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Персональная стратегия сохранения капитала или "Как не потерять нажитое?".

12.09.2013 15:19 3 1 828 просмотров
"Не знаешь, хранить в рублях или евро? Пропей лучше всё - сбереги свои нервы!"

Итак, вы получили образование, у вас есть неплохая работа, стабильный доход превышающий расход, свой уютный дом и все предметы первой необходимости. Поздравляю, вы попали в небольшой процент успешного населения нашей родины. Нет радости и ноток самовосхищения в голосе? Тогда эта статья для вас...

Несмотря на сарказм выше, я попытался максимально четко определить портрет читателя. В обратном случае могу порекомендовать инвестировать в себя, в востребованное рынком образование. Либо сформировать грамотное резюме и приложить максимум усилий к поиску хорошей работы.

Так же я попытался разделить две похожие, но очень разные "по сути" задачи: накопления и сохранения капитала. В первом случае необходимо накопить на вполне определенную цель, а во втором - сохранить покупательскую способность капитала. Откладывать на депозит часть зарплаты с целью дальнейшей покупки квартиры - накопление. Те же действия, но с целью обеспечения "подушки безопасности" на будущее - сохранение.

Сразу же скажу, что стратегия для одной и другой задачи будет существенно отличаться! Будет отличаться и ваша мотивация. На что проще отложить? На что-то близкое и приятное, на свою мечту? Или начать думаю о старости и откладывать из-за страха перед бедностью?

Но обо всем по порядку. О задаче накопления и поднятии мотивации я постараюсь рассказать в следующих статьях. Пока же остановимся на анализе доступных методах решения задачи сохранения капитала и в заключении попробуем выработать оптимальную стратегию.

Депозит в рублях.
Самый простой, ликвидный и надежный (если хранить в пределах 700т.р. в одном банке) инструмент. При этом достаточно актуальный в наших реалиях. Доход по рублевому депозиту может быть более 10% годовых, а в случае различных ухщирений (например строительства "лесенки вкладов в банке Тинькофф") так вообще до 16-17%.

Единственный минус рублевого депозита - даже пресловутые 17% годовых могут не спасти вас от инфляции в достаточно долгосрочной перспективе. Очередная волна кризиса может обесценить рубли за несколько месяцев на величину превышающую доход за многие годы.

Корзина валют на депозитах.
В последнее время очень модно советовать вложится в корзину валют в разных соотношениях. Аналитики предлагают самые различные варианты! Одни рекомендуют делить капитал на 3 равные части в рублях/долларах/евро. Другие обзавестись целым зоопарком экзотических валют.

Мое мнение - в статической корзине (с постоянной пропорцией валют) никакого смысла нет, а экзотические валюты вообще не нужно рассматривать в качестве средства сохранения капитала.

Для примера, швейцарский франк существенно вырос к рублю - примерно в 2 раза за 13 лет (с 17 рублей за франк в 2000 году до 35 рублей в 2013). Однако это только около 8% годовых! Если добавить несколько процентов годовых начисляемых банками на вклады во франках, то только тогда можно выйти на доходность эквивалентную гарантированной доходности по рублевому депозиту.

С другой стороны, в условиях глобализации не один центральный банк не допустит долгосрочного укрепления валюты своей страны по отношению к доллару/евро и прибегнет к интервенция с целью защиты своего производителя.

При этом корзина сама по себе не лишена смысла, но вы должны постоянно управлять соотношением валют в ней и пытаться разместить ее на максимально доходных условиях! В итоге желательно найти банки с хорошей доходностью и с возможностью оперативного управления. Это может быть либо мультивалютный вклад. Либо, что предпочтительней, несколько депозитов (возможно в разных банках) с возможностью частичного снятие средств. В последнем случае вы не ограничены спредом конвертации в каком-то одном банке.

О способах прогнозировании курса основных валют обязательно расскажу, но в рамках отдельной статьи.

Игра на рынках, "Форекс или фондовая биржа - что выгоднее?".
Сразу же отвечу на вопрос заголовка - лучше всего слетать в Вегас и поиграть в казино. Выиграете - прекрасно! Проиграете, ну хоть впечатления от поездки останутся.

Ничего удивительно в этом нет, игра на рынке всегда приводила к проигрышу! Лет 7-10 назад еще можно было заработать, но сейчас рынками полностью манипулируют сверху и закачивают безграничными денежными вливаниями. В связи с этим на "краткосроке" делать уже точно нечего.

Конечно, существуют длинные позиции и по ним все еще можно провести какой-то разумный анализ. Однако процесс этот не тривиален и из механизма сохранения капитала превращается в механизм заработка, фактически альтернативу основному месту работы. Готовы ли вы сменить свой стабильный доход на подобные авантюры?

Не многим интересней и производные от рынка в виде ПИФ'ов. Финансовые структуры обещают максимально эффективно распорядится вашим капиталом, на деле же не каждый ПИФ в состоянии повторить даже соответствующий ему индекс!

Разные "народные IPO" так же не принесли ничего кроме разорения для большинства участвовавших в них граждан.

В заключении добавлю, что самым именитым инвесторам удается зарабатывать только около 20-30% годовых от вложенных их клиентами средств на длинном временном интервале. Так стоит ли "игра свеч"? Мое мнение - однозначно нет.

Обезличенные металлические счета.
Решил выделить эту производную товарно-сырьевого рынка отдельно, т.к. вижу реальные перспективы использования данного инструмента с целью сохранения капитала.

С виду все очень просто: открываешь металлический счет в банке, конвертируешь рубли в граммы золота/серебра/платины (и другие металлы), ждешь пока актив "взлетит" на фоне дикой денежной эмиссии и продаешь в разы дороже.

Причины скоро взлета металлов (особенно серебра) заслуживают отдельной статьи и описаны на многих других блогах и порталах. Здесь же хотелось бы обозначить еще ряд сдерживающих особенностей самого ОМС как инструмента:
  • Счет не попадает под страхование АСВ (агенства по страхованию вкладов), но при этом банк отвечает всем своим имуществом за его сохранность. Поэтому можно относительно надежно разместить средства на ОМС в банке только из ТОП-10.
  • Хранится не физический металл, ОМС - игра с банком. Банк потраченные вами на металл деньги выдает в виде кредитов/спекулирует на бирже и т.п. И, конечно же, банку очень не хочется получить от вас 10 000 рублей, а через год отдать 100 000 рублей.
  • Банк может выставить любой спред. В благополучное и спокойное время спред по металлу может не превышать спреды по валюте, но во времена резких скачкев спред может увеличивается на порядок.
  • Вы обязаны будете заплатить подоходный налог (13% для резидентов РФ) с положительной разницы между курсом продажи и покупки металла, если между этими событиями прошло менее 3-х лет.

Выбор конкретного банка для размещения ОМС оставляю за вами. От себя добавлю, что самым надежным будет Сбербанк, а самым выгодным и удобным - Номос банк. В последнем лучший (из банков ТОП-10) спред по металлам и возможность конвертации через интернет-банк.

Жилая недвижимость в России.
Время бешенного роста цен за квадратный метр безвозвратно прошло. С началом кризиса цена на недвижимость как минимум в глубокой стагнации, а как максимум - готовится к очередному падению.

Мое мнение - цены на объекты, удобные для комфортной жизни, будут расти соизмеримо с уровнем официальной инфляции. В прогнозируемое многими падения я не очень верю. По крайней мере с дефляцией в этом секторе будут всячески бороться, уж слишком сильное в России строительное лобби. Так же как и наш ЦБ не прекратит заливать любые признаки стагнации экономики новыми рублями, а наш народ будет продолжать инвестировать в недвижимость "по старинке" и частично подогревать спрос.

Однако еще раз подчеркну свою оговорку выше - на хорошие, удобные для жизни объекты! Строительный бум заканчивается. Ранее квартира в новостройке "на отшибе города" могла за 10 лет стать квартирой близкой к центру и прибавить дополнительно в цене из-за лучшего расположения. Теперь же у нее есть все шансы остаться "на отшибе", но вдобавок постареть на 10 лет. Будет ли цена на данный объект стабильна в этом случае? Не уверен.

С ветхим фондом все "еще веселее". До недавнего времени жители больших городов были уверены, что рано или поздно их ветхий дом снесут, а им предоставят аналогичную по размеру и большую по стоимости квартиру в новом доме. Были уверены в этом и те, кто покупал подобные объекты за высокую цену. Что ждет их в будущем на волне заморозки активного строительства? Ветхий дом сгниет, его признают аварийным, но выдадут ли всем собственникам аналогичные квартиры? Опять нет уверенности.

В итоге вкладывать в недвижимость можно, но нужно делать это предельно осторожно и предварительно изучив конкретный объект! Думаю, лучшим предложением будет либо небольшая квартира в относительно новом доме близко к центру с целью дальнейшей сдачи в качестве бизнес-жилья. Либо новостройка от проверенного застройщика в районе с хорошо развитой инфраструктурой.

"Беспроигрышная" стратегия или заключение.
Разумеется, идеальной стратегии не существует и я могу лишь предложить один из вариантов. Буду рад комментариям, объективной критике и вашим стратегиям.
Итак, предлагаю:
  • Разместить на доступных счетах (депозите, доходном счете или доходной карте) около 2-3 месячного необходимого минимума на существование семьи и поддерживать данный остаток.
  • 80% оставшихся средств разместить в корзине из двух валют (рубль, доллар).
  • 20% оставшихся средств направить на высоко рисковые активы.

В вышеизложенной простой стратегии нет ничего нового, подобные варианты вам может насоветовать любой "финансовый гуру". Я же попробую расширить описание и предложить стратегию управления корзиной валют и высоко рисковый актив.

Я осознано включил в корзину лишь две валюты - рубль и доллар, классические "антиподы" друг другу. При формировании пропорции нужно руководствоваться следующими соображениями:
  • Если ваш доход в рублях, то рубли вы всегда успеете заработать. Однако купить доллары по хорошему курсу - получится не всегда. Пока ЦБ проводит активные интервенции и продает доллар, смысла покупать их у него нету. Предлагаю подождать до ~30 рублей за доллар и начать активно покупать.
  • Продавать доллар нужно аккуратно. Как правило, доллар очень быстро растет, но медленно падает. Поэтому лучше переждать пик его взлета (с несколько месяцев, например). В целом же продавать доллар нужно тогда, когда "истерия" в СМИ насчет будущего рубля (и России в целом) набирает максимальные обороты.

Прогнозированию курса рубля относительно доллара постараюсь отвести еще много статей, в рамках данной - общие рекомендации.

Что касается высоко рисковых активов, то пока очень неплохо смотрится серебро. Безумному отношению золота к серебру (1:59 при историческом 1:15 и 1:7 по добыче) посвящены целые интернет порталы. С одной стороны, это дополнительный стимул войти в серебро прямо сейчас. С другой, не стоит ждать быстрой отдачи. Может пройти еще много лет, пока серебро действительно выстрелит и надо быть к этому готовым.

P.S. Говоря по правде, впервые решил что-то написать в блог. В связи с этим, прошу оценить, насколько интересна:
1) Тематика.
2) Язык.
3) Собственное мнение в достаточно спорных вопросах.
Если статья была интересна, то попробую продолжить освещение вопросов поднятых в статье.

Комментарии 3

Ольга Курочкина  (kha)
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Цитата
Пока ЦБ проводит активные интервенции и продает доллар, смысла покупать их у него нету.


Грубо, надо продавать вместе с ЦБ и покупать вместе с ЦБ. Он же себе в убыток не будет делать. Хотя он иногда делает хитрые движения и сбивает с толку. Или можно сидеть спокойно в диверсифицированной корзине.
Сергей  (sergey_tic)
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Очень интересная статья, и написана грамотно, откровенно. Спасибо, что поделились своей стратегией.
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