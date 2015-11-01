Перспективы доллара как резервной валюты

Десятилетиями доллар воспринимают не иначе, как символ мировой экономической стабильности. Вместе с этим в последнее время все чаще звучат разговоры о долговом кризисе и возможном экономическом крахе США. Если этим прогнозам суждено сбыться, доллару придется распрощаться с ролью главной резервной валюты. Насколько реальна такая перспектива и есть ли в мире денег достойные претенденты на замену?



Сегодня, как и на протяжении 70-ти лет доминирования на мировой финансовой арене, позиции валюты США стабильны и прочны. Прогнозы относительно укрепления юаня так и остаются прогнозами – денежная единица КНР пока не в состоянии конкурировать с американским долларом на равных. Но сложившаяся ситуация как минимум не однозначна, поэтому требует более детального рассмотрения.



На долю США сегодня припадает 23% мирового ВВП и 12% международного товарного оборота. Порядка 60% мировой экономики, фактически, пребывает в долларовой зоне. Доли американских компаний в структуре иностранных инвестиций несколько сократились, но Уолл-стрит по-прежнему задает темп игры для большинства мировых рынков. Американские фондовые менеджеры сегодня управляют 55% мировых активов, а еще 10 лет назад эта цифра составляла всего 44%.



Однако в последнее время между экономическим влиянием Америки и ее финансовой мощью все-таки наметился определенный разлом. Тенденция создает ряд новых проблем для государств, которые работают в долларовой зоне и не только для них. Издержки от доминирования валюты США начинают превышать размер получаемой прибыли.



Проблема первая. Если экономика государства зависит от доллара, ей предстоит пройти через мощные финансовые потрясения. Даже намек на возможное повышение процентных ставок в Америке приводит к оттоку инвестиций, обесцениванию валют и ценных бумаг в развивающихся государствах. Большинство центральных банков, работа которых завязана на долларе, вынуждены реагировать на каждый шаг ФРС. Сегодня практически со 100% вероятностью можно утверждать, что рост процентных ставок по решению Федеральной Резервной Системы приведет к массовому оттоку инвестиционных средств из развивающихся стран. Схема, в которой от принятия одного решения зависит так много, не может считаться стабильной.



На фоне происходящего Америка несколько сдала свои позиции в сегменте глобального импорта. Сегодня Штаты - главный экспортный рынок только для 32 государств. Вместе с этим Китай за последние годы стал главным экспортным рынком для 43 стран.



Проблема вторая. Долларовый мир за пределами США стал слишком большим и периодически требует финансовой поддержки в особо крупных размерах. Для сохранения стабильности ФРС выдает кредиты зависящим от нее банкам. Уже к 2020 году размеры кредитных линий потребуют многократного увеличения, поэтому принятое решение о финансовой поддержке рискует не получить одобрение Конгресса или встретить отпор в лице государственных регуляторов. Сложившееся положение вещей – серьезный повод задуматься, зачем привязывать экономику своего государства к валюте политически непостоянных Соединенных Штатов?



На фоне происходящего вырисовывается еще одна проблема. Финансовое влияние США все чаще используется не как экономический, но как политический инструмент. Попытки контролировать целые государства, пусть даже за реальные нарушения международных правил и норм, не нравятся всем без исключения. Действие санкций, которые применялись и применяются к Ирану и России, не хочет испытывать на себе ни одна страна.



При наступлении очередного кризиса долларовой ликвидности ФРС рискует не справиться с ролью кредитора последней инстанции. Уже к 2030 году страны, покупающие казначейские облигации США, станут основными игроками на этом рынке. Если Вашингтон пойдет на выпуск дополнительных ценных бумаг, это, во-первых, увеличит размер государственного долга, а во-вторых, не исключено, станет причиной появления финансовых пузырей, как это уже происходило во время ипотечного бума 2000-х годов.



Кто может заменить доллар на пьедестале резервной валюты номер один



Подобный прецедент в мировой экономике известен. Роль финансового супер государства перешла от Великобритании к США в период между 1920-1945 годами. В то время две страны действовали сообща, поэтому перемены произошли максимально быстро и безболезненно. К тому же Штаты подходили по всем критериям: в стране установилось верховенство права, стабильный политический климат, а экономика характеризовалась как самая динамичная в мире. Что можно сказать о ближайших конкурентах доллара сегодня?



Евро, несмотря на стабильность котировок, рискует вообще перестать существовать как валюта. Все сомнения и вопросы относительно денежной единицы объединенной Европы отпадут только в случае появления полного банковского союза и совместного выпуска облигаций странами-участницами ЕС. В ближайшей перспективе такое развитие событий представляется маловероятным.



Китайский юань организовал настоящую сеть валютных свопов с центральными банками многих государств. Созданную систему можно сравнить с новой современной международной многополосной трассой, которой почему-то никто не пользуется. Пока КНР не пойдет на открытие собственных финансовых рынков, юань останется на вторых ролях. С верховенством права та же история. Если официальный Пекин не начнет жить по этому принципу, валюта Китая никогда не станет по-настоящему безопасной в глазах инвесторов.



По этим и еще некоторым другим причинам мировые финансовые и валютные механизмы не могут быстро и беспроблемно отойти от доллара, как от резервной валюты номер один. С одной стороны в мире нет конкурентов, даже теоретических способных заменить доллар. Но система, построенная на нем, уже трещит по швам.