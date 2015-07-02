Интернет-трейдинг в России. Новые возможности для инвесторов

Еще каких-то 10-15 лет назад интернет-трейдинг в нашей стране находился в зачаточном состоянии. Сегодня это мощный рынок с постоянно растущим объемом денежной массы. В сегменте создано огромное количество новых, успешных компаний, постоянно появляются новые рабочие места, но самое главное – это перспектива хорошего заработка, открытая всем и каждому.



Будущее отечественных финансовых рынков однозначно лежит в направлении развития интернет-трейдинга. Покупка и продажа любых активов через интернет – интересный, удобный и прибыльный вид деятельности для современного человека, идущего в ногу со временем. В соответствии с отечественным законодательством, возможности частных инвесторов при работе на финансовых рынках ограничены определенным образом. Поэтому предоставлением соответствующих услуг занимаются банковские учреждения и брокерские компании. Несмотря на эту особенность, интернет-трейдинг продолжает активно развиваться в нашей стране.



В современном мире инвесторам как воздух необходимо быстрое, если не сказать молниеносное исполнение распоряжений. С помощью интернета эта проблема решается как нельзя лучше и эффективнее. Популярная в прошлом работа по факсу и телефону не слишком удобна, в особенности, если речь идет о необходимости срочного проведения определенных операций. Высокий уровень технологического совершенства в процессе обслуживания клиентов ведет к постоянному росту армии трейдеров и увеличению масштабов проводимых операций.



Сегодня большинство финансовых операций по всему миру тем или иным образом совершаются посредством реализации определенных действий в интернете. В результате на рынке появляются новые группы, классы и слои инвесторов, которые ранее не могли позволить себе работу на финансовых рынках из-за высокого порога входа и нежелания брокеров оказывать услуги розничного характера. Сегодня одним из основных трендов отечественного рынка стала реальная возможность существенного увеличения денежного оборота крупных компаний за счет наращивания числа мелких клиентов. Способствуют развитию этой тенденции и минимальные затраты, связанные с привлечением новоиспеченных трейдеров.



По различным оценкам в России уже сегодня есть как минимум несколько миллионов человек, готовых ежегодно инвестировать в финансовые рынки порядка 1000 долларов США и число этих людей увеличивается очень быстро. Скорее всего, уже в ближайшие несколько лет цифра увеличится до десяти миллионов, а возможно и более.



В развитии отечественного интернет-трейдинга огромную роль играют современные технологии и программное обеспечение для работы на финансовых рынках. Внешне подобные продукты могут практически не отличаться друг от друга, но их внутренняя начинка часто характеризуется уникальным набором инструментов и функций, рассчитанных под выполнение конкретных задач. Каждая уважающая себя отечественная трейдинговая компания уже обзавелась одним или несколькими программными продуктами, разработанными по принципу «под себя».



На данном этапе российский рынок не имеет определенных стандартов, которым должны соответствовать разрабатываемые продукты, условия создания программного обеспечения и его возможности диктуются реалиями рынка. Важные критерии, которые соблюдаются давно и успешно – высокий уровень защиты от не операционных рисков, отсутствие задержек при проведении сделок, оперативная передача заявок, а также другие многочисленные опции и функции, направленные на ускорение обмена информацией в режиме реального времени. Такие продукты в обязательном порядке походят через стадии тщательного тестирования, проектирования, подлежат профессиональной оценке узких специалистов и многократно проверяются в практических условиях.



Почти каждый день на рынке появляются новые, молодые и очень перспективные компании, которые предоставляют отечественным инвесторам уникальные возможности для заработка в сети. Одни лидеры сменяются другими, из-за высокого уровня конкуренции условия работы частного инвестора улучшаются с каждым днем, растет уровень качества предоставляемых услуг, их выбор, увеличиваются размеры бонусов, премий и поощрительных выплат прямо на старте, в процессе регистрации, что значительно повышает шансы на финансовый успех даже неопытных новичков.



Среди наиболее распространенных услуг на отечественном финансовом рынке хочется выделить следующие направления:



- Предоставление квалифицированных консультаций по работе в наиболее востребованных направлениях.

- Помощь в теоретическом и практическом освоении основ технического анализа.

- Обучение работе с финансовой отчетностью компаний.

- Анализ эффективности инвестиционных портфелей юридических и физических лиц.

- Кредитование инвесторов путем предоставления заемных средств или активов.

- Обучение работе с высокоэффективными финансовыми инструментами и предоставление возможности их использования.



Интернет трейдинг в России уже сегодня обладает массой привлекательных преимуществ:



-Частный инвестор вправе самостоятельно формировать свой инвестиционный портфель и распоряжаться им.

-Неограниченные возможности по доступу к торговым терминалам биржевых систем.

-Практически полное отсутствие комиссий, рибейты, возвраты спреда и привлекательные бонусы.

-Возможность использования автоматических торговых систем или заказа услуг доверительного управления без необходимости тратить на зарабатывание денег большое количество времени.

-Постоянно растущие и совершенствующиеся технологические возможности трейдеров.



Регулярное появление новых, перспективных направлений в работе, таких как памм-счета, бинарные опционы, сделки с альтернативными видами активов делает финансовые рынки еще более привлекательными для потенциальных инвесторов.



В частности, работа на платформе бинарных опционов дает современным инвесторам возможность заработка с высоким уровнем доходности до 86%, что одинаково привлекательно для трейдеров с любым уровнем подготовки. Низкий порог входа и минимальные риски – главные причины стремительно растущей популярности этого инструмента. Но есть и некоторые другие:



-При работе с бинарными опционами вы точно знаете, на какую прибыль сможете рассчитывать и какой суммой средств собираетесь рискнуть.

-Отсутствие контракта не лишает вас возможности получить более высокую доходность, в несколько раз превышающую объем вложенных средств.

-Невыгодные сделки очень удобно закрывать в досрочном порядке, пока время действия контракта еще не истекло.

-Для того чтобы принять верное, прибыльное решение, достаточно правильно угадать направление цены.



Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что бинарные опционы – один из наиболее привлекательных сегментов отечественного интернет трейдинга, где возможно получение солидной прибыли за короткий срок при минимуме вложений и профессиональных навыков.