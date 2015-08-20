Цена за баррель нефти на мировом рынке снизилась до рекордных показателей и продолжает удивлять участников финансового сообщества. На фоне происходящего экономика Российской Федерации терпит существенные потери. Будет ли продолжение у негативной тенденции и чего ждать от нефтяного рынка в краткосрочной и среднесрочной перспективе?
В Правительстве Саудовской Аравии есть должность министра по нефти. Один из занимающих этот ответственный пост чиновников как-то сказал, что каменный век закончился не из-за дефицита камней и нефтяную эру ожидает приблизительно такой же сценарий. В недалеком будущем ожидается переизбыток нефти на рынке и отсутствие покупателей на черное золото. Возможно, это действительно реально, но сегодняшняя ситуация еще очень далека от озвученного сценария.
Начавшееся в 2014 году падение цен на нефть стало большой неожиданностью для большинства участников финансовых рынков. Но аналитики Banc De Binary советуют внимательнее присмотреться к показателям востребованного актива в ретроспективе, после чего сразу становится понятно, что мы имеем дело с волнообразной природой рынка и в принципе, не происходит ничего из ряда вон выходящего.
Новейшая история помнит три основных периода, на протяжении которых цены на нефть резко шли вверх и после достижения определенного пикового значения не только корректировались до начального уровня, но и ставили новые отрицательные рекорды.
Нефтяной шок 70-х годов
Конец 70-х годов прошлого столетия. Зафиксирован резкий подъем цен на нефть после начала действия арабского эмбарго. Достижение пика пришлось на 1981 год, после чего последовало незначительное снижение и длительное пребывание в цены за баррель в высоком стоимостном диапазоне. Через некоторое время цены резко упали и на протяжении 14 лет не поднимались выше 20-25 долларов за баррель.
Выход Китая на мировую экономическую арену
После выхода Китая на мировые рынки в 1999-2002 годах цена нефти почувствовала себя значительно комфортнее, Азиатский кризис подошел к концу, и стоимость барреля достигла нового максимума к 2000-му году. Затем последовало снижение закончившееся обвалом в сентябре 2001 года. Резкое падение сменилось активным и продолжительным ростом. В результате стоимость нефти возросла практически в два раза на протяжении следующих пяти лет.
Сырье становится активом
С 2007 года сырье на финансовых рынках начали использовать в качестве актива, что привело к резкому повышению стоимости барреля, которое достигло пика в 2008 году. В рамках торговли бинарными опционами такие события на рынке позволяют неплохо заработать при правильном прогнозировании текущей ситуации на рынке. Далее, за исключением кризиса в 2009 году и вызванного им резкого падения, цена оставалась на достаточно высоком уровне целых пять лет, после чего опустилась до текущих значений.
Что будет с ценами на нефть в среднесрочной перспективе?
По мнению большинства аналитиков возможны два варианта развития событий:
Стагнация стоимости в рамках текущих значений. Диапазон 50-60 долларов за баррель. В этом случае события будут развиваться по сценарию нефтяного шока, имевшего место в 1970-х годах прошлого столетия.
Восстановление цены за баррель до отметки 95-105 долларов на протяжении ближайших пяти лет. Конечно, при таком сценарии не стоит ожидать банального «отскока» от слишком низких показаний. Ситуация будет развиваться постепенно с упором на фундаментальные факторы.
Как обстоят дела на рынке нефти сегодня?
Сегодня на рынке главного углеводорода планеты просматриваются две тенденции, которые в будущем способны оказать существенное влияние на формирование цены за 1 баррель:
Возможное принятие решения ОПЕК на снижение квот по добыче нефти. В первую очередь это повлияет на объемы добычи Саудовской Аравии.
Рост добычи энергетических ресурсов из альтернативных источников, к которым относятся нефтеносные пески, сланцы и прочие природные месторождения.
Вероятность развития событий по первому сценарию не высока. Саудовская Аравия уже получила негативный опыт влияния на формирование цены барреля за счет снижения уровня собственной добычи в 80-х годах прошлого века. Снижение квот было направлено на стимуляцию роста добычи черного золота в Северном море. Невзирая на предпринятые меры, цена осталась на прежнем уровне по причине возросшей добычи за рамками картеля и неэффективной координации производства. Результатом плохо продуманной стратегии стала потеря внушительной доли рынка и солидной части экспортных доходов Саудовской Аравией.
В дальнейшем официальные лица государства сделали заявление относительно нежелания идти на столь рискованные шаги и нести крупные финансовые потери. В качестве новой стратегии правительство Саудовской Аравии избрало вариант с «пересиживанием» конкурентов за пределами ОПЕК за счет покрытия растущих издержек имеющимися золотовалютными резервами. На сегодняшний день страна накопила порядка 700 млрд $ таких резервов, что соответствует 100% ВВП государства. Для сравнения, резервы РФ составляют 350 млрд, но в процентном соотношении это всего четвертая часть от ВВП нашей страны.
Если ситуация начнет развиваться по второму сценарию, цена нефти скорее всего будет расти достаточно медленно. В ближайшее время ожидается прохождение пика добычи сланцевой нефти в Штатах, поэтому описанный сценарий выглядит несколько более реалистичным.
Таким образом, большинство аналитиков склоняются к повторению сценария 70-80-х годов прошлого столетия, когда рост добычи предшествовал повышению цены и еще некоторое время превышал объемы потребления энергоресурса.
Как обстоят дела с мировым потреблением нефти?
Большинство тенденций по потреблению, которые фиксируются в рынке на текущий момент, носят слабовыраженный негативный характер:
Потребление нефти в Соединенных Штатах остается на стабильном уровне, но увеличения не предвидится, при этом Китай впервые за пять лет демонстрирует снижение потребления энергетического ресурса.
Баланс между предложением и спросом по-прежнему смещен в сторону перепроизводства и эта тенденция, по всей видимости, сохранится как минимум на ближайшие месяцы.
Как влияет на рынок нефти состояние экономики Китая
Китайская экономика начала оказывать влияние на рынок нефти с самого начала 2000-х годов и аналитики BDB хорошо помнят это интересное для всех трейдеров время. На рубеже тысячелетий страна прочно утвердилась в статусе «второго двигателя» мировой экономической машины. Именно КНР оказывала существенное влияние на формирование стоимости сырьевых товаров с 2002 по 2007 года. Сегодня Китай вместе с США потребляют более трети всей нефти, которая производится в мире.
Ведущие эксперты сходятся во мнении, что постоянно растущий в последние годы ресурсный голод КНР, наконец, утолен и этому есть определенные причины:
На официальном уровне принято решение о достаточном повышении ВВП до 6% ежегодно.
Серьезные экологические проблемы заставляют правительство Китая вплотную заниматься оптимизацией ресурсоемкости и энергоемкости производственных процессов.
Риски, связанные с ведением активной экономической деятельностью КНР, остаются достаточно высокими.
В ближайшее время ОПЕК вряд ли решится ограничивать квоты на добычу нефти ключевым игрокам рынка. По этой причине ожидается незначительное смещение баланса потребления-производства нефти в сторону производства в ближайшие несколько лет. Самым реальным фактором, который сможет повлиять на снижение стоимости барреля остается «сланцевая революция», предпосылок, для скорого наступления которой также пока немного.
Комментарии 0