Насколько значим греческий кризис для мировой экономики?

Чувствительная экономика Греции, наконец, сдалась под натиском долговых обязательств. Премьер-министр призвал граждан сказать решительное «нет» неприемлемым условиям кредиторов на референдуме и был услышан. Переговоры с остальными странами продолжаются. Что в это время происходит на мировых финансовых рынках?



Начиная разговор о греческом долговом кризисе нельзя не сказать, что зародилось это явление в рамках общеевропейского кризиса долговых обязательств. Нежелательные финансовые последствия начали проявляться еще в 2010 году. Даже если пытаться сказать о явлении вкратце, нельзя четко определить одну или несколько причин начавшихся неприятностей – слишком сложный и комплексный характер носят современные финансовые кризисы.



Во многом виновато само правительство Греции, которое регулярно изменяло в свою пользу статистические и финансовые показатели деятельности государства. Среди причин именно греческого кризиса нельзя не упомянуть и мировые экономические потрясения, развитие которых зафиксировано еще в 2007 году. Экономика страны оказалась особенно чувствительной к подобным явлениям, поскольку основная часть ее доходов формируется благодаря уровню успешности работы сферы туризма.



Первые признаки нестабильности эксперты отмечали еще в конце 2009 года, когда отдельные инвесторы начали высказывать сомнения относительно платежеспособности Греции ввиду увеличения государственного долга страны. Трейдеры Banc De Binary также фиксировали в это время начало так называемого кризиса доверия, который выражался в изменении параметров страхования рисков в сегменте кредитно-дефолтных свопов, доходности облигаций и расширения спредов относительно аналогичных показателей по другим странам Европейского Союза.



Бюджет Греции страдал от дефицита уже долгие годы, обнаруживались серьезные проблемы с его структуризацией, а доходная часть не исполнялась с завидной регулярностью. С целью покрытия дефицита страна избрала путь принятия новых долговых обязательств, в результате чего чистая задолженность страны постоянно росла. Отсутствие возможности обслуживать госдолг стало основной причиной снижения кредитного рейтинга, и доступ к дешевым финансовым ресурсам был окончательно потерян. В результате постоянно растущего дефицита страна попала в сложную экономическую ситуацию. А отсутствие собственной валюты исключает возможность разрядки ситуации путем изготовления новых денежных знаков.



С середины 2012 года многочисленные международные эксперты начали прогнозировать возможный выход Греции из зоны евро по причине усугубляющегося финансового кризиса и возможных проблем в политической сфере. Со временем экономисты стали употреблять такой термин как «Grexit» – производное от английских слов «Греция» и «Выход». На сегодняшний день мнения специалистов по макроэкономике разделяются – некоторые считают ошибкой возможный выход страны из еврозоны, другие наоборот верят, что смелый шаг придаст экономике необходимый положительный импульс.



Как влияет финансовый кризис в Греции на мировой и российский финансовый рынок?



В начале июля в Греции произошло сразу два важных события, взволновавших мировую общественность. Третьего июля ЕФФС (Европейский Фонд Финансовой Стабильности) констатирует технический дефолт государства, а уже пятого июля население страны в количестве более 61% высказывается против условий, выдвинутых кредиторами.



Так называемый «греческий вопрос» не может не оказывать влияния на мировые индексы, поскольку рынки достаточно чувствительны к подобным рискам и российский сегмент в данном случае, к сожалению, не станет исключением. Помимо краткосрочного влияния на графики котировок, изменения цен на бинарные опционы и прочие инструменты будут происходить и уже происходят более фундаментальные вещи.



В частности, последнее укрепление доллара относительно рубля связывают именно с сообщениями, поступающими из Греции. Хотя причиной изменения курса также может быть падение нескольких азиатских рынков, которые создают соответствующий фон для усиления позиций американской валюты. Делать какие-либо долгосрочные прогнозы в сложившейся ситуации еще достаточно рано, но вышеперечисленные факторы в комбинации друг с другом способны оказать достаточно сильное негативное влияние на положение национальной валюты Российской Федерации.



