Этой записью открывается блог рассерженного вкладчика "Соверен Банка"

В связи с тем, что "Соверен Банк" в одностороннем порядке прекратил принимать пополнения на вклады (стал "банком-предателем"), я открываю этот блог. На банк я подал в суд.



Для желающих последовать моему примеру привожу алгоритм действий:



1. Переведите небольшую сумму через межбанк (из другого, нормального банка) на вклад в Соверен. Дождитесь того, что сумма вернется. Получите банковскую выписку из другого банка, где будут отражены ваш перевод в Соверен и возврат этой суммы.

2. Сделайте скриншот из вашего личного кабинета интернет-банка, где будет написано, что пополнения "не принимаются".

3. Откройте пополняемый вклад в нормальном третьем банке на срок, заканчивающийся в то же время, что и ваш вклад в Соверене. Все запланированные в Соверен пополнения перечисляйте в этот третий банк. Перед судом не забудьте взять выписку для расчета недоплаченных процентов и штрафа.

4. Напишите предсудебную претензию в Соверен и отправьте по почте письмом 1 класса с описью вложения, оценка - 1 руб., уведомление о вручение не нужно. Копию оставьте себе..

5. В интернете найдите свой районный суд, напишите исковое заявление в суд, приложите копии документов и тоже отправьте по почте (как в п. 4). Можно отправить в одно время с претензией.



Для правильного выполнения пп. 4 и 5 я обратился к хорошему адвокату, которая не бесплатно (но и не дорого) сделала мне образцы претензии и иска. Для "вступления в клуб рассерженных вкладчиков" и получения контактов адвоката пришлите мне в личку скриншот из п. 2, чтобы я был уверен, что вы - не представитель банка, а также свой мобильный номер и электронный адрес (это не скрытая реклама, так как я не называю конкретного адвоката, можете написать претензию и иск самостоятельно). Если вы в Москве или абонент МТС - я вам перезвоню.



"В борьбе обретешь ты право свое."