вынуждена была просить государственной поддержки в размере 1.5 трлн руб., чтобы избежать проблем с ликвидностью.



«Газпром» в срочном порядке приступил к работе над оптимизацией ценовой политики и начал активную деятельность в направлении расширения и диверсификации рынков сбыта.



За финансовой помощью к государству также обратилась компания «НОВАТЭК».



По прогнозам эксперта в нефтяной отрасли Леонида Федуна падение нефтедобычи по причине действия санкций может составить порядка 7% на протяжении года.



Как санкции повлияли на компании из других отраслей?



Летом 2014 года российский лоукостер «Добролет», работавший под началом «Аэрофлота», вынужденно приостанавил свою деятельность. Основная причина – рейсы в Симферополь, которые способствуют интеграции Крымского полуострова в Российскую Федерацию. Не предоставленные в пользование по выгодным лизинговым схемам Boeing 737-800NG от ирландской SMBC Aviation Capital стали основным поводом для прекращения деятельности «Добролета». Формировать авиапарк компании стало просто не из чего. Параллельно с прекращением поставок Боингов остановилось и техническое обслуживание самолетов от немецкой Lufthansa Technik, что грозило большими проблемами со страхованием потенциальных рисков.



Московскому метрополитену пришлось отказаться от украинских тюбингов, использующихся для конструкций подземных тоннелей. Для освоения и запуска собственного производства аналогичных изделий России потребовалось порядка шести месяцев, что значительно задержало сроки по завершению строительства Люблинско-Дмитровской линии.

Коммерческие банки РФ вынуждены были пойти на повышение процентных ставок по депозитам.