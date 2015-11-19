Бизнес-хиты 2015 – идеи, которые выстрелили

Пока многие из нас пытались прожить от зарплаты до зарплаты во время кризиса 2015 и с замиранием следили за изменением нефтяных котировок, многие люди по всему миру открывали успешные бизнесы и даже становились долларовыми миллионерами. Примечательно, что среди предпринимателей, победивших кризис, немало россиян, а придуманные идеи просты и гениальны одновременно. Иногда достаточно просто заменить соевую сосиску свежим салатом.



Мировые тренды



Продажа земли с далекой родины



Возможно, камни с Марса или Луны продавались бы не хуже, но из-за проблем с доставкой этот бизнес пока не наладили. Зато предприимчивый ирландец Пэт Берк, который собрался на ПМЖ в США, старательно выполнял просьбы своих друзей и знакомых, которые просили захватить с собой хоть горстку родной земли. Выехавших за пределы родины в поисках лучшей жизни ирландцев редко хоронят без кусочка Родины в гробу. Со временем старая добрая традиция трансформировалась в открытие компании «Official Irish Dirt». Совокупный объем реализованной продукции превысил 240 тонн ирландской земли, за которую благодарные покупатели с большим удовольствием отдали более 1 млн долларов США.



Высокодоходные рисковые займы



Ситуация во многих странах сегодня экономически нестабильна. Люди теряют рабочие места, лишаются возможности выплачивать взятые ранее кредиты, нередко становятся банкротами с основательно испорченной кредитной историей. Финансово неблагополучных граждан появляется больше, и именно они становятся идеальными клиентами для бизнесменов, которые выдают деньги в займы под честное слово и завышенный процент. Риск невозврата велик, но большая часть клиентов справляются с долговой нагрузкой, а завышенные процентные ставки с лихвой перекрывают образовавшиеся издержки.



Ролики на ютуб



На канале ютуб есть как минимум несколько десятков людей, которые зарабатывают миллионы долларов на подготовке сравнительно несложных роликов, которые по различным причинам пользуются огромным спросом. DC Toys Collector один из таких предпринимателей. На протяжении 2014 года владелец собственного канала получил 4.9 млн $ только за то, что снимал и выкладывал в сеть качественные ролики по открытию коробок с различными игрушками. Основу финансовых поступлений составила плата за рекламу во время просмотра 1600 видео сюжетов, которые в общей сложности собрали порядка 380 млн просмотров.



Идеи из России



Инстапринт



Уникальный, в определенном смысле даже инновационный проект появился не в Москве или Питере, а в суровом Челябинске. Местные предприниматели решили отойти от традиционной концепции бизнеса фотокабинок и установили модернизированную будку, которая умеет печатать снимки прямо из Instagram. Благодаря подключению к интернету любой пользователь соцсети может авторизоваться и запустить на печать любую понравившуюся фотографию. После первого удачного опыта в одном из челябинских кафе инстапринты начали появляться в популярных городских ТРЦ. Приблизительный срок окупаемости одной точки не превышает 7 месяцев.



Сухая мойка автомобилей



«Сухая мойка № 1» принципиально новый в техническом отношении сервис для автолюбителей из Барнаула. Главная особенность бизнеса – отсутствие необходимости арендовать бокс или любое другое помещение для проведения работ. Высоких результатов удается добиться на парковке, стоянке и даже в пробке.



Времени на процедуру уходит от 10 до 15 минут. Через специальный поляризатор на корпус автомобиля наносится жидкость, которая легко удаляется специальной тряпкой. Затраты на старт минимальные – достаточно иметь 25 000 рублей. Главная сложность – убедить потенциального клиента в преимуществах новой услуги. В планах предпринимателя создать сервис «мойка в пробке» и «мойка по вызову».



Самогонное оборудование



В кризисные времена спиртное из магазина обходится слишком дорого, но здесь предприимчивые россияне из Барнаула опять на высоте. Бизнесмен К. Доронин разработал современное оборудование для производства пива, вина, а также крепких алкогольных напитков и дал своему проекту название «Лаборатория самогона». Продажа оборудования – не единственное направление деятельности компании, которая также успешно торгует различными добавками, которые придают напиткам более благородный вкус и выводят из состава эфирные масла. Параллельно Доронин ведет мастер-классы по приготовлению в качестве главного лаборанта. В процессе производства напитков используется продукция исключительно отечественного происхождения.



Проверенные варианты



Региональный коворкинг



Бизнес по аренде креативно оборудованного рабочего пространства давно прижился на Западе, но в 2015 году еще остается не до конца реализованным трендом в России. В Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и некоторых других мегаполисах уже работает несколько коворкинг-центров, в то время как тысячи фрилансеров и частных предпринимателей из Читы, Хабаровска, Кемерово и других подобных городов только мечтают о появлении у себя на родине современного и доступного рабочего пространства.



Здоровый стрит-фуд



Сегодня по малым и большим городам России ходят тысячи клерков, представителей молодежных субкультур, спортсменов и других людей, которые от безысходности вынуждены чередовать хот-доги с шаурмой в формате быстрого и недорогого перекуса. Почему бы не предложить этой аудитории вегетарианские салаты, а также курицу или рыбу, приготовленную на гриле без добавления жира? Добавьте в меню немного свежих фруктов, организуйте правильное брендирование торговой точки и успех обеспечен.



Свободные ниши в сельском хозяйстве



Политика замещения импорта в РФ дала серьезный толчок для развития аграрного сектора экономики. Помимо многочисленных фермерских хозяйств, которые начинают активную работу по всей стране, востребованными становятся бизнесы по производству оборудования, необходимого для переработки полученной продукции. Не стоит думать, что в этой нише найдется место только крупным производителям комбайнов и тракторов. Отдельные приспособления для мелких фермеров можно делать чуть ли не своими руками. К тому же никто не запрещает брать технику в аренду и оказывать аграриям сопутствующие услуги на взаимовыгодных условиях.