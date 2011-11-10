Хочется быть изюмом...

Что говорят обо мне другие?«Ты ненормальная!», «…тебя так и тянет на приключения», «…тебе это надо?», «…это не выгодно, ты потеряешь время», «…мне бы твое терпение», «…истеричка!», «…упрямая!», «…забавно получилось, а я бы не обратил на это внимание»…- Что думаю и знаю о себе я?Обычная девушка, живущая на планете Земля, в городе Москва. Как у всех - куча недостатков, куча достоинств, 2 ноги, 2 руки, голова. Голова как-то задумалась над словами других, и согласилась с этими мнениями, но всё же под призмой СВОЕГО восприятия:- Выгода… наверное, хорошо когда «получил выгодную профессию», «есть выгодные друзья», «на халяву поел, выпил, сходил куда-то», «выгодно женился»… Чувствую, пролетела я по параметру «выгода» - отучилась и получила не выгодную профессию, выгодных друзей практически нет, халяву ловила только в студенческие годы, открыв форточку в 12 часов ночи, истерично крича и надеясь, что повезет на экзамене… Выгода – да, это хорошо ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОГО! Выгода часто стояла передо мной, но я упрямилась и не пользовалась ей почему-то…- Деньги… последствия Выгоды. Все их любят, все их хотят! Я их хочу, но не люблю…Точнее не их хочу, а ТО, что можно с их помощью сделать. Купить приятную и нужную вещь себе или сделать подарок близкому, ахнуть и урвать красивые туфли, приобрести квартиру, а иногда – спасти чью-то жизнь…Почему я не люблю деньги? Потому что можно купить любого, приобрести опасное оружие, деньги – это повод и мотив для убийства и нападения, глобальные кризисы, причина войн…Но все же деньги необходимы, они дают свободу… а я люблю свободу, наверное поэтому так нещадно транжирю деньги!- Свобода… это то, что каждый из нас боится потерять!Потеря… самое страшное – это потеря близкого родного человека, которого ты искренне любишь! Все остальное можно пережить…Только после этой потери можно оценить, что в погоне за выгодой, деньгами, свободой ты ПОТЕРЯЛ ВРЕМЯ, и его теперь не повернуть вспять, и не вернуть близкого человека.Но ВРЕМЯ ЛЕЧИТ! И мы утешаемся тем, что Бог испытывает тех, кого больше всего любит!..- Любовь… она разная, но она прекрасна и многогранна! Если любишь, то хочешь сделать ВСЁ ДЛЯ ЛЮБИМОГО, забывая иногда о себе.Я не согласна с пословицей: «С милым рай и в шалаше»… Когда я слышу эту пословицу, у меня следующая картина: инфантильная девушка по уши влюбилась, поехала с милым на край света жить в шалаш… долгое время они ни о чем не думали, предаваясь любви, и вдруг наступила зима – оба замерзли и умерли в один день… или не зима, рядом вулкан оказался, и лава затопила их вместе с шалашом… или наводнение случилось, шалаш рассыпался, и не удалось с помощью веток доплыть до берега, и оба утонули… Вот и не получилось семьи из-за ЛЕНИВОГО милого МЧ. Уверена, эту пословицу придумали эгоистичные ленивые мужчины…для отмазки!- Лень… двигатель прогресса! Если бы не лень, не было бы сейчас пультов дистанционного управления, интернет-магазинов, все бы продолжали оплачивать услуги ЖКХ, стоя в длинных очередях и теряли время…Иногда мне лень мыть посуду, и мама мне говорит обиженно-шутливо: «Вот поэтому тебя зовут Лена!». Мне лень готовить… иногда мне лень доесть виноград, он останется на столе, и если мне будет лень мыть посуду, лень готовить, и я не появлюсь на кухне, - он превратится со временем в изюм…- Изюм… Он сладкий и вкусный, иногда с косточками, которые застревают в зубах, а кто-то вообще ломает зубы и навсегда зарекается пробовать его!Для меня изюм – это не только засохший фрукт, это ещё и черта, отличающая одного человека от другого, «изюминка» - это индивидуальность! Индивидуальность иногда сравнивают со странностью, «выделением из толпы», «ярким пятном в серой массе», «белой вороной», или вовсе НЕНОРМАЛЬНЫМ человеком. Как и изюм, ненормальных можно любить, ненавидеть, или быть равнодушным к ним.Я считаю, что в каждом человеке есть свой изюм, просто он иногда пока еще виноград.И я рада, что НЕНОРМАЛЬНЫХ на Земле ОЧЕНЬ МНОГО, и некоторых из них я знаю! МНОГО ИЗЮМА, КОТОРЫЙ Я ЛЮБЛЮ!- Почему я это написала? Проверить, улыбнется ли мне удача!- Для чего мне нужна победа в конкурсе? Для того, чтобы я НЕ ТЕРЯЛА ВРЕМЯ, наконец-то ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ВЫГОДОЙ, повысила свою квалификацию и занималась ЛЮБИМОЙ работой, которая принесла бы мне много ДЕНЕГ, которые дали бы мне полную СВОБОДУ, которая мне необходима, чтобы уделить ВРЕМЯ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ людей!Мне было очень ЛЕНЬ, но я написала это письмо, потому что ХОЧЕТСЯ БЫТЬ ИЗЮМОМ!P.S. Изюминки, оставьте, пожалуйста, свой голос пока еще винограду! Я терпеливо подожду.О себе: образование – преподаватель русского языка и литературы\журналист, работа – HR (подбор персонала, Talent Management, корпоративная культура).Участвую в конкурсе "Курс на мечту":