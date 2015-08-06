Финансовый кризис в странах БРИКС – уход инвесторов и громкие корпоративные дефолты

На фоне финансового кризиса страны БРИКС очень быстро превратились из быстрорастущих экономик в гигантов, которые топчутся на месте и регрессируют. В относительном порядке пока только Китай, но из этой страны также активно выводятся средства инвесторов. Корпоративные дефолты сотрясают КНР и Бразилию, активы России и Турции стремительно дешевеют. Когда закончится черная полоса для развивающихся экономик?



По итогам 2014 года интерес крупных инвесторов к странам объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) и сравнительно недавно присоединившейся к ним Турции трансформировался из стабильно высокого в избирательный и осторожный.



Индия и Китай – островки стабильности в море финансового кризиса



По результатам исследования Emerging Portfolio Fund Research по вышеупомянутой группе стран позитивная динамика сохраняется исключительно за счет экономических успехов Индии и Китая. Только эти два государства демонстрируют стабильный рост по ряду основных параметров. Соответственно, как отмечают аналитики и трейдеры компании BDB, национальные валюты этих государств в целом демонстрируют относительную стабильность, это же касается активов по фондам и бинарным опционам названных стран.



Развивающиеся рынки теряют инвестиционный капитал



По активам, принадлежащим другим странам объединения БРИКС, сегодня наблюдается отрицательная динамика прироста. Даже Китай в текущем 2015 году постепенно превращается из привлекательного объекта для инвестиций в государство, из которого достаточно активно выводятся крупные суммы средств. Худшие показатели прироста демонстрируют Россия и Турция, в частности, активы Анкары за последний год сократились на 624 млн $, в то время как бразильские фонды потеряли 1.8 млрд стоимости, что в процентном выражении составляет 4.2 и 2.5% от общей суммы по каждой из названных стран соответственно.



Исходя из развития вышеописанных процессов, избирательное отношение инвесторов к Турции и странам БРИКС сохранится не только в краткосрочной, но и возможно в среднесрочной перспективе. Не последнюю роль в сложившейся ситуации играют и явные лидерские позиции Китая в экономическом отношении. ВВП государства растет завидными темпами даже на фоне сокращения инвестиций, о такой динамике другим участникам объединения остается только мечтать.



Не нужно быть опытным аналитиком или экспертом, чтобы предсказать дальнейшее возрастание роли КНР в рамках БРИКС, а также в мировом масштабе. Единственным конкурентом страны с миллиардным населением на данном этапе может выступить только Индия, но на текущий момент и ее потенциала слишком мало, чтобы говорить о полноценном соперничестве.



Ценные бумаги государств БРИКС сегодня стремительно теряют доверие инвесторов. Этому способствуют и постоянно растущие риски корпоративных дефолтов, и постоянный рост темпов оттока инвестиционных капиталов за рубеж. Несмотря на негативные прогнозы РФ, планирует до конца 2015 года активизироваться на долговом рынке и в 2016 году оформить займ в размере 7 млрд $.



Проблемы с корпоративным долгом



Корпоративный долг внутри БРИКС также продолжает расти. Так в первом квартале 2015 года порядка 132 эмитентов облигаций были «награждены» понижением рейтинга и только 25 получили минимальное повышение. По мнению аналитиков из JP Morgan это худший результат за последнюю пятилетку. Над всеми инвесторами, которые имеют отношение к России, Бразилии, Индии, ЮАР и даже Китаю нависла угроза столкновения с проблемой неплатежеспособности. По этой причине многие держатели ценных бумаг и других активов стараются как можно быстрее распродать свои портфели, чтобы исключить вероятность попадания в критическую ситуацию. В сложившихся условиях корпоративные облигации стремительно обесцениваются, а ставки доходности по ним демонстрируют стремительный рост.



Как сообщают аналитики Banc De Binary со ссылкой на экспертов JP Morgan, уровень доходности бразильских корпоративных облигаций в текущем году поднялся до 6.81% против показателя 5.98% в 2014 году. Наибольший рост ставки доходности демонстрируют украинские облигации, ставка по которым выросла с 14 до 29% по сравнению с прошлым годом. До недавнего времени рынок корпоративных облигаций стран с развивающимися экономиками стремительно рос и развивался. С 2009 года его объем вырос до 1.5 трлн $.



Смена тренда и громкие корпоративные дефолты



Начиная с 2014 года восходящий тренд начал разворачиваться в противоположную сторону. На фоне падения цен на основные энергоносители и замедления темпов экономического роста среди вкладчиков международного масштаба начали зарождаться тревожные настроения. Инвестиционный капитал начал постепенно переводиться в доллары США, что и спровоцировало рост свободно конвертируемой валюты №1 по отношению к национальным валютам других государств.



В начале 2015 года настало время первого громкого корпоративного дефолта. Китайская Kaisa Group Holdings в январе текущего года признала фактическое отсутствие возможности погасить текущую задолженность по облигациям. Первый случай такого масштаба среди китайских застройщиков привел к настоящей панике на местном рынке недвижимости. Инвесторы не хотели дожидаться охлаждения рынка в КНР и начали стремительно распродавать активы компаний, которые еще держались на плаву.



Вслед за китайским застройщиком о своей неплатежеспособности сообщает бразильский строительный гигант OAS. В Бразилии это уже третья строительная корпорация, которая объявила дефолт по причине недополученных средств. OAS, в частности, выступала в качестве субподрядчика нефтяного гиганта Petrobras.



Сегодня ведущие финансовые аналитики считают, что банковский сектор всех без исключения развивающихся стран находится под большим давлением из-за замедлившегося экономического роста, интенсивного оттока иностранного капитала и высокой вероятности объявления дефолта.



Несмотря на частичные корректировки стоимости активов и точечное восстановление по отдельным направлениям стоимость корпоративных обязательств БРИКС и других развивающихся стран сегодня по-прежнему значительно ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Инвесторы продолжают выводить сотни миллионов долларов из фондов корпоративных облигаций по развивающимся странам.