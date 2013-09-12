Персональная стратегия сохранения капитала или "Как не потерять нажитое?".

Счет не попадает под страхование АСВ (агенства по страхованию вкладов), но при этом банк отвечает всем своим имуществом за его сохранность. Поэтому можно относительно надежно разместить средства на ОМС в банке только из ТОП-10.



Хранится не физический металл, ОМС - игра с банком. Банк потраченные вами на металл деньги выдает в виде кредитов/спекулирует на бирже и т.п. И, конечно же, банку очень не хочется получить от вас 10 000 рублей, а через год отдать 100 000 рублей.



Банк может выставить любой спред. В благополучное и спокойное время спред по металлу может не превышать спреды по валюте, но во времена резких скачкев спред может увеличивается на порядок.



Вы обязаны будете заплатить подоходный налог (13% для резидентов РФ) с положительной разницы между курсом продажи и покупки металла, если между этими событиями прошло менее 3-х лет.



Разместить на доступных счетах (депозите, доходном счете или доходной карте) около 2-3 месячного необходимого минимума на существование семьи и поддерживать данный остаток.



80% оставшихся средств разместить в корзине из двух валют (рубль, доллар).



20% оставшихся средств направить на высоко рисковые активы.



Если ваш доход в рублях, то рубли вы всегда успеете заработать. Однако купить доллары по хорошему курсу - получится не всегда. Пока ЦБ проводит активные интервенции и продает доллар, смысла покупать их у него нету. Предлагаю подождать до ~30 рублей за доллар и начать активно покупать.



Продавать доллар нужно аккуратно. Как правило, доллар очень быстро растет, но медленно падает. Поэтому лучше переждать пик его взлета (с несколько месяцев, например). В целом же продавать доллар нужно тогда, когда "истерия" в СМИ насчет будущего рубля (и России в целом) набирает максимальные обороты.



Итак, вы получили образование, у вас есть неплохая работа, стабильный доход превышающий расход, свой уютный дом и все предметы первой необходимости. Поздравляю, вы попали в небольшой процент успешного населения нашей родины. Нет радости и ноток самовосхищения в голосе? Тогда эта статья для вас...Несмотря на сарказм выше, я попытался максимально четко определить портрет читателя. В обратном случае могу порекомендовать инвестировать в себя, в востребованное рынком образование. Либо сформировать грамотное резюме и приложить максимум усилий к поиску хорошей работы.Так же я попытался разделить две похожие, но очень разные "по сути" задачи: накопления и сохранения капитала. В первом случае необходимо накопить на вполне определенную цель, а во втором - сохранить покупательскую способность капитала. Откладывать на депозит часть зарплаты с целью дальнейшей покупки квартиры - накопление. Те же действия, но с целью обеспечения "подушки безопасности" на будущее - сохранение.Сразу же скажу, что стратегия для одной и другой задачи будет существенно отличаться! Будет отличаться и ваша мотивация. На что проще отложить? На что-то близкое и приятное, на свою мечту? Или начать думаю о старости и откладывать из-за страха перед бедностью?Но обо всем по порядку. О задаче накопления и поднятии мотивации я постараюсь рассказать в следующих статьях. Пока же остановимся на анализе доступных методах решения задачи сохранения капитала и в заключении попробуем выработать оптимальную стратегию.Самый простой, ликвидный и надежный (если хранить в пределах 700т.р. в одном банке) инструмент. При этом достаточно актуальный в наших реалиях. Доход по рублевому депозиту может быть более 10% годовых, а в случае различных ухщирений (например строительства "лесенки вкладов в банке Тинькофф") так вообще до 16-17%.Единственный минус рублевого депозита - даже пресловутые 17% годовых могут не спасти вас от инфляции в достаточно долгосрочной перспективе. Очередная волна кризиса может обесценить рубли за несколько месяцев на величину превышающую доход за многие годы.В последнее время очень модно советовать вложится в корзину валют в разных соотношениях. Аналитики предлагают самые различные варианты! Одни рекомендуют делить капитал на 3 равные части в рублях/долларах/евро. Другие обзавестись целым зоопарком экзотических валют.Мое мнение - в статической корзине (с постоянной пропорцией валют) никакого смысла нет, а экзотические валюты вообще не нужно рассматривать в качестве средства сохранения капитала.Для примера, швейцарский франк существенно вырос к рублю - примерно в 2 раза за 13 лет (с 17 рублей за франк в 2000 году до 35 рублей в 2013). Однако это только около 8% годовых! Если добавить несколько процентов годовых начисляемых банками на вклады во франках, то только тогда можно выйти на доходность эквивалентную гарантированной доходности по рублевому депозиту.С другой стороны, в условиях глобализации не один центральный банк не допустит долгосрочного укрепления валюты своей страны по отношению к доллару/евро и прибегнет к интервенция с целью защиты своего производителя.При этом корзина сама по себе не лишена смысла, но вы должны постоянно управлять соотношением валют в ней и пытаться разместить ее на максимально доходных условиях! В итоге желательно найти банки с хорошей доходностью и с возможностью оперативного управления. Это может быть либо мультивалютный вклад. Либо, что предпочтительней, несколько депозитов (возможно в разных банках) с возможностью частичного снятие средств. В последнем случае вы не ограничены спредом конвертации в каком-то одном банке.О способах прогнозировании курса основных валют обязательно расскажу, но в рамках отдельной статьи.Сразу же отвечу на вопрос заголовка - лучше всего слетать в Вегас и поиграть в казино. Выиграете - прекрасно! Проиграете, ну хоть впечатления от поездки останутся.Ничего удивительно в этом нет, игра на рынке всегда приводила к проигрышу! Лет 7-10 назад еще можно было заработать, но сейчас рынками полностью манипулируют сверху и закачивают безграничными денежными вливаниями. В связи с этим на "краткосроке" делать уже точно нечего.Конечно, существуют длинные позиции и по ним все еще можно провести какой-то разумный анализ. Однако процесс этот не тривиален и из механизма сохранения капитала превращается в механизм заработка, фактически альтернативу основному месту работы. Готовы ли вы сменить свой стабильный доход на подобные авантюры?Не многим интересней и производные от рынка в виде ПИФ'ов. Финансовые структуры обещают максимально эффективно распорядится вашим капиталом, на деле же не каждый ПИФ в состоянии повторить даже соответствующий ему индекс!Разные "народные IPO" так же не принесли ничего кроме разорения для большинства участвовавших в них граждан.В заключении добавлю, что самым именитым инвесторам удается зарабатывать только около 20-30% годовых от вложенных их клиентами средств на длинном временном интервале. Так стоит ли "игра свеч"? Мое мнение - однозначно нет.Решил выделить эту производную товарно-сырьевого рынка отдельно, т.к. вижу реальные перспективы использования данного инструмента с целью сохранения капитала.С виду все очень просто: открываешь металлический счет в банке, конвертируешь рубли в граммы золота/серебра/платины (и другие металлы), ждешь пока актив "взлетит" на фоне дикой денежной эмиссии и продаешь в разы дороже.Причины скоро взлета металлов (особенно серебра) заслуживают отдельной статьи и описаны на многих других блогах и порталах. Здесь же хотелось бы обозначить еще ряд сдерживающих особенностей самого ОМС как инструмента:Выбор конкретного банка для размещения ОМС оставляю за вами. От себя добавлю, что самым надежным будет Сбербанк, а самым выгодным и удобным - Номос банк. В последнем лучший (из банков ТОП-10) спред по металлам и возможность конвертации через интернет-банк.Время бешенного роста цен за квадратный метр безвозвратно прошло. С началом кризиса цена на недвижимость как минимум в глубокой стагнации, а как максимум - готовится к очередному падению.Мое мнение - цены на объекты, удобные для комфортной жизни, будут расти соизмеримо с уровнем официальной инфляции. В прогнозируемое многими падения я не очень верю. По крайней мере с дефляцией в этом секторе будут всячески бороться, уж слишком сильное в России строительное лобби. Так же как и наш ЦБ не прекратит заливать любые признаки стагнации экономики новыми рублями, а наш народ будет продолжать инвестировать в недвижимость "по старинке" и частично подогревать спрос.Однако еще раз подчеркну свою оговорку выше - на хорошие, удобные для жизни объекты! Строительный бум заканчивается. Ранее квартира в новостройке "на отшибе города" могла за 10 лет стать квартирой близкой к центру и прибавить дополнительно в цене из-за лучшего расположения. Теперь же у нее есть все шансы остаться "на отшибе", но вдобавок постареть на 10 лет. Будет ли цена на данный объект стабильна в этом случае? Не уверен.С ветхим фондом все "еще веселее". До недавнего времени жители больших городов были уверены, что рано или поздно их ветхий дом снесут, а им предоставят аналогичную по размеру и большую по стоимости квартиру в новом доме. Были уверены в этом и те, кто покупал подобные объекты за высокую цену. Что ждет их в будущем на волне заморозки активного строительства? Ветхий дом сгниет, его признают аварийным, но выдадут ли всем собственникам аналогичные квартиры? Опять нет уверенности.В итоге вкладывать в недвижимость можно, но нужно делать это предельно осторожно и предварительно изучив конкретный объект! Думаю, лучшим предложением будет либо небольшая квартира в относительно новом доме близко к центру с целью дальнейшей сдачи в качестве бизнес-жилья. Либо новостройка от проверенного застройщика в районе с хорошо развитой инфраструктурой.Разумеется, идеальной стратегии не существует и я могу лишь предложить один из вариантов. Буду рад комментариям, объективной критике и вашим стратегиям.Итак, предлагаю:В вышеизложенной простой стратегии нет ничего нового, подобные варианты вам может насоветовать любой "финансовый гуру". Я же попробую расширить описание и предложить стратегию управления корзиной валют и высоко рисковый актив.Я осознано включил в корзину лишь две валюты - рубль и доллар, классические "антиподы" друг другу. При формировании пропорции нужно руководствоваться следующими соображениями:Прогнозированию курса рубля относительно доллара постараюсь отвести еще много статей, в рамках данной - общие рекомендации.Что касается высоко рисковых активов, то пока очень неплохо смотрится серебро. Безумному отношению золота к серебру (1:59 при историческом 1:15 и 1:7 по добыче) посвящены целые интернет порталы. С одной стороны, это дополнительный стимул войти в серебро прямо сейчас. С другой, не стоит ждать быстрой отдачи. Может пройти еще много лет, пока серебро действительно выстрелит и надо быть к этому готовым.