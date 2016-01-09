Этой записью открывается блог рассерженного вкладчика "Соверен Банка"

В связи с тем, что "Соверен Банк" в одностороннем порядке прекратил принимать пополнения на вклады (стал "банком-предателем"), я открываю этот блог. На банк я подал в суд.
Для желающих последовать моему примеру привожу алгоритм действий:
1. Переведите небольшую сумму через межбанк (из другого, нормального банка) на вклад в Соверен. Дождитесь того, что сумма вернется. Получите банковскую выписку из другого банка, где будут отражены ваш перевод в Соверен и возврат этой суммы.
2. Сделайте скриншот из вашего личного кабинета интернет-банка, где будет написано, что пополнения "не принимаются".
3. Откройте пополняемый вклад в нормальном третьем банке на срок, заканчивающийся в то же время, что и ваш вклад в Соверене. Все запланированные в Соверен пополнения перечисляйте в этот третий банк. Перед судом не забудьте взять выписку для расчета недоплаченных процентов и штрафа.
4. Напишите предсудебную претензию в Соверен и отправьте по почте письмом 1 класса с описью вложения, оценка - 1 руб., уведомление о вручение не нужно. Копию оставьте себе..
5. В интернете найдите свой районный суд, напишите исковое заявление в суд, приложите копии документов и тоже отправьте по почте (как в п. 4). Можно отправить в одно время с претензией.
Для правильного выполнения пп. 4 и 5 я обратился к хорошему адвокату, которая не бесплатно (но и не дорого) сделала мне образцы претензии и иска. Для "вступления в клуб рассерженных вкладчиков" и получения контактов адвоката пришлите мне в личку скриншот из п. 2, чтобы я был уверен, что вы - не представитель банка, а также свой мобильный номер и электронный адрес (это не скрытая реклама, так как я не называю конкретного адвоката, можете написать претензию и иск самостоятельно). Если вы в Москве или абонент МТС - я вам перезвоню.
"В борьбе обретешь ты право свое."
Комментарии 18
очередная муть.... одни общие слова. Где примеры заявлений, где инструкция в стиле делаем А, делаем Б и тд. А так выглядит как реклама адвоката((
очередная муть.... одни общие слова. Где примеры заявлений, где инструкция в стиле делаем А, делаем Б и тд. А так выглядит как реклама адвоката((
Иск писала я. И реклама мне давно без надобности.
По сути - смысла в этом нет. Есть три стратегии подачи иска (см. блог), каждый сам считает упущенную выгоду (если уж судиться, то надо и штраф заявлять), кроме того, банк будет защищаться не в одном месте, а в разных - по месту жительства истцов.
Так если тут и адвокат присутствует, может имеет смысл подать коллективный иск?
Автор блога прав. такие иски невозможны.
А зачем вам мой блог, вы, вроде, и так банком довольны, судя по вашему последнему сообщению?
очередная муть.... одни общие слова. Где примеры заявлений, где инструкция в стиле делаем А, делаем Б и тд. А так выглядит как реклама адвоката((
Я же вроде писал, что хочу отметить, что не только я его ругать горазд, но есть и положительные моменты и стараюсь быть объективным.
Поэтому, что бы не нарушить тонкую грань, банк должен либо отменить полный запрет введя хотя бы лимиты или как иначе делать положительные моменты. В данный момент я в ожидание "чуда" до марта. Если будут подвижки, хорошо. Не будут то планировал открыть ваш блок и действовать по нему. Но пока в нем не вижу конкретики....одна вода((
А зачем вам мой блог, вы, вроде, и так банком довольны, судя по вашему последнему сообщению?
очередная муть.... одни общие слова. Где примеры заявлений, где инструкция в стиле делаем А, делаем Б и тд. А так выглядит как реклама адвоката((
Я же вроде писал, что хочу отметить, что не только я его ругать горазд, но есть и положительные моменты и стараюсь быть объективным.
Поэтому, что бы не нарушить тонкую грань, банк должен либо отменить полный запрет введя хотя бы лимиты или как иначе делать положительные моменты. В данный момент я в ожидание "чуда" до марта. Если будут подвижки, хорошо. Не будут то планировал открыть ваш блок и действовать по нему. Но пока в нем не вижу конкретики....одна вода((
Сергей Попов, а какая Вам конкретика нужна? Чтобы он своих иск выложил? Это совсем ни в какие ворота...
а почему бы и нет. В форме рыбы, без фио и адресов и сумм. Не вижу проблем выложить рыбы документов.
Сергей Попов, а какая Вам конкретика нужна? Чтобы он своих иск выложил? Это совсем ни в какие ворота...
а почему бы и нет. В форме рыбы, без фио и адресов и сумм. Не вижу проблем выложить рыбы документов.
Это так можно жалобы в ФАС и РПН выкладывать. А для составление иска в суд лучше обратиться за консультацией к адвокату. Вы, судя по всему, хотите все даром получить, отсюда и все недовольство.
Сергей Попов, а какая Вам конкретика нужна? Чтобы он своих иск выложил? Это совсем ни в какие ворота...
а почему бы и нет. В форме рыбы, без фио и адресов и сумм. Не вижу проблем выложить рыбы документов.
Да действительно я немного, другого ждал. Даже думал будет в стиле мануала «How-to».
От вашего блога наделся получить
1) юр документы для, общего развития. Опять же выложи документы люди наоборот, стали обращаться к вам , так как увидели реальную работу. Не у всех есть время, на самостоятельный путь даже в случае выкладки рыбы, ведь править её под себя это тоже время и знания нужны. А так же кто сам решил, действовать по ним тоже к вам бы обратился, ведь понятно, что в каждом деле есть нюансы. Думаю, все сами осилили при выложенных документах не более 5-20 процентов подписчиков блога.
и/ или 2) Финансовое и материальное обоснование. Где и сколько вы потеряли времени денег, а где выиграли.
и/ или 3) Эмоциональное состояние. Я хотел читая, оказаться вместе с вами, пройти это путь с вами как главным героем событий.
Но тут не получил, интересного рассказа не по одному из пунктов статьи не интересна не в плане самообразования, ни статистики по времени и финансам, не красивого литературного языка, благодаря которому могу пережить с вами эту ситуацию.
ЗЫ я не критикую, а пытаюсь донести, что бы мне было интересно, как подписчику вашего блога.
И я не отрицаю по данному вопросу, я не готов платить деньги юристу на данном этапе.
Я просто не могу соотнести показатели стоимость- результат. А покупать кота в мешке не готов. Может ваш рассказ, сможем меня с ориентировать, стоит ли овчинка выделки.
Сергей Попов, а какая Вам конкретика нужна? Чтобы он своих иск выложил? Это совсем ни в какие ворота...
а почему бы и нет. В форме рыбы, без фио и адресов и сумм. Не вижу проблем выложить рыбы документов.
А я вижу. Попытку на чужом горбу и забесплатно в рай доехать. Некрасиво.
В Российском законодательстве нет такого понятия, как коллективные иски. Есть иски о защите неопределенного круга лиц, но при этом истец - один. Это может быть и общество защиты прав потребителей, и физлицо.
По сути - смысла в этом нет. Есть три стратегии подачи иска (см. блог), каждый сам считает упущенную выгоду (если уж судиться, то надо и штраф заявлять), кроме того, банк будет защищаться не в одном месте, а в разных - по месту жительства истцов.
Процессуальное соучастие допускается, если права соистцов имеют одинаковое основание или носят однородный характер (ГПК).
У меня пока выжидательная позиция, поскольку вклад заполнен "под завязку", учитывая начисленные в перспективе проценты. Хотя если их ранее через личный кабинет можно было самостоятельно капитализировать, то сейчас это невозможно, только снимать. Думаю, что через месяц другой, если ничего не изменится, то сделаю именно так, без всяких адвокатов.