Несмотря на краткосрочную стабилизацию курса национальной валюты, с приходом осени и новых санкций российский рубль начал стремительно дешеветь. Даже Правительство, в лице Министерства экономического развития, вынуждено было пересмотреть свои прогнозы на ближайшее время в худшую сторону. Многочисленные аналитики и эксперты согласны с такой позицией, но их предположения относительно судьбы рубля характеризуются как еще более пессимистические.
Как сообщил министр развития экономики Алексей Улюкаев в минувший вторник, ведомство приняло решение ухудшить прогнозные показатели по развитию экономики Российской Федерации. К концу 2015 года ожидается сокращение ВВП приблизительно до 3.3%, по итогам августа прогноз по этому показателю ухудшился с 2.8 до 3.3%.
Как пояснил министр информационному агентству Интерфакс, позитивные сигналы в отечественной экономике ожидаются в несколько меньшем объеме, чем планировались. В будущем 2016 году показатель роста ожидается не более 1%. Как видим, правительство проявляет предельную осторожность в оценках сложившейся ситуации, но высказываемые предположения по-прежнему могут характеризоваться как оптимистические.
Параллельно с решением, принятым по основному экономическому показателю, чиновники решили несколько снизить среднегодовой курс национальной валюты по отношению к доллару США. Показатель на уровне 61 рубль за доллар уже не представляется актуальным, поскольку до конца 2015 года, а также в 2016 году ожидается дальнейшее снижение рыночной стоимости рубля. В своих прогнозах господин Улюкаев опирается преимущественно на стоимость барреля нефти, из-за обесценивания которого продолжается падение национальной валюты. Министр считает, что сложившаяся сегодня тенденция имеет все шансы продолжится в 2016 году.
По мнению Алексея Валентиновича, неважное состояние экономики, спровоцированное падением цен на нефть, лишит государство возможности перечислять деньги в счет пополнения Резервного фонда. Хотя с другой стороны, возможность не тратить имеющиеся накопленные средства также сохраняется. Министр выразил уверенность, что в 2016-2017 году не будет идти речь об обнулении фонда, но и о его увеличении за счет дополнительных поступлений говорить пока преждевременно.
Мнение зарубежных финансовых институтов
Еще до прогнозов российского правительства, аналитики Morgan Stanley заявили, что экономика РФ во втором полугодии 2015 года, а также в 2016 году, продолжит демонстрировать снижение темпов роста и развития из-за обесценивания нефти на мировых рынках. Такое мнение озвучено в рамках обзора Global Macro Outlook, опубликованного от имени финансового конгломерата. Американские экономисты считают, что ВВП России до конца года снизится на 4.2%, а в соответствии с ухудшенным прогнозом на 2016 год этот показатель составит 1.3%. Ведущие специалисты из Morgan Stanley считают, что в 2017 году наша экономика продемонстрирует незначительный рост на уровне 1.7%.
Прогнозы Moody's на 2016 год по отношению к России также были пересмотрены. В предыдущей версии озвучивался нулевой прирост, а с учетом августовских и сентябрьских реалий эксперты ожидают падение ВВП на уровне 0.5 – 1.5%. Среди главных причин обесценивания экономики в Moody's называют снижение стоимости сырьевых ресурсов и продолжающееся падение курса рубля.
Что думают известные аналитики об экономической ситуации, сложившейся в России
Игорь Николаев, ФБК
Многие эксперты говорят о достижении дна, которое, фактически, не существует. Если оно и есть, то регулярно уходит из-под ног. Ощущения при этом экономика государства вместе с рублем испытывает весьма неприятные. Стоимость национальной валюты снижается параллельно стоимости барреля нефти. Все ждут, когда этот процесс закончится, но никто не берется отрицать падение стоимости черного золота до уровня 30-40 долларов за баррель.
Сергей Романчук, Металлинвестбанк, ACI Russia
Стремительное обесценивание рубля – прямое следствие событий, происходящих на рынке нефти. Пока цена оставалась стабильной - все было хорошо, никто ничего не замечал. После начала конфликтной ситуации с Украиной западные государства ввели санкции, в частности лишили Россию возможности пользоваться недорогими заемными средствами. Из-за удара, нанесенного по товарному рынку, поступления валютной выручки существенно сократились. Соответственно, возникли проблемы с погашением внешних долгов. В таких условиях рублю ничего не остается, как терять в цене.
Андрей Дьяченко, УК "Альфа-капитал"
Курс рубля, фактически, целиком и полностью зависит от прогноза цен на нефть. Зависимость прослеживается на очень высоком уровне. Долгосрочные перспективы курса нефти, в свою очередь, зависят от глобальных планов по отношению к курсу доллара США. Эта достаточно прочная связь четко прослеживается с 2000 года. Поэтому к тандему рубль-нефть, за которым мы все наблюдаем, целесообразно добавить американский доллар, от которого также зависит очень многое.
Самый свежий прогноз правительства РФ
Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на правительство России сообщает, что по последним прогнозам МЭР эффективный курс рубля до конца текущего года потеряет 18.2%, а в 2016 году останется на уровне прошедшего года. Новый правительственный прогноз содержит данные вплоть до 2018 года. Расчеты необходимы для дальнейшего планирования бюджетных смет.
Несмотря на все негативные прогнозы, правительство все же надеется, что в 2015-2016 годах цена нефти не опустится до отметки ниже 50 долларов за баррель. Осторожные оптимистические прогнозы предвещают подорожание нефти в 2017 году до 55$ и в 2018 году до 60$. Базовый уровень цены на нефть до конца года хотят оставить на отметке 38.7$ за доллар, при этом курс не должен превысить значение в 70 рублей за условную единицу американской валюты.
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