Ситуация на мировых финансовых рынках сегодня также зависит от того, по какому курсу в дальнейшем пойдет решение «греческого вопроса». Возможный провал переговоров с кредиторами в недалеком будущем и вероятный контроль движения капитала властями Греции, скорее всего, приведут к падению котировок по группам наиболее рискованных активов, к примеру, таких как казначейские обязательства США, нефтяные контракты Brent, курс евро и фьючерсы S&P.



На фоне происходящего для российского финансового рынка все же сохраняется один положительный момент. Некогда прочная и основательная связь экономики государства с международными рынками сегодня значительно меньше, чем в 2014 и 2013 годах, поэтому делать прогнозы относительно длительных и сильных негативных тенденций преждевременно. По мнению многих финансистов, текущие события в еврозоне уже нашли свое отражение в ценах на наиболее чувствительные активы.



Как считает глава Минфина РФ Антон Силуанов, долговой кризис Греции окажет прямое влияние на мировой финансовый рынок и лишь опосредованно скажется на его российском сегменте. Россия последнее время не активна на рынке внешних заимствований, поэтому неплатежеспособность Афин вряд ли окажет значительное воздействие на ситуацию в отечественной экономике и скорее всего, будет иметь малозаметное косвенное влияние.



По словам Силуанова, греческая экономика не такая большая изначально, поэтому ее проблемы вряд ли смогу вызвать даже серьезные трудности в глобальном масштабе. Но стабильность финансовых рынков кризису подорвать все же удалось, поскольку даже невыплата такой сравнительно небольшой для европейского государства суммы как $1.6 млрд уже оказала определенное негативное влияние на котировки.



Пример Греции очень показателен по отношению к России. Сегодня у нас сравнительно небольшой госдолг в размере 13-14% ВВП, но из-за обязательств с внутреннего рынка и курсовых разниц эта сумма может существенно увеличится практически в любой момент. В сложившейся ситуации внимание к вопросам государственных гарантий, квазидолга и государственного долга должно стать приоритетным для правительства РФ.



Последний срок по выплатам Греции истек 30 июня, в этот же день закончилось и действие программы помощи, о продлении которой правительство государства не договаривалось. Несмотря на происходящее, Афины поспешили обратиться к странам ЕС за третьим пакетом помощи и выступили с предложением реструктуризировать долг в размере 29 млрд евро без обещания каких-либо ответных реформ. Реакция министров стран ЕС была негативной, поступивший запрос не был удовлетворен, в ближайшее время ожидаются новые этапы переговоров, которые обязательно будут несмотря неутешительные для кредиторов результаты проведенного референдума.



Что происходит на финансовых рынках Европы?



Оптимистические прогнозы для стран Европейского Союза не оправдались. Фондовые индексы европейского рынка пережили серьезный обвал сразу после усиления последствий финансового кризиса в Греческой республике. Такие ведущие индексы как парижский САС, британский FTSE и немецкий DAX потеряли от 2 до 4%, азиатские биржи также отреагировали на события открытием в так называемой «красной зоне».



Ценные бумаги отдельных европейских банков подешевели более чем на 10%. Гонконгский Hang Seng и Японский Nikkei подешевели на 2.5 и 3 процента соответственно. По словам Майкла Хьюсона, ведущего аналитика CMC Markets UK, «греческая бабочка стала причиной мощного торнадо на финансовых рынках».



Ведущие мировые экономисты склонны полагать, что отсутствие более тесной интеграции внутри Европейского Союза в дальнейшем приведет к существенному подорожанию стоимости заимствования для таких стран как Испания и Португалия. К тому же возможный выход Греции из еврозоны создаст опасный прецедент и поставит под вопрос эффективность экономической модели всего ЕС в целом.