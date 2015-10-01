Вся правда о пенсионной реформе в России

Большинство граждан России не имеют четкого представления о пенсионной реформе. Еще вчера вся ответственность за пусть худо-бедно, но обеспеченную старость ложилась на государство. Поэтому люди пенсионного возраста так любили и любят сидеть на лавочке и обвинять политиков в высоких ценах на продукты, коммунальные услуги и другие товары, которые сложно купить на мизерную пенсию.



Через некоторое время пенсия каждого из нас будет зависеть только от нас и нашего ответственного отношения к вопросу. Нужна ли стране такая реформа? Какую реальную пользу принесет изменение принципа формирования пенсионных накоплений государству и его гражданам?



Сегодня в России еще продолжает действовать система, которая изобретена легендарным немецким канцлером Отто фон Бисмарком в 1889 году. В свое время руководство СССР благополучно скопировало основные постулаты разработанного документа, следствием чего стало введение в 1956 году пенсии для рабочих фабрик и заводов, а в 1964 году аналогичные права получили колхозники. Солидарная пенсионная система строится на принципе взаимного доверия, когда молодые люди, работающие сегодня, фактически, содержат пенсионеров и рассчитывают на то, что грядущее поколение окажет им аналогичную поддержку через несколько десятилетий.



Модель пенсионной системы Бисмарка более чем жизнеспособна, но только в тех странах, где число активного трудоспособного населения значительно превышает количество пенсионеров. В 1980-1990 годах демографическая ситуация в РФ начала кардинально меняться. Практически каждая семья заводила не более 1-2 детей, количество работающих людей уменьшилось, пенсионеров стало больше и жить они стали дольше.



Результатом такого подхода стало фактическое обнищание людей пенсионного возраста, которые десятилетиями получали и получают на руки смешные суммы. Исключение составляют немногочисленные категории из работников правительственного аппарата, силовых структур и некоторых других государственных учреждений.

Как с аналогичной задачей справлялась Европа?

В страны Старого Света пенсионный кризис пришел на 10-20 лет раньше, чем в СССР. Первые признаки серьезных последствий для экономики проявились в 1970-х годах, а вначале 1980-х необходимость решения проблемы приобрела очевидный характер. Суммы расходов на содержание пенсионеров росли огромными темпами. Ситуация начала трансформироваться в серьезную экономическую угрозу для большинства европейских государств.



Вот как спасали свои экономики различные страны ЕС в то время:



Великобритания, Португалия, Италия, Греция и Германия пошли на повышение пенсионного возраста.

Франция и Германия значительно ужесточили условия, при которых возможен ранний выход на пенсию.

Италия, Греция и Германия подняли планку минимального стажа, необходимого для получения полной пенсии.

Нидерланды, Италия, Греция, Германия, Франция, Финляндия и Австрия ввели более жесткий режим индексации пенсионных выплат.



Португалия, Италия, Греция, Финляндия сократили список привилегий для государственных служащих.

Частично нивелировали зависимость трудового стажа от размера пенсии Великобритания, Португалия, Нидерланды, Италия, Франция, Финляндия и Австрия.



Какой экономический смысл несет пенсионная реформа России



Пенсионная реформа по западному образцу предполагает новые возможности для накопления пенсионных средств на специальных счетах. В России задумываться о своем финансовом благополучии на склоне лет придется женщинам и мужчинам 1967 года рождения и младше. Пенсия представителей этого поколения будет складываться из двух частей. Первая часть называется страховая, она зависит от размера заработной платы и стажа. Вторая часть называется накопительная, ее размер зависит от степени грамотности инвестирования аккумулированных средств.



Обе части будут храниться в пенсионном фонде на личных реквизитах каждого гражданина. Страховая часть поступает на счет регулярно и остается нетронутой, а накопительные средства будущий пенсионер имеет право вложить по своему усмотрению в ту или иную управляющую компанию, которая поможет увеличить имеющиеся сбережения.



Зачем все это нужно государству и экономике России?



Если все пойдет хорошо, страна получит первые поколения платежеспособных, обеспеченных пенсионеров. Учитывая большой процент пожилых людей в структуре населения, такое положение вещей хорошо скажется на экономике государства, будет способствовать укреплению национальной валюты, росту котировок ценных бумаг предприятий на фондовой бирже, а также станет причиной ряда других положительных тенденций.



При этом государство фактически снимает с себя ответственность за происходящее, поскольку стабильность пенсионных выплат начинает зависеть от самих граждан и никого кроме них. Примечательно, что инвестировать накопительную часть пенсии разрешается только в российскую фондовую биржу, благодаря чему повышается стоимость ценных бумаг отечественных компаний и возрастает уровень их ликвидности.



Выгодна ли пенсионная реформа отдельно взятому гражданину?



Теоретически внедрение пенсионной реформы задумывалось в первую очередь для того, чтобы спасти отечественного пенсионера от нищеты. Однако на фоне роста благосостояния стареющей части населения возможна также активизация притока инвестиций и развитие экономики. Западные пенсионеры, которые могут позволить себе объездить весь мир на пенсионные сбережения – продукт и результат подобных пенсионных реформ в Германии, Франции, Великобритании и других государствах. К сожалению, понять, насколько эта практика окажется удачной в России, поможет только время.