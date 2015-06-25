Во сколько обходится экономическая война с западом отечественному потребителю?

Главная цель российского продовольственного эмбарго – нанести экономический урон западным странам, которые ввели санкции против России. Не менее важная задача – поддержка отечественного производителя пищевых продуктов. Почему все получилось наоборот, и блестящая схема не принесла ожидаемых результатов?



Уже через несколько месяцев исполнится год со дня вступления в силу российского продовольственного эмбарго. На всякий случай напомним, что его действие распространяется на государства Европейского Союза, а также Канаду, Австралию, США и Норвегию. В черный список занесли все страны, которые поддержали введение экономических санкций против отдельных юридических и физических лиц из РФ.



Ответ по инициативе нашего президента не заставил себя долго ждать. Продовольственное эмбарго вступило в силу 7 августа 2014 года посредством издания президентского указа соответствующего содержания. Официальная причина внедрения ответных санкций – обеспечение безопасности Российской Федерации. В результате под запретом оказались поставки мясной и молочной продукции, фруктов и овощей, а также рыбы из так называемых «стран-противников». По приблизительным подсчетам годовой объем такого импорта составил 9 млрд долларов США. Отечественные экономисты просчитали, что такой ход позволит нанести ощутимый урон экономикам государств ЕС, а также США. Но в результате все получилось далеко не так гладко.



Как менялся рынок под влиянием эмбарго?



Если сравнивать показатели 2014 и 2013 года импорт мясомолочных товаров в РФ сократился более чем на четверть, в то время как поставки рыбы и сопутствующих товаров сократились более чем наполовину. Прилавки отечественных супермаркетов заметно обеднели, в отдельных местах люди даже начали паниковать, но поставки продуктов из Европы так и не возобновились. Попытка заменить французский сыр швейцарским элитным продуктом потерпела фиаско. Несколько выросла доля поставок молока из соседней Белоруссии, которая по признанию своего президента Лукашенко также больше потеряла, чем приобрела из-за экономических войн. Несколько увеличились поставки мяса из Аргентины и Новой Зеландии. Отечественным фермерам начали обещать льготные кредиты и привлекательные субсидии, о чем не уставали сообщать федеральные телеканалы. В результате аграрии принялись за дело, засучив рукава, в надежде получить первую за долгие годы возможность справедливого заработка. Граждане России тоже немного успокоились в надежде на нераскрытый пока еще потенциал сельского хозяйства РФ. Так прошло некоторое время.



Долгожданные экономические последствия



Вслед за утихающей понемногу эйфорией от достойного ответа Западу пришли большие цены. Очень большие. Все случилось быстро и неожиданно. Российские продукты начали стоить едва ли не дороже европейских товаров, естественно, без прибавления по качественным показателям. Росла только цена. Подорожание коснулось даже тех товаров первой необходимости, которыми РФ обеспечивает себя самостоятельно и с большим избытком. Чиновники бросились обвинять посредников и крупные продовольственные сети в необоснованном повышении цен, пока также совершенно неожиданно в стране не разразился финансовый кризис.



Практически сразу после этих событий последовали заявления отечественных экспертов о непродуктивности продовольственного эмбарго. Количество поклонников ответных экономических санкций резко сократилось, но путь назад был закрыт уже достаточно давно. На выходе Россия получила поражающую воображение даже опытных финансистов девальвацию, увеличение количества безработных граждан, падение реальных доходов населения и даже номинальных зарплат в купе с сумасшедшими ценами на продукты из категории первой необходимости.



Как ни печально это признавать, но основной, чудовищной и сокрушительной силы удар в результате ответных санкций пришелся не по золотым запасам США и Европы, а по и так достаточно худым кошелькам среднестатистического отечественного потребителя. В зависимости от вида товара цены поднялись от 10 до 70%. Инфляция в РФ на начало текущего года уже составила 22%.



Зато тот же среднестатистический европейский покупатель оказался в плюсе. Продуктов у них теперь в избытке, сразу переориентировать такой объем экспортных поставок не получается, поэтому местные компании и фермеры начали распродавать свой товар со скидками от 20 до 40%. За исключением убытков некоторых сельскохозяйственных предприятий для жителей ЕС ситуация очень даже привлекательная. А если учесть, что лишь несколько процентов экономики Европы зависит от состояния сельского хозяйства – поводов для волнения у наших западных соседей совсем немного.



С ударом по экономике США дела обстоят похожим образом. Отказ от американской курятины стоил нашим заморским партнерам каких-то $ 715 млн долларов. В сравнении с недополученными Россией из-за санкций $ 160 млрд долларов инвестиций это капля в море и больше ничего.



Из-за прекращения доступа отечественных банков к европейским услугам рефинансирования наши коммерческие учреждения не получили возможностей для дальнейшего развития и также начали терпеть колоссальные убытки. В общей сложности за период экономической войны Россия потеряла около 8% своего ВВП, в то время как Европа и США не лишились даже по 0.5% от объема валового национального продукта.



Единственной относительно тихой гаванью, где влияние экономических санкций ощущается в наименьшей степени – стали финансовые рынки, где прибыльная торговля активами возможна вне зависимости от экономической ситуации в стране. В частности, торговля бинарными опционами, открытие памм-счетов и доверительное управление на Форекс становятся сегодня все более популярными направлениями для инвестирования капитала для тех россиян, которые сегодня потеряли возможность использовать привычные источники заработка.