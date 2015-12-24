Сколько стоит безопасность России? Расходы на оборону 2016

Очередной нелегкий для нашей страны год уходит в историю. Несмотря на активное применение санкций, падение нефтяных котировок и обесценивание рубля, Россия по-прежнему едина и непобедима. Конечно, на одном патриотизме далеко не уедешь. Чтобы граждане чувствовали себя в безопасности, стране необходима боеспособная армия. От каких угроз будем защищаться в 2016 году, и во сколько это обойдется государственному бюджету, читайте прямо сейчас.



Более трех триллионов рублей собирается потратить Россия на содержание национального оборонного комплекса в будущем 2016 году. Цифра уже фигурирует в федеральном бюджете, который подписал президент В.В. Путин. Если конкретизировать запланированные расходы, речь идет о сумме в 3 трлн 145 млрд 90 млн рублей бюджетных ассигнований, что составит 4% от ВВП государства. В структуре общих расходов доля затрат на оборону и безопасность сократится с 20.2% д 19.6%.



В денежном эквиваленте объем предстоящих издержек увеличится на 25 млрд 514 млн рублей. Среди основных направлений, по которым увеличатся ассигнования – рост уровня денежного довольствия отечественных военнослужащих. На повышение заработных плат запланировали потратить порядка 40 млрд рублей, в то время как инвестиции в объекты военного и специального назначения сократились более чем на 48 млрд рублей.



От кого защищаемся?



На сегодняшний день прямую угрозу безопасности РФ представляет расширение НАТО в восточном направлении, а также деятельность так называемого «Исламского государства». Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает работу по сдерживанию деятельности названных объединений основным направлением, на котором ведомству предстоит сфокусироваться в 2016 году.



Несмотря на сложные условия работы и серьезные проблемы с безопасностью, российской армии удалось сохранить и показать высокий уровень обороноспособности на протяжении всего 2015 года, а также продемонстрировать мобильность перевооружения и готовность к продуктивной работе в вопросах повышения боевого мастерства и практической подготовки.



Шойгу считает, что за 2015 год армия справилась с ключевыми задачами, поскольку обеспечила высокий уровень безопасности государства и подтвердила свою обороноспособность. В сравнении с 2014 годом наблюдается количественный и качественный рост по основным показателям во всех существующих направлениях.



Уровень внешних угроз растет



Под контролем боевиков Исламского государства (далее ИГ) сегодня находится более 70% территории Сирии, а также многие районы Ирака. По оценкам Министерства обороны РФ речь идет об армии, численностью в 60 000 человек. На сегодняшний день существует реальная угроза начала активной деятельности группировки в странах Центральной Азии, а возможно и на Кавказе.



С западного направления в сторону России активно расширяется НАТО. Сравнительно недавно членами блока стали 12 новых государств. На повестке дня Североатлантического Альянса стоит вопрос о принятии в состав Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины, Македонии и Черногории. Такие государства как Молдавия, Сербия, Швеция и Финляндия также попадают в сферу интересов объединения.



Параллельно с ведением переговоров НАТО занимается активным наращиванием военных мощностей на границах с РФ. За 2015 год на территории Румынии, Польши и стран Балтии количество военнослужащих увеличилось в 13 раз, количество авиационной техники возросло в 8 раз, также на территории названных государств зафиксировано появление порядка 300 дополнительных единиц БМП и танковой техники.



В активной стадии развертывания находятся комплексы AEGIS Ashore, в рамках программы противоракетной обороны, которая уже действует на территории Польши и Румынии. Порядка 200 атомных авиабомб производства США находятся сегодня на территории Турции, Германии, Италии, Нидерландов и Бельгии. Приблизительно 310 самолетов-носителей пребывают в стадии активной боевой готовности.



Помимо военного присутствия на границах России НАТО активно занимается вопросами информационного превосходства над нашей страной. Для достижения этих целей усилиями Альянса создан Центр передового опыта в области стратегической пропаганды (г. Рига), а также Центр кибербезопасности (г. Таллин).



Что уже сделано для победы над террористами из ИГ



Сегодня российские авиационные подразделения активно сражаются с боевиками ИГ. Первые боевые вылеты начались в конце сентября 2015 года. За время кампании наши самолеты уничтожили более 8 000 объектов террористической инфраструктуры, чем нанесли существенный ущерб Исламскому государству.



Укрепление армии



С учетом всех перечисленных выше угроз отечественные вооруженные силы обязаны наращивать имеющийся потенциал по всем направлениям для возможности оперативной и полноценной защиты государства в любой нестандартной ситуации. План развития оборонного комплекса, рассчитанный на 2016-2020 годы, учитывает все возможные вызовы и угрозы, с которыми предстоит столкнуться РФ в ближайшем будущем.



Процесс укрепления армии РФ не прекращается ни на минуту. По итогам 2014 года показатель укомплектованности всех родов войск составлял 90.5%, в 2015 году результат удалось улучшить до 92%. Число военнослужащих по контракту увеличилось на 10% до 352 тысяч по сравнению с показателем в 295 тысяч в декабре 2014 года. На протяжении ближайших 12 месяцев численность российской армии планируют увеличить до 384 тысяч, а показатель укомплектованности войск до 93%.



Уровень профессионализма и военной подготовки отечественного солдата стремительно идет вверх, благодаря реализации стратегии боевой учебы в максимально напряженных и приближенных к реальности условиях. На протяжении 2015 года по инициативе руководства РФ успешно проведены пять проверок боеготовности внезапного характера. В 2016 году решено закреплять и развивать полученные результаты. Современные учения армии РФ превращаются в уникальные масштабные мероприятия, в рамках которых происходит моделирование и отработка ситуаций, характерных для ведения военных действий в современных горячих точках.