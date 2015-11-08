Мировая резервная валюта – доллар, рубль или юань?

Владимир Путин в 2007 году пообещал сделать рубль мировой резервной валютой. Теоретически, шансы также есть у китайского юаня и евро – другие государства не имеют таких амбиций. Тот факт, что валюта официальной Москвы ставится в один ряд с денежными единицами развитых экономических государств, уже вызывает гордость и говорит о многом. Но насколько рубль продвинулся дальше сделанных заявлений и каковы его реальные перспективы? Вопрос действительно интересный и о нем стоит поговорить.



До конца 2013 года позиции рубля по отношению к доллару и всем остальным валютам были относительно стабильными. Серьезные проблемы со снижением курса начались практически одновременно с возникновением вопросов, касающихся «Украинского конфликта». Буквально в течение нескольких месяцев Россия оказалась в плотной экономической изоляции, а стоимость рубля регулярно била новые антирекорды. Вчерашние разговоры о резервной валюте на рубеже 2014-2015 годов потеряли актуальность.



На фоне падения российского рубля позиции китайского юаня стремительно укрепились. Впервые за годы существования валюта КНР обошла по ключевым показателям швейцарский франк и переместилась на седьмое место в списке наиболее востребованных мировых валют. Очередной успех Си Цзиньпина четко продемонстрировал, что Китай готов делать и действительно делает все, чтобы приблизить потенциал юаня к возможностям доллара.



Начиная с 2012 года, в рейтинге востребованных мировых валют российский рубль резко переместился с 13-го на 18-е место. Доля валюты официальной Москвы в мировой торговле сократилась на 0.2%, хотя до этого также не была слишком большой (0.6%).



Анализ последних событий показал, что без нормализации отношений с западными государствами рассчитывать на интернационализацию рубля России не стоит. Новая резервная валюта должна завоевать доверие инвесторов и гарантировать отсутствие крупных потерь во времена экономических потрясений.



Факторы, которые ослабляют позиции рубля



На фоне активной территориальной экспансии России рубль продолжает сдавать позиции на международной арене. Отток капитала за 2014 год уже превысил 100 млрд долларов. Курсовые значения отношения доллара к рублю обновляют новые исторические рекорды, естественно, не в пользу РФ. Индекс РТС, деноминированный в долларах, постоянно снижается, доходность по правительственным рублевым бондам снизилась до минимально возможного уровня.



По мнению Владимира Мау, занимающего пост ректора Российской академии народного хозяйства, которая функционирует при президенте РФ, рубль еще не готов играть роль мировой резервной валюты по ряду причин. Во-первых, экономика России дает всего 2% мирового ВВП. Во-вторых, государство по-прежнему не может избавиться от статуса сырьевого поставщика. В сложившейся ситуации рубль демонстрирует высокую волатильность, поэтому не интересен потенциальным инвесторам. Теоретически рубль, в долгосрочной перспективе, имеет шансы стать резервной валютой регионального масштаба, но для этого Российская экономика должна хотя бы приблизиться к уровню развития Канады или Австралии.



Мнение профессиональных трейдеров



По мнению опытных участников финансового рынка, которые профессионально анализируют котировки основных мировых валют на протяжении десятилетий, Россия и даже Китай с его успехами, вряд ли смогут избавиться от доллара в ближайшие годы. Резкая продажа большого количества валюты, конечно, скажется на курсе, но при таком сценарии дешевеющий доллар спровоцирует мощный спад экономик в избавившихся от валютных резервов странах. Китай сегодня действует в обратном направлении и старается активно покупать ценные бумаги, выпущенные американским правительством. Государство с сильной экономикой заинтересовано видеть в лице США такого же сильного партнера, по крайней мере, на текущий момент это действительно так.



Сегодня позиции доллара на мировой экономической арене сильны ровно настолько, чтобы демонстрировать стабильное укрепление. Даже при допущении негативного сценария для американской валюты снижение ее стоимости будет происходить максимально плавно. Но ослабление доллара по отношению к рублю вряд ли возможно в ближайшей перспективе. Для начала процесса появления новой резервной валюты требуется проведение переговоров, которые продлятся годами. Сегодня никто не собирается начинать дискуссии на подобные темы.



Перспективы экономики РФ



Современная Россия формально входит в группу стран с быстро развивающейся экономикой. Но роль РФ в рамках объединения БРИКС можно с уверенностью назвать условной. После распада СССР прошло практически четверть века, но за это время страна так и не смогла существенно приблизиться к статусу государства с высокими темпами развития основных сфер народного хозяйства.



Давайте смотреть правде в глаза. Старая производственная база разрушена практически до основания, а новых заводов и фабрик практически нет. Главный промышленный актив современной России – сборочные производства, которые функционируют благодаря западным поставкам западных запчастей. Организация работы даже таких предприятий не смогла обойтись без участия иностранного капитала. Россия, как 10 так и 20 лет назад продолжает оставаться поставщиком нефти, газа, а также ряда других полезных ископаемых и природных ресурсов. На существующей основе крайне трудно построить мощное, экономически стабильное государство.



Перспективы рубля в роли резервной валюты



На текущий момент имеющиеся шансы расцениваются как нулевые. Для получения статуса резервной валюты на мировом и региональном уровне спрос на рубль должен основательно подрасти. Сегодня российские товары продаются за рубеж преимущественно за евро или доллары, поэтому предпосылок для использования рубля в качестве резервной валюты даже в среднесрочной и долгосрочной перспективе не наблюдается.