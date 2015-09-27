Беженцы - кризис или спасение Евросоюза?

Сегодня госпожа Меркель театрально округляет глаза. Она «не спит ночами», чтобы решить проблему беженцев, стремительно идущих, плывущих и едущих в Европу. Насколько ужасны надвигающиеся экономические последствия притока нелегальных мигрантов? Кому как не ведущим европейским политикам знать, что в ближайшие десятилетия беженцы и мигранты могут стать единственной силой, которая спасет экономику ЕС от неминуемого краха.
У Евросоюза сегодня действительно проблемы с беженцами. Но главная из них, пожалуй, заключается в неготовности принять большое количество мигрантов в срочном порядке. Поток людей, стремительно рвущихся пересечь границы шенгенской зоны, растет неконтролируемыми темпами. Только по Средиземному морю в 2015 году в Европу прибыли более 220 тысяч нелегальных мигрантов. Около 1% из них погибли, так и не увидев заветного берега. Еще около 140 тысяч нелегалов успешно пересекли границы Венгрии и Сербии. Надо признать, что для экономики небогатых государств Восточной Европы происходящее стало настоящим финансовым ударом.
В общей сложности за девять месяцев 2015 года на территории ЕС оказались порядка 500 тысяч беженцев, среди которых преимущественно выходцы из Северной Африки и Ближнего Востока. Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Димитрис Аврамопулос назвал происходящее худшим кризисом миграции со времен Второй мировой войны. По предварительным оценкам наибольшее количество мигрантов попадает на территорию Еврозоны через Венгерскую границу, которая стала своеобразными воротами для нелегалов.
Как Европа реагирует на происходящее
На решение проблем с мигрантами выделяются огромные деньги. Так еще 10 августа шла речь о сумме в 2 млрд 400 млн евро. Но главной проблемой была и остается разобщенная политика по отношению к ситуации с мигрантами, которую проводят различные государства объединенной Европы. Каждый участник политического процесса преследует исключительно свои выгоды, и выработать единую стратегию пока не удается.
Германия остается в профите
Европейские финансовые рынки и биржи пока реагируют на кризис беженцев достаточно сдержано, поскольку сотни тысяч мигрантов еще не стали мощным фактором экономического влияния, а расходы на их содержание не такие крупные, чтобы серьезно пошатнуть, к примеру, немецкую экономику.
По предварительным подсчетам только к концу 2015 года на территории Германии окажется от 400 до 500 тысяч нелегальных мигрантов. Несмотря на многочисленные разговоры о высоких моральных и гуманитарных принципах самая сильная экономика Евросоюза в среднесрочной и долгосрочной перспективе сможет извлечь выгоду из сложившейся ситуации.
На начальном этапе придется раскошелиться. Бремя расходов ляжет не только на федеральные, но также на местные и земельные власти. В бюджете Германии уже имеются специальные статьи расходов, которые планируют увеличить в 2016 году. До конца 2015-го на потребности беженцев из федерального бюджета выделяется 1 млрд евро, после нового года придется выделить еще 3 млрд. Такую же сумму на решение проблемы направят муниципалитеты и федеральные земли. По оценкам экспертов в 2016-м сумма затрат на решение проблемы с мигрантами может достигнуть 10 млрд евро.
Несмотря на растущие расходы Германия по-прежнему уверенно вкладывается в рамки бездефицитного бюджета в 2015-2016 годах. Государству с идеальной финансовой дисциплиной нет необходимости повышать налоги или тарифы за коммунальные услуги, чтобы свести концы с концами.
Какую пользу принесут беженцы экономике?
Европейские экономические эксперты давно обеспокоены проблемой…нехватки мигрантов. Для благосостояния Германии и других финансово успешных государств Старого Света приток свежей рабочей силы необходим как воздух. В противном случае уже через 15 лет на немецком рынке труда возникнет острый дефицит в виде нехватки 10 миллионов наемных работников. Целенаправленным привлечением трудовых ресурсов в Германии пока не занимаются, но образовавшаяся волна беженцев сама по себе подсказывает решение надвигающейся проблемы.
Если немецкий парламент и правительство смогут разработать эффективный, оперативный и гибкий план действий, поток нелегальных мигрантов через несколько лет сможет превратиться в квалифицированную трудовую армию и обеспечить необходимый экономический эффект. Активная адаптация беженцев снимает ряд других проблем, связанных появлением большого количества переселенцев на территории государства.
Венгрия уходит в минус
Через пару десятилетий миллионы рабочих рук понадобятся и стареющей Венгрии, но в краткосрочной перспективе страна вынуждена нести высокие текущие затраты, и, что называется, «уходить в минус».
Экономический эффект по стране еще не подсчитан, но уже сейчас понятно, что Венгрия не справляется с ролью европейских ворот для нелегальных мигрантов. Беженцы обходятся стране слишком дорого. Прогнозируемые негативные экономические последствия затронут практически каждую венгерскую семью. Несколько десятков миллиардов форинтов уже потрачены на решение проблем нелегалов, что основательно подкосило бюджет небольшого восточноевропейского государства.
Один только забор на границе с Сербией обошелся в 29 млрд форинтов. По словам Ласло Паррага, занимающего пост председателя торгово-промышленной палаты Венгрии, стремительно растущие затраты скажутся на инвестиционном климате и затронут потребительский сектор страны.
Почему беженцы нужны Европе как воздух
Европа стареет. Уже через 35 лет 28% населения ЕС составят люди пенсионного возраста. Вопрос их достойного содержания будет актуален не только во Франции или Германии, но также в Испании, Словакии, Греции, Португалии и других странах.
В 2060-м году на одного пенсионера придется два работающих человека. Сегодня еще сохраняется соотношение один к четырем, что считается оптимальным показателем в рамках используемой пенсионной модели. Из-за старения населения Европа ежегодно теряет 0.2% экономики. Со временем ситуация рискует обернуться полноценным финансовым кризисом, поскольку затратная часть пенсионной системы превратится в неподъемное бремя.
Чтобы переломить угрожающую тенденцию, Европе нужны миллионы молодых рабочих рук. Здесь и сейчас. Получить естественным путем прирост населения в 42 миллиона к 2020 году и 257 млн к 2060 теоретически и физически невозможно. Активизация миграционных процессов – единственный выход из европейского фискального тупика. Поэтому госпожа Меркель и компания в большей степени заинтересованы, чтобы все сирийские мальчики доплывали живыми до берегов Старого Света.
Комментарии 1
Если это действительно так, то в ближайшее 20 лет количество мусульманского населения в христианской Германии увеличится на 30-40 миллионов человек. Как к этому отнесётся немецкий избиратель?