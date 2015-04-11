Разговор с тещей.
- Смотри, мама, какой я тебе подарок принес!
- Что это такое???
- Та, это пульт новый для телевизора, самый современный!
- Это пульт? Вот это серое-пресерое с сине-красными пятнами?
- Да, это пульт. Авторская работа, куча денег стоит. На, пользуйся!
- Так ... А как этим пользоваться-то? Вроде что-то написано, но ничего не вижу? Надписи серенькие с серым фоном сливаются.
- А ты что думала? Пульт ведь самый современный, не то, что ранее было. Чтобы новым пультом пользоваться очки одевать надо!
- Хорошо, Сереженька, одену я очки. (Одевает очки). О, почти все циферки теперь вижу. Но почему основные кнопки 1 - 10 такие маленькие? Почему цифра 10 не полностью прорисована? Места для надписи полно, а нолик обрезанный. А у нашего старого пульта кнопки, что надо, все в ряд, крупные, и циферки хорошо видны и каемочка вокруг пульта приятно золотистая под цвет телевизора. А почему кнопочки такие тугие, срабатывают один раз из трех? Хотя на старом тоже иногда копочки заедали, раз в месяц примерно. Но тут намного чаще такие проблемы. Ощущение, что не пульт управление, а одна большая проблема!
- Ничего не знаю. Мне удобно, ну не то чтобы удобно, но я неделю уже вглядывался и тыкался, вроде, нормально уже! А вообще все субъективно, да, неудобно очень, но привыкать надо к новому, прогресс не остановить!
- Ладно, а что это внизу за кнопка 100 такая? Половину пульта занимает.
- Ха, это последний писк моды, кнопка включения сотого канала!
- Так ведь нет у нас такого канала.
- Мало ли что у нас канала нет. Зато у нас теперь есть пульт с огромной кнопкой!!!
- А что это справа сверху за пятна разноцветные по кругу идут? Внимание постоянно отвлекают, мешают циферки на кнопках различать.
- Это супер модный прибамбас, статистику нажатий кнопок показывает! Да что я объясняю, на старом пульте такой же был, просто там его можно было вниз подвинуть или совсем убрать, там же все и вся настраивалось, вот мы его и спрятали, мешал же. Но это на старом пульте, а это новый, теперь статистика всегда будет на самом видном месте, привыкай!
- Т.е. вместо старого приятного, удобного, настраиваемого, с золотистой каемочкой в цвет телевизора предлагаешь пользоваться этим неказистым, серым со странными пятнами и неудобным? А зачем?
- Как зачем?! Говорю же я, что новый это пульт! Новый он! Автор говорит, что это круто! Ни у кого такого нет. У всех людей пульты обычные, просто пульты, а это новаторский, пульт будущего! Я 10 миллионов за него отдал! Пользуйся теперь!
- 10 мильонов за это?????????????? ... Я долго терпела твои глупости, но придется все же правду сказать. Лох ты, Сереженька. Пользуйся сам этим своим подарочком, коли деньжища такие выкинул, а мне оставь наш старый пульт, блестящий, настраиваемый, с удобными кнопочками и золотой каемочкой!
Разговор выдуманный. Продолжение обсуждения нового Интернет-банка Тинькоффа: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=34&TID=126922&MID=3641802#message3641802
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