Хочется быть изюмом...

Что говорят обо мне другие?
«Ты ненормальная!», «…тебя так и тянет на приключения», «…тебе это надо?», «…это не выгодно, ты потеряешь время», «…мне бы твое терпение», «…истеричка!», «…упрямая!», «…забавно получилось, а я бы не обратил на это внимание»…
- Что думаю и знаю о себе я?
Обычная девушка, живущая на планете Земля, в городе Москва. Как у всех - куча недостатков, куча достоинств, 2 ноги, 2 руки, голова. Голова как-то задумалась над словами других, и согласилась с этими мнениями, но всё же под призмой СВОЕГО восприятия:
- Выгода… наверное, хорошо когда «получил выгодную профессию», «есть выгодные друзья», «на халяву поел, выпил, сходил куда-то», «выгодно женился»… Чувствую, пролетела я по параметру «выгода» - отучилась и получила не выгодную профессию, выгодных друзей практически нет, халяву ловила только в студенческие годы, открыв форточку в 12 часов ночи, истерично крича и надеясь, что повезет на экзамене… Выгода – да, это хорошо