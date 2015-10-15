Курс на независимость от импортных товаров

В последние годы Россия стала слишком зависимой от импортных товаров. И дело вовсе не в пресловутом хамоне и французском сыре. Даже нефть мы добываем с помощью зарубежных высокотехнологичных установок, которые пока не умеем производить самостоятельно. В рамках решения вопросов международной политики западные страны не преминули воспользоваться сложившейся ситуацией.



Многочисленные ограничения в виде санкций нанесли ощутимый удар по экономике России, заставив правительство активизировать политику импортозамещения в национальных масштабах. Как продвигаются эти программы сегодня? Можно ли уже сейчас говорить о конкретных результатах и чего ждать от политики импортозамещения в ближайшем будущем?



Саму по себе политику импортозамещения в России придумали не вчера. Отдельные эксперты считают, что подобные процессы были характерны для экономики государства сразу после кризиса 1998 года. Именно в это время в корзине российского потребителя начали появляться первые товары отечественного производства. К 2013 году постепенно пришло понимание, что благодаря политике замещения импорта вполне реально вдохнуть в экономику новую жизнь и прекратить затянувшуюся стагнацию. Отдельные эксперты даже высказывали наиболее смелые гипотезы, в соответствии с которыми замещение импорта способно обеспечить промышленный рост экономики государства на 10-15% в краткосрочной перспективе.



С начала 2014 года санкции затронули информационные технологии, развитие которых также требует реформирования и кардинально нового подхода в федеральном масштабе, причем в срочном порядке. Сегодня всего одно решение Запада по отключению РФ от SWIFT платежей способно в буквальном смысле парализовать экономику страны. По этой причине развитие ИТ-сектора перешло из просто приоритетного направления в категорию вопросов внутренней безопасности. Нерешенная задача не потеряет актуальности до тех пор, пока зарубежным технологиям не будет найдена достойная альтернатива.



Какие задачи еще не решены



Сегодня процессы импортозамещения в государстве действительно активизировались, но говорить о завершении или частичном выполнении приоритетных задач еще слишком рано. В одном из отчетов аналитической компании Moody's зафиксировано падение производства по ряду отраслей промышленности в РФ, а эффект от политики замещения импорта прослеживается только в пищевой промышленности.



Отечественные экономисты полностью согласны со сделанными выводами, но склонны полагать, что помимо сегмента пищевой промышленности эффект политики импортозамещения становится заметным также и в сфере сельского хозяйства.



По инициативе правительства сегодня запущено порядка двух десятков программ, направленных на активизацию работы различных направлений гражданской промышленности. Определены конкретные цели и задачи, но процессы эти не быстрые, поэтому первые результаты по выбранным направлениям станут заметными не ранее 2020 года.



Сегодня в кремлевских коридорах ведутся активные дискуссии о структурном развороте экономики государства. Для реализации столь масштабных задумок нужно время и солидные инвестиции. Полноценное замещение импорта возможно только при создании соответствующих производственных мощностей, которые способны производить аналогичное количество необходимой продукции. В условиях оттока инвестиционного капитала, а также переориентации в сторону внутреннего и азиатского рынка говорить о быстром решении подобных задач не приходится.



Первые результаты



Первые серьезные результаты импортозамещения заметны также в оборонной промышленности, активизация работы которой обеспечивается масштабными государственными заказами. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1224 от 24.12.2013, все технологии, транспортные средства, оружие и другие разработки, связанные с безопасностью и обороной государства, будут производиться исключительно на территории РФ. Документ стал главной причиной объявления комплексного перевооружения военно-промышленного комплекса, а в 2015 году расходы на национальную оборону выросли на 33% в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года.



Какие проблемы предстоит решать в будущем



Одной из основных проблем, с которой сегодня сталкивается государство при реализации политики импортозамещения, считается недостаток ресурсов, которые необходимы, чтобы реализовать разработанную инвестиционную стратегию. Рост ставок по кредитам всего на 2% привел к необходимости кардинального изменения бизнес-моделей, которые пребывают в стадии запуска. Происходящее также существенно сказалось на проектах, находящихся на этапе активной реализации за счет привлечения и использования заемных средств.



После распада СССР Россия практически полностью потеряла собственную машиностроительную отрасль. Это одна из ключевых проблем, которая мешает развитию экономики государства. Возможность воспроизводства капитала отсутствует как таковая, отечественная промышленность посажена на так называемую импортную иглу. Чтобы современная Россия сегодня хоть как-то продвигалась вперед, оборудование и транспортные средства, необходимые для этого приходится закупать за рубежом и альтернативы этим закупкам сегодня не существует.



В сложившейся ситуации федеральную стратегию импортозамещения может спасти только привлечение недорогих кредитов с длительным периодом погашения, которые позволят основательно вложиться в стратегически важные инфраструктурные проекты, что с течением времени позволит, наконец, запустить работу промышленности и других сфер народного хозяйства РФ в необходимом объеме.