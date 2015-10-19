Экономическое чудо Казахстана

Уже несколько лет специалисты в области экономики и простые обыватели широко используют в своей речи словосочетание «экономическое чудо Казахстана». Оно устоялось, и тому есть причины: экономика этой страны за последние десятилетия получила колоссальное развитие. Достижения заслуживают особого внимания с учётом того, что начало новейшей истории Казахстана – как, впрочем, и других стран постсоветского пространства – было далеко не безоблачным.



Суровые реалии 90-х



В 1991 году буквально за несколько месяцев распался Советский Союз, и бывшие союзные республики оказались в новой исторической реальности. Им самостоятельно пришлось решать проблемы, которые перед ними встали, и одной из серьёзнейших проблем оказался экономический кризис. Его начало было вполне закономерным: гигантский народнохозяйственный комплекс СССР перестал существовать, деловые связи оказались разорванными, а противоречия, которые копились в советской экономике, остались.

Второй по площади постсоветской страной оказался Казахстан, и он выбрал свой путь развития, непохожий на те, которыми пошли другие государства. Ставка была сделана на поступательное развитие экономики Казахстана и взвешенную политику, направленную на предотвращение катаклизмов и конфликтов.

При движении по выбранному пути руководству Казахстана и его гражданам – в частности, предпринимателям – пришлось проделать огромную работу. По сути, над 16-миллионным населением был поставлен эксперимент по переходу к рыночной форме хозяйствования, и голоса скептиков, предрекавших фиаско, в 90-е годы прошлого века звучали очень громко. Многим из них пришлось взять свои слова назад: началось мощное поступательное движение экономики Казахстана вперёд, и к настоящему времени в самых разных уголках мира заговорили об экономическом чуде этой страны.



Реформирование с широким охватом



Стартовой площадкой для экономического роста послужили богатые природные ресурсы страны. В то же время не было сомнений в необходимости глубоких структурных перемен в экономике Казахстана, развитии высокотехнологичных производств, уменьшении объёма импорта продукции пищевой промышленности и сельского хозяйства.

Правительство Казахстана инициировало и начало осуществлять целый ряд реформ:

- законодательную. Были разработаны и приняты Налоговый и Гражданский кодексы, переработано патентное и коммерческое законодательство;

- жилищно-коммунального хозяйства. В отрасль были внедрены рыночные методы для того, чтобы рядовой потребитель, исправно платящий по счетам, мог требовать высокое качество оказания услуг и получал его;

- банковского сектора. Банки Казахстана были переведены на международные стандарты работы;

- пенсионную. Правительством была создана накопительная пенсионная система для того, чтобы невыплаты пенсий или их задержки ушли в прошлое.

Президент Нурсултан Назарбаев выстроил политику дружественного взаимодействия с бизнес-средой. Были созданы особые экономические зоны с льготным режимом налогообложения, уменьшен корпоративный налог, учреждён Совет инвесторов, представляющий интерес для иностранных бизнесменов.

Активные и просчитанные действия руководства страны привели к закономерному результату: экономика Казахстана начала стремительно расти.



Достижения впечатляют



Статистические данные свидетельствуют: за период с 1994 по 2010 год средняя зарплата в Казахстане выросла в 45 (!) раз. Этот показатель, красноречиво говорящий об успехах казахской экономики, удачно дополняется другими цифрами:

- годовой доход страны в пересчёте на душу населения за указанный выше период увеличился в 12 раз;

- существенно вырос внешнеторговый оборот Казахстана. Так, за 11 месяцев 2014 года он превысил 110 млрд долларов;

- в стране было зарегистрировано большое количество юридических лиц. По состоянию на 1 января 2014 года оно составляло 353 тыс.

Заслуживает внимания то, что властям Казахстана удалось переломить негативную демографическую тенденцию 90-х годов прошлого века. В то время численность народонаселения в стране сокращалась, причём стремительными темпами. В 2000 году ситуация изменилась: рождаемость впервые превысила смертность. К июлю 2010 года численность населения Казахстана достигла 16 млн 149 тыс. человек. Большое значение имеет то, что население страны стало не только больше, но и моложе. Сегодня приблизительно четверть всех граждан Казахстана – это лица в возрасте до 15 лет, приблизительно половина населения страны – лица трудоспособного возраста.

Природные ресурсы остаются важной частью богатства Казахстана. Большое развитие получила металлургия и сельское хозяйство. В результате к настоящему моменту Казахстан стал крупным экспортёром нефти, чёрных и цветных металлов, а также зерна.

Важную роль в развитии экономики Казахстана сыграл благоприятный инвестиционный климат, созданный в стране. В наши дни здесь осуществляют деятельность крупнейшие иностранные компании, представляющие добывающий сектор, торговлю, консалтинг, банковскую и другие сферы. Казахстан имеет выгодное географическое положение, и в стране был с успехом реализован её транзитный потенциал. Сегодня Казахстан рассматривается бизнесменами разных стран мира как глобальный посредник, связывающий между собой рынки Европы и Азии.



Проблемы и перспективы



Считать, что на экономическом небосклоне Казахстана нет ни облачка, разумеется, ошибочно. У страны остаётся немало проблем: необходимо модернизировать сельское хозяйство и промышленность, усовершенствовать продукцию местных предприятий с тем, чтобы она могла конкурировать с импортной, повысить уровень жизни граждан страны, проживающих в сельской местности. В то же время опыт развития, который накоплен в Казахстане за последние десятилетия, позволяет считать, что перечисленные проблемы вполне можно решить. Страна с уверенностью смотрит в будущее, она готова противостоять вызовам современности – а значит, мы ещё не раз услышим об экономических успехах Казахстана.

