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Возможные судебные стратегии

11.01.2016 02:17 2 680 просмотров
В зависимости от ситуации можно выбрать три стратегии:

1. Можно подать на принуждение к исполнению договора - если у вас есть запасные фиксы или вы планируете пополнять нескоро (месяцев через 4-6).
2. Можно подать на компенсацию упущенной выгоды - для этого надо положить пополнения на альтернативный вклад и рассчитать разницу в полученных процентах. С учетом штрафа 50%, чем больше разница в процентах, тем больше штраф.
3. Можно использовать смешанную стратегию с подачей первого иска по п. 1, а затем в судебном заседании - уточненного иска с расчетом упущенной выгоды и штрафа.

Комментарии 2

Сергей Попов  (tot_sergey)
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Ну что не осилил ? Можно в личку ответ)
Анастасия К  (ask1978)
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Понимаю, что Вам уже все равно.
Но похоже изначально у Вас не было никаких шансов.
В решении арбитражного суда сказано о том, что 9 декабря ЦБ выдал ДСП (для служебного пользования) предписание о запрете на прием вкладов.
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/07ddca92-5982-4340-a69c-c11757431c78/A40-100851-2016_20161026_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf

С таким предписанием Вам суд бы не выиграть.
Суд с банками-предателями дело неблагодарное. Нам еще повезло, что у Тинькова не было такого предписания, а инициатива об унификации исходила от самого банка, а не была продиктована предписаниями ЦБ.
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