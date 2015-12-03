Чем выше человек взлетает по карьерной лестнице, тем ниже и самое главное, стремительнее, приходится падать вниз. Конечно, такое случается далеко не всегда и не со всеми. Вместе с этим череда громких увольнений 2015 совершенно ясно демонстрирует, что причиной для ухода «крутого босса» легко становится даже незначительная мелочь. А чтобы комбинация сработала, достаточно оказаться в нужном месте в нужное время.Еще вчера этот человек занимал пост гендиректора концерна Volkswagen и председательствовал в совете директоров компании. За восемь лет «безупречной» работы удельный вес доли Фольцвагена в общей сумме выручки промышленных предприятий Германии вырос до 20%, а вклад предприятия в ВВП государства составил 2%.Как оказалось впоследствии, автомобильный бренд, который считался образцом порядочности и ответственности, обманывал своих покупателей во всем мире. Наряду с прогрессивными системами и опциями в автомобилях устанавливалось специальное программное обеспечение, которое занижало показатели загрязнения атмосферы во время экологических тестов. В процессе обычной работы выбросы в атмосферу превышали норму в 10-35 раз. После разоблачения обмана специалистами из США, Винтеркорну не оставалось ничего, кроме как подать в отставку.Сразу два беспрецедентных случая в японском автомобильном бизнесе. Впервые за историю корпораций женщина дослужилась до уровня вице-президента компании Toyota. К сожалению, успех неожиданно сменился громким скандалом. Джули Хэмп была задержана полицией, поскольку в посылке, отправленной на ее имя, были спрятаны 57 таблеток запрещенного для ввоза в Японию оксидона. Обезболивающий препарат не внесли в таможенную декларацию. И хотя впоследствии Хэмп отпустили без предъявления обвинений, на ее карьере уже был поставлен крест.Вы когда-нибудь могли представить, что всемирно известный международный концерн Toshiba со штаб-квартирой в Токио пойдет на искусственное увеличение ключевых финансовых показателей в отчетности? Для господина Хисао Танаки подобная практика в каком-то смысле превратилась в рутину, поскольку генеральный директор и президент искусственно завышал показатели оперативной прибыли с 2008 года. Сумма, которую «дорисовал» предприимчивый менеджер, составила приблизительно 1.22 млрд $, что увеличило реальные показатели более чем на 30%. Господину Танаке пришлось уволиться, хотя до рекорда менеджеров Olympus, которые прятали убытки на протяжении 20-ти лет, ему было еще очень далеко.Этот корпоративный скандал однозначно заслуживает первый приз в номинации «Самое нелепое увольнение года». Госпоже Чо Хен-аа исполнилось 40 лет, когда ей пришлось распрощаться с постом вице-президента компании Korean Air. Примечательно, что даже статус дочери президента корпорации не помог избежать позора. Суть инцидента сводится к задержанию вылета самолета по причине «недоработки» стюардессы, которая не предложила госпоже вице-президенту орешки, положенные еще до вылета. В результате десерт все-таки подали, но не на тарелке, а в пакетике из бумаги. Задержка вылета самолета несла серьезную угрозу безопасности пассажирам и создала массу дополнительных неудобств. По итогам судебного заседания Чо Хен-аа приговорили к 12 месяцам тюрьмы, но через четыре месяца после вынесения вердикта отсрочили исполнение приговора на 24 месяца.На пике карьеры госпожа Паскаль возглавляла отдел кинопроизводства Sony Pictures Entertainment. После неосторожных высказываний в личной переписке квалифицированному менеджеру пришлось перейти в должность рядового продюсера. Замечание о том, что президенту США наверняка нравятся фильмы «Джанго освобожденный» и «12 лет рабства» стоило Эми Паскаль должности по вине хакеров из Северной Кореи. Предположительно компьютерные гении из КНДР, таким образом, решили отомстить за выход комедии «Интервью», в которой высмеивается их родное государство.Конечно, от всех непредвиденных ситуаций застраховаться невозможно. При определенном стечении обстоятельств избежать увольнения не получится даже самому высококвалифицированному, признанному и успешному организатору. Но из описанных выше случаев нетрудно вынести основные уроки. Обманывать клиентов компании и вышестоящее руководство – значит, обманывать самого себя. А неуважение по отношению к нижестоящим на лестнице рангов коллегам, ровно, как и несоблюдение элементарных норм политкорректности – грозное оружие, которое в любую секунду меняет направление и начинает работать против вас.А если Вы предпочитаете работать на самого лучшего босcа в мире - на самого себя - то приглашаем Вас на нашу платформу Banc De Binary, чтобы научиться торговать бинарными опционами! В этом бизнесе Вам точно увольнение не грозит, а продвижение по службе зависит полностью от Вас!