Китай перестал быть мировым лидером по привлечению инвестиций №1

Миллиардные инвестиции покидают рынок Китая и других развивающихся стран азиатского региона. В чем основные причины панических настроений среди инвесторов? Когда ждать возвращения крупных капиталов? Что ждет экономики КНР, Индонезии и Малайзии в среднесрочной и краткосрочной перспективе?



В 2014 году Китай вышел на пик своей инвестиционной привлекательности. После проведения специализированной конференции под эгидой Организации Объединенных Наций, направленной на изучение процессов развития торговых отношений (ЮНКТАД) Китай занял первое место среди государств, которые активно привлекают в свою страну зарубежный капитал.



Данная информация неоднократно подтверждалась авторитетным изданием The Wall Street Journal. Следует также отметить, что столь выдающихся результатов экономика КНР не знала с 2003 года. Данные в цифровом выражении впечатляют еще больше. Объем иностранных инвестиций в экономику государства за 2014 год составил 130 млрд $, при том что годом ранее эта цифра зафиксирована на уровне 124 млрд $.



Аналитики из компании Banc De Binary также отмечают, что активизация инвесторов на Китайском рынке напрямую связана с сокращением количества вкладываемых средств в страны европейского региона.



Рост инвестиций в экономику Китая в 2013-2014 годах не сходится с более негативными прогнозами опытных экономистов еще и по той причине, что большинство ведущих государств в этом время ощущали прямое влияние мирового финансового кризиса. С этой точки зрения КНР можно было бы поставить в пример Российской Федерации, которая за последние несколько лет испытывает острую потребность в наращивании количества стратегических партнеров в экономике, но стремительно теряет расположение многих из них.



Почему Китай пополнил ряды стран, от которых отвернулись инвесторы



Начало лета 2015 года для азиатского рынка в целом и Китая в частности выдалось в инвестиционном отношении далеко не таким удачным. Начавшийся резкий отток капитала превысил все зафиксированные до этого 10-ти и 15-ти летние максимумы. Суммы, которые выводились из КНР в начале июня, исчислялись миллиардами долларов. Крупные финансовые потоки переориентировались преимущественно на наполнение более развитых западных рынков. Многочисленные эксперты сошлись во мнении, что новая тенденция объясняется, прежде всего, обесцениванием юаня и других валют по отношению к доллару, а также возросшим уровнем доходности по еврооблигациям.



Большинство развивающихся рынков сегодня стремительно теряют доверие со стороны инвесторов. Помимо Китая миллиардные капиталы выводятся из экономик других стран азиатского региона, что опять же бьет все существующие рекорды по показателям вывода средств их этих стран в рамках взаимоотношения представителей азиатского бизнеса и западных инвесторов. Аналитическое агентство Emerging Portfolio Fund Research зафиксировало рекордные темпы бегства инвесторов с азиатских рынков, которые регион не знал на протяжении последних 15 лет, в общей сложности КНР и другие государства покинул капитал в размере более 8 млрд $.



Чем опасны инвестиции в развивающиеся рынки



Вложения в рынки развивающихся государств характеризуются высоким уровнем доходности, но менее стабильны в сравнении с инвестициями в западные экономики. Но даже с учетом этой особенности объемы нынешних оттоков стали большим сюрпризом для большинства игроков мирового финансового рынка.



Аналогичная ситуация уже имела место в 2013 году, но 2015 однозначно характеризуется более внушительными показателями в цифровом выражении. Отправной точкой для начала панических настроений стала ситуация на валютном рынке, в ходе которой котировки ряда национальных валют упали до рекордного минимума за последние несколько лет. В частности, малазийский ринггит просел по отношению к доллару США более чем на 7%, а индонезийская рупия подешевела на 8%, аналогичное падение зафиксировано у турецкой лиры и российского рубля.



Винить в происходящем валюту склонны и аналитики Goldman Sachs. По прогнозам аналитиков американского банка в среднесрочной перспективе обесценивание национальных валют азиатского региона по отношению к доллару США возможно еще приблизительно на 4%.



Состояние фондового рынка Китая



Резкие изменения первыми почувствовали держатели ценных бумаг, участники рынка Форекс и все, кто занят в торговле бинарными опционами. По данным нескольких международных рейтинговых агентств из общей цифры в 8 млрд, которая была выведена из экономики КНР, более 7 млрд пришлось именно на инвестиционные фонды. Массовый отток финансовых ресурсов по причине высокой волатильности внутреннего рынка спровоцировал спад ряда биржевых индексов:



По гонконгскому индексу зафиксирован спад в размере 1.4%.

Аналогичный показатель по Шанхаю просел на 6.5%.

Общий индекс развивающихся рынков потерял 2.7%.

Биржевые показатели Индии и Индонезии подешевели на 5%.



Как отреагировала на происходящее китайская экономика



Первый квартал 2015 года показал рост китайского ВВП всего на 7%, что справедливо считается самым низким показателем за предыдущие шесть лет. Рынок первичного жилья Китая также переживает не лучший период – цена за квадратный метр снижается более восьми месяцев подряд. Данные по 70 крупнейшим городам КНР свидетельствуют, что стоимость жилья в стране уменьшилась на 6.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ситуация выглядит особенно болезненной если учесть, что именно на рынок недвижимости приходится порядка 20% ВВП китайской экономики.



На фоне вышеописанных событий значительно ухудшились прогнозы Всемирного банка относительно развивающихся стран. Прогнозный показатель роста ВВП был сокращен с 4.8 до 4.4%. Следует отметить, что приведенные показатели могут быть неоднократно пересмотрены на фоне снижения темпов роста экономики в Бразилии и России.



Общее негативное явление, с которым сегодня сталкиваются развивающиеся страны, носит название так называемого «структурного спада». По прогнозам экономистов сложившаяся ситуация будет продолжаться в ближайшие несколько лет. На фоне происходящего также прогнозируется незначительное падение мирового ВВП на несколько десятых долей процента.



В связи с финансовым кризисом Всемирный банк призывает все государства переходить на режим экономии на фоне падения цен на энергоресурсы. Ничего хорошего не сулит и повышение кредитных ставок со стороны США, которое значительно повысит итоговую стоимость заемных средств.