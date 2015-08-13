Россия 2016: понятный экономический прогноз по ключевым моментам

Некоторые отечественные СМИ сегодня сообщают о долгожданной стабилизации ситуации в экономике России. В качестве основных индикаторов улучшения называется стабилизация инфляции, восстановление спроса со стороны потребителей и снижение процентных ставок. В частности, министр экономики Силуанов считает, что уже в начале 2016 года фаза восстановления экономики РФ завершится переходом к этапу экономического роста. Также, по мнению членов правительства, признаки стабилизации просматриваются и в финансовом секторе, поскольку на текущий момент спрос на гособлигации превысил имеющееся предложение в несколько раз.



Аналогичного мнения придерживается и Алексей Улюкаев, занимающий пост главы Минэкономразвития. Чиновник считает, что рецессия в отечественной экономике продлится до конца 2015 года. По итогам первого-второго кварталов фиксировалось снижение ВВП 2.3 и 4% соответственно, в третьем квартале эта тенденция, скорее всего, будет иметь продолжение. В четвертом квартале ожидается восстановление экономики и сокращение темпов падения до 2% и менее.



Имеют ли оптимистические прогнозы членов правительства право на жизнь?



На текущий момент специалисты по работе на финансовых рынках, к которым относятся и трейдеры Banc De Binary наблюдают исключительно негативные тенденции в отечественном экономическом пространстве. Экономический кризис не сдает свои позиции на фоне продолжения действий санкций со стороны государств Евросоюза. Цены на нефть по-прежнему низки, военный конфликт в Украине тлеет достаточно активно и все это как минимум не дает повода для оптимистических прогнозов на 2016 год.



Многочисленные независимые финансовые эксперты и даже некоторые представители государственных учреждений настроены в своих оценках менее позитивно в сравнении с мнением министра финансов и экономического развития. Среди основных версий озвучивается даже вероятность дефолта, который наступит к концу 2015 года, с достаточно серьезными последствиями в новом 2016 году. Перед российским государством сегодня стоит прямая угроза невыплат обязательств перед вкладчиками, что и станет фактическим началом объявления дефолта. Конечно, вероятность наступления столь негативных событий относительна, поэтому все преждевременные прогнозы носят чисто гипотетический характер. Золотовалютные резервы России достаточно велики, а внешние долги не имеют значительных размеров, поэтому поводов для оптимизма также предостаточно.



Когда наступит настоящий крах экономики и что будет потом?



Особенно жесткие испытания выпали на долю российской экономики в последние несколько месяцев. Сегодня десятки аналитиков заняты построением прогнозов и гипотез относительно последствий, которые будет иметь крах российской экономики для самой РФ, а также для стран Европы. Уже сегодня к большой группе сфер народного хозяйства, которые ощутимо замедлили свой рост, добавляются отдельные направления, по которым зафиксировано стремительное падение.



Исходя из текущего положения вещей, очевидно, что практически любой уровень ужесточения санкций не способен самостоятельно привести экономику РФ к краху. Государство оказывается в подобной ситуации не впервые, и каждый раз успешно демонстрирует способность к быстрому восстановлению. Сегодня Россия не наращивает долгов, а это ключевой показатель сохранения контроля над ситуацией. С другой стороны преуменьшение происходящих сегодня событий, вызванных военным конфликтом и падением цен на нефть также нецелесообразно, но и поводом для паники текущее положение вещей назвать нельзя.



Будет ли у нас очередной дефолт?



События 1998 и 2009 годов хорошо помнят многие граждане. Фактически, речь идет о совершении одних и тех же ошибок правительством и президентом. Сегодня ряд факторов, действующих против РФ, дополнился еще и экономическими санкциями Европейского Союза. Потребительская корзина резко выросла в цене вместе с недовольством среди населения. Шаткое положение национальной валюты держит страну в состоянии напряжения. Чего ожидать от связки доллар-рубль в 2016 году?



Чтобы понять суть происходящего, необходимо обозначить факторы, от которых зависит позиция доллара на финансовых рынках:



1) Цены на нефть, от которых напрямую зависит экономика РФ

2) Инвестиционная активность

3) Режим санкций

4) Общенациональные масштабы темпов роста экономики



Опираясь на вышеизложенные факторы, эксперты представляют возможным три варианта развития событий.



Сценарий первый - оптимистический



Цена на нефть увеличивается до 70 $ за баррель. В этом случае в соответствии с расчетами аналитиков Standard & Poor’s уже в будущем году экономика РФ вырастет на 2.7%. Столь позитивный сценарий возможен, конечно, в случае отмены санкций в будущем году.



При благоприятном исходе события будут развиваться следующим образом. Курс доллара закрепится в диапазоне 49-52 рублей, а по оптимистическим прогнозам и 45 рублей. Эта позиция близка многим членам правительства РФ. Ожившая экономика и рост реальных зарплат позволят замедлить темпы инфляции до 7% в год.



Второй, более драматичный сценарий



Цена барреля нефти опускается до отметки в 45 долларов. Темпы падения экономики РФ увеличатся до 5% с последующим снижением уровня жизни граждан. Цены на основные виды товаров продолжат свой рост. При таком развитии событий возможно изменение курса доллара до 100 рублей к одному. Европейская валюта при этом также сдаст свои позиции, поэтому в ее взаимоотношениях с долларом воцарится определенный баланс в виде одинакового курса к российскому рублю.



Третий сценарий – золотая середина



Аналитики из Morgan Stanley и Goldman Sachs занимают своего рода промежуточную позицию между двумя вышеописанными вариантами. Падение цены за баррель нефти в 2015 году сменится ее ростом, поэтому курс будет держаться в диапазоне 68-73 рубля. Развитие ситуации во многом будет зависеть от положения дел во внешнеполитической сфере. В случае благоприятного развития событий за отменой санкций практически сразу наступит укрепление торговых взаимоотношений и естественная стабилизация национальной валюты.