Россию можно смело назвать страной контрастов. И дело не только в природных особенностях или географическом положении. Финансы в этом вопросе также играют немаловажную роль. В то время как в одних городах люди едва сводят концы с концами, в других россияне живут припеваючи и даже не представляют, что может быть по-другому. Но самое интересное, что Москва и Санкт-Петербург давно уступили пальму первенства в рейтинге самых богатых городов нашей страны другим, гораздо менее крупным населенным пунктам.
Согласно исследованиям, которые провел Финансовый университет, работающий при правительстве РФ, самым зажиточным среди крупных городов РФ считается Грозный. Здесь минимальный процент населения, которое можно классифицировать как бедных. Процент другой категории горожан, которых относят к малоимущим, в столице Чечни также сравнительно небольшой.
В последние годы население нашей страны медленно, но уверенно богатело. Так продолжалось с 2003 по 2013 год, пока не начались финансовые потрясения 2014-2015 годов. За это время значительно возросло количество безработных и бедных.
Что происходит с населением и зарплатами сегодня
Благодаря рейтингу городов от РБК, любой желающий может узнать, где в нашей стране самые высокие зарплаты, в каком городе нет проблем с безработицей, а также о том, куда приезжают и откуда стараются уехать россияне.
В соответствии с данными проведенного исследования за последние 25 лет города РФ не досчитались населения в количестве порядка 8 млн человек. Отрицательный прирост населения демонстрируют 800 городов России, а в 200 из них этот показатель сократился более чем на 25%. И ухудшение благосостояния сыграло в этой тенденции заметную роль.
Среднестатистический уровень заработной платы в городах РФ по итогам 2014 года составил 36.8 тыс рублей. Показатель на целых 45% выше, чем в 1990 году, но рост промышленности и производительность труда здесь ни при чем. Доходы населения удалось поднять благодаря выгодной продаже энергоносителей с последующим перераспределением полученной прибыли.
Относительно высокой заработной платой может похвастаться столица нашей Родины Москва, где среднестатистический работающий человек получает около 60 000 рублей. При этом вознаграждение за труд примерно на таком же уровне зафиксировано лишь в 30 городах, где проживают чуть менее 2% от общего количества городского населения страны, т. е порядка 1.9 млн человек. Зато в 785 населенных пунктах, где трудятся 43.3 миллиона россиян, заработная плата ровно на 50% ниже московского уровня. Речь идет о малых городах в Центре России, а также городах Крыма.
Всего 275 городов удерживают уровень заработной платы выше среднего по стране, в то время как в 837 городах этот показатель ниже или существенно ниже. Сегодня для России характерно явление массового социального неравенства, которое ставит десятки миллионов людей лицом к лицу с вопросом элементарного выживания. Разница в доходах прослеживается даже в сытой Москве. К примеру, заработную плату от 150 тысяч рублей и выше получают порядка 20% жителей столицы, в то время как оклады всех остальных едва дотягивают до 40 тысяч рублей.
На что уходят деньги
Львиную долю прожиточного минимума мы с вами в буквальном смысле съедаем. Усилиями специалистов из РБК подсчитано, что месячный бюджет среднестатистического россиянина составил 8.7 тысяч рублей. Попробуйте обеспечить себя нормальным питанием на 45% (3.9 тысяч) от этой суммы и еще заплатить налоги в размере 11%. На оставшиеся 44% или 3.8 тысяч граждане «покупают» бытовую технику, одежду, оплачивают услуги транспорта, связи, коммунальные расходы и прочее. Даже для москвича, у которого за вычетом еды и налогов остается 6.25 тысяч, приобрести все перечисленное выше, представляется невыполнимой задачей.
В каких городах сложнее всего
Чудеса финансового выживания демонстрируют жители городов Смоленской, Ивановской областей и Крыма. И если по полуострову данных пока нет, то в двух субъектах РФ объемы промышленного производства сократились на 47% и 75% за последние 25 лет, соответственно.
В якутском Верхоянске, несмотря на хорошее положение по региону в целом, человеку приходится выживать на 21 тысячу рублей при размере прожиточного минимума в 13.5 тысяч. Люди в небольших городах европейской части, где численность населения менее 12 тысяч, живут всего на 2.5 прожиточных минимума в месяц.
Города с самыми высокими зарплатами
Самым высоким уровнем дохода могут похвастаться жители так называемых нефтяных городов, расположенных в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округе. Сравнительно неплохие заработные платы и в большинстве крупных городов РФ, где численность населения превышает 500 тысяч человек. Одним из самых богатых считается городок Приморск в Ленинградской области. При населении менее 6 тысяч человек средний уровень зарплаты здесь выше, чем по Москве.
В первую пятерку лидеров стабильно попадают моногорода-атомщики Сосновый Бор (Ленинградская АЭС), а также Полярные Зори (Кольская АЭС) Мурманская область. В городке Надым, где добывает около 10% процентов газа ОАО Газпром, уровень средней заработной платы уже превысил 90 000 рублей.
Минимальный уровень безработицы зафиксирован в «нефтяных» городах, Санкт-Петербурге, Москве, а также в городах-спутниках двух столиц. Здесь количество неработающих людей составляет 0.4%. Но абсолютными лидерами по борьбе с безработицей стали города Сертолово и Одинцово, что в Ленинградской области. Здесь на 10 000 трудоспособного населения приходится всего один безработный с официальной регистрацией.
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