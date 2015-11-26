Компании, которыми восхищаются в 2015

Близится к концу 2015 год – самое время подводить различные итоги в сфере бизнеса, экономики и финансов. Сегодня поговорим об успешных компаниях. В разрезе событий на мировой экономической арене 2015 выдался скорее кризисным, чем финансово стабильным. За счет действия санкций темпы развития экономики РФ существенно замедлились, но это далеко не единственная причина. Экономики большинства развивающихся государств азиатского региона также переживают не самые лучшие времена. Но ни отток инвестиционного капитала, ни дешевеющая нефть, ни падение стоимости национальных валют не помешали талантливым предпринимателям из России и других стран открывать новые и активно развивать созданные ранее успешные проекты.



Среди «самых» нет тяжеловесов наподобие «Газпрома» или «Норильского никеля». Для экономически подкованного читателя более интересными представляются предприниматели и компании, которые совершают так называемый «рывок», т.е. максимально технично и профессионально преодолевают путь от стартапа к состоявшемуся предприятию за максимально короткий период.



Мировые тренды



Наряду со сферой информационных технологий не менее перспективным направлением по развитию бизнеса в 2015 справедливо считается здравоохранение. Признанный лидер в этом сегменте – многопрофильная компания 3М из США. Вниманию покупателей предлагается более 50 тыс., товарных позиций, но останавливаться на выполненных задачах основатели не собираются. Ежегодный объем средств, которые ЗМ инвестирует в разработку и исследование новых направлений составляет 1.4 млрд $. При этом компания занимает 59-е место в рейтинге самых дорогих брендов с капитализацией в 7.2 млрд $.



Самые успешные компании из России 2015



Вам Telegram



Эту компанию нельзя назвать полностью русской, но основана она россиянином. Новый проект Павла Дурова Telegram еще год назад обзавелся аудиторией в 35 млн пользователей. Летом 2015 года эта цифра достигла 60 млн в месяц. Как утверждает основатель проекта, ежедневно к сервису подключаются более 220 000 людей. При условии сохранения озвученных темпов развития, число зарегистрированных участников проекта в ближайшее время перешагнет или уже перешагнуло отметку в 100 млн. Со слов Павла Дурова капитализация компании на сегодняшний день составляет от 3 до 4 млрд $. Но привлечение инвестиций не входит в список приоритетных целей создателей популярного мессенджера в краткосрочной перспективе.



OneTwoTrip – передавайте за проезд



Не все знают, что на сегодняшний день в рунете уже сформировался достаточно серьезный рынок продажи авиабилетов, на котором лидирует Агентство OneTwoTrip. Только за 2014 год объемы выручки оператора превысили сумму в 11 млрд $. В 2015 году к этой сумме добавилось еще порядка 25%, но основатель компании Петр Кутис недоволен сложившейся ситуацией. По его мнению, на рынке работает слишком большое количество мелких и нестабильных компаний по продаже авиабилетов. Основной минус деятельности таких игроков – отсутствие возможности предоставить покупателю какие-либо гарантии, что помогает сформировать негативный имидж крупным операторам рынка. «Малыши» также достаточно успешно отбирают солидный процент прибыли у более крупных конкурентов.



Российские игры завоевывают мир



Братья Воиновы – успешные предприниматели, которые работают в сегменте игрового бизнеса. Блестящая во всех отношениях разработка Cut The Rope от компании Zeptolab продолжает победное шествие по миру. Сейчас команда сфокусирована на завоевании рынка Индии, который, по мнению генерального директора проекта Михаила Лялина, в ближайшее время станет самым крупным в мире.



Франшиза продана крупному игроку индийского рынка Nazara Games, который специализируется на разработке игр для мобильных устройств. По самым скромным прогнозам в течение ближайшей пары лет игру скачают минимум 50 млн раз. На сегодняшний день в активе основателей проекта 750 млн скачиваний на протяжении пятилетнего периода и 50 млн активных геймеров по всему миру.



Главный персонаж игры, монстр Ам Ням уже перерос масштабы экранов мобильных устройств и снялся в полноценном сериале. В 2016 году ожидается выход полнометражной картины аналогичной тематики. Несмотря на успех, молодые бизнесмены из РФ не спешат становиться публичными персонами, предпочитают оставаться в тени и концентрируются исключительно на работе в рамках проекта.



Алибаба из Китая – от стартапа до тяжеловеса



IPO главного интернет магазина Китая, компании Alibaba, оценили в 1 млрд долларов, хотя большинство аналитиков считают эту сумму более чем скромной. Несмотря на головокружительный успех на протяжении длительного периода времени многие россияне еще не знакомы с историей успеха Амазона из КНР. Компанию также любят сравнивать с американским Ebay, поскольку сегодня предприятие уже выросло до масштабов полноценной IT-корпорации и превратилось в реального конкурента Tencent – главного игрока рынка электронной коммерции Китая.



Современная Алибаба – это, прежде всего, огромная площадка для шоппинга в интернете. По размерам компания справедливо считается самой большой в КНР, а некоторые эксперты склонны полагать, что речь давно необходимо вести о лидерстве в мировом масштабе. В активе предприятия два веб проекта: Taobao, который работает как главный конкурент Ebay, а также Taobao Mall (Tmall), где и случаются все чудеса китайского шоппинга в сети.



Основатель Алибабы – учитель английского языка по имени Джек Ма. Идея создания компании, которая будет работать на просторах китайского интернета, появилась еще в 1995 году, а в 1999 уже воплотилась в жизнь. Главный секрет успеха лидера рынка заключается в опережении своего времени. Основатели проекта увидели будущее интернет продаж в КНР еще до того, как удобный способ покупки начал пользоваться огромным спросом в Поднебесной. Оплата товаров при получении стала залогом доверия покупателей и основным отличием от конкурентов.