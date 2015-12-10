Ситуация на рынке нефти остается непредсказуемой. Цена периодически обновляет исторические минимумы, немного корректируется в сторону увеличения, но тенденция к снижению стоимости барреля торговой марки Brent по-прежнему прослеживается достаточно четко. Эксперты не устают делать прогнозы оптимистического и пессимистического характера, преимущественно на краткосрочную перспективу. О том, какая ситуация сложится на рынке нефти в 2016 году имеет смысл задуматься уже сегодня, что мы и сделаем прямо сейчас.
Цена нефти стремительно пошла вниз после очередного саммита OPEC. Ожидания аналитиков не оправдались. Решение о сокращении объемов добычи не утвердили, поэтому ситуация на рынке осталась прежней. Саудовская Аравия продолжает наращивать объемы производства, невзирая на постоянное падение котировок. Ценой в 40$ за баррель уже никого не удивишь.
После обновления семилетнего минимума стоимость единицы сырья начала повышаться, но аналитики из ведущих экономических изданий считают, что рассчитывать на стремительное повышение еще преждевременно. Оптимистические прогнозы, по понятным причинам, озвучивают преимущественно российские эксперты. Но в мировых масштабах преобладают пессимистические прогнозы. Из «черного золота», некогда приносившего миллиардные прибыли сырьевым экономикам, нефть постепенно превращается в обыкновенное сырье, зарабатывать на добыче и продаже которого с каждым днем становится все сложнее.
Как будет жить Россия с дешевой нефтью
На текущем этапе действия правительства сводятся к разработке бюджетных планов с учетом низких цен на нефть, как главный источник пополнения государственного бюджета. Время пассивного ожидания более благоприятной ситуации на рынке закончилось. Этот факт признали все, включая министра экономики и президента РФ.
К сожалению, одного признания мало, поскольку процессы реструктуризации энергетического сектора в целом и экономики государства в частности идут крайне медленными темпами, если вообще идут. Страна остро нуждается в активной переориентации на альтернативные источники пополнения бюджета. Но как заработать деньги на чем-нибудь еще, кроме продажи углеводородов, пока почему-то никто не придумал.
Показатели, заложенные в бюджете 2016, нельзя назвать полностью реалистичными, скорее приближенными к реальности. Сегодня, когда нефть марки Брент стоит немногим более 40 долларов за баррель, с рассчитанными российскими экономистами показателями в 50 $ за Urals и 55$ за Brent, скорее всего, не согласится ни один западный экономист.
Цена значительно ниже уже сейчас и предпосылок для ее подорожания на 20% и более в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе не предвидится. Видимо по этой и ряду других объективных причин депутаты заочно договорились о пересмотре бюджета уже в марте нового года. Если цена «черного золота» останется на уровне 40$ за баррель, бюджет РФ недосчитается солидной суммы доходов в размере 1 трлн рублей.
Чем обусловлен «медвежий» тренд на рынке нефти
Несмотря на снижение прогнозного показателя от Всемирного банка с 57$ в июле до 52$ в сентябре, среднегодовой показатель остается вполне оптимистичным. Тенденция к снижению стоимости нефти, которая сегодня заметна невооруженным глазом, сформировалась на фоне существенного замедления процессов экономического развития и роста Китая, а также других развивающихся государств, среди которых также называют Российскую Федерацию. На рынке уже сегодня присутствуют избыточные запасы нефти. Добавьте к этому ожидание дополнительного перенасыщения в результате появления в продаже иранского сырья. После более детального изучения ситуации природа пессимистических прогнозов становится вполне понятной и обоснованной.
В ежеквартальном докладе Всемирного банка, посвященному ситуации на сырьевых рынках, фиксируется слабый спрос, а также внушительные запасы учтенного промышленного сырья, что способствует пребыванию стоимости одного барреля нефти на стабильно низком уровне.
По мнению большинства экспертов, Иран уже в ближайшее время способен нарастить объемы экспорта до 3.6 млн баррелей ежедневно, что соответствует показателям досанкционного периода. Таким образом, официальный Тегеран станет третьим крупнейшим поставщиком сырья на планете, уступая по объемам добычи и реализации лишь Саудовской Аравии и России.
Оптимистический сценарий все еще возможен
Мировые запасы нефти ограничены и рано или поздно иссякнут. Во многом по этой причине на смену углеводородному сырью постепенно приходят альтернативные источники энергии с технологиями повышенной энергетической эффективности. Но сложившаяся ситуация не способна удерживать стоимость барреля нефти на низком уровне по ряду объективных причин.
Развитие альтернативной энергетики идет слишком медленными темпами. Тем временем население Индии и Китая стремительно растет, за счет чего увеличивается и уровень потребления энергии в этих государствах. Потребление горючего автомобилистами также возросло по причине появления более приятных ценников на заправках. В мировых масштабах спрос на «черное золото» увеличился на целых 7% в 2015 году по отношению к 2014 году.
Еще более оптимистичным выглядит прогноз инвестиционной компании UBS Wealth, которая предсказала подорожание нефти до отметки в 72$ за доллар к октябрю 2016 года. Если этот прогноз сбудется, баррель российской Urals обойдется не намного дешевле.
Хочется надеяться, что в 2016 году за счет подорожания нефти не только наполнится бюджет РФ, но и будут, наконец, запущены процессы реструктуризации экономики, замещения импорта и другие программы, которые сделают все отрасли народного хозяйства нашей страны рентабельными, универсальными, стабильными и финансово защищенными.
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