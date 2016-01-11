Возможные судебные стратегии

В зависимости от ситуации можно выбрать три стратегии:
1. Можно подать на принуждение к исполнению договора - если у вас есть запасные фиксы или вы планируете пополнять нескоро (месяцев через 4-6).
2. Можно подать на компенсацию упущенной выгоды - для этого надо положить пополнения на альтернативный вклад и рассчитать разницу в полученных процентах. С учетом штрафа 50%, чем больше разница в процентах, тем больше штраф.
3. Можно использовать смешанную стратегию с подачей первого иска по п. 1, а затем в судебном заседании - уточненного иска с расчетом упущенной выгоды и штрафа.
Комментарии 2
Но похоже изначально у Вас не было никаких шансов.
В решении арбитражного суда сказано о том, что 9 декабря ЦБ выдал ДСП (для служебного пользования) предписание о запрете на прием вкладов.
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/07ddca92-5982-4340-a69c-c11757431c78/A40-100851-2016_20161026_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
С таким предписанием Вам суд бы не выиграть.
Суд с банками-предателями дело неблагодарное. Нам еще повезло, что у Тинькова не было такого предписания, а инициатива об унификации исходила от самого банка, а не была продиктована предписаниями ЦБ.