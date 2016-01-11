Возможные судебные стратегии

В зависимости от ситуации можно выбрать три стратегии:



1. Можно подать на принуждение к исполнению договора - если у вас есть запасные фиксы или вы планируете пополнять нескоро (месяцев через 4-6).

2. Можно подать на компенсацию упущенной выгоды - для этого надо положить пополнения на альтернативный вклад и рассчитать разницу в полученных процентах. С учетом штрафа 50%, чем больше разница в процентах, тем больше штраф.

3. Можно использовать смешанную стратегию с подачей первого иска по п. 1, а затем в судебном заседании - уточненного иска с расчетом упущенной выгоды и штрафа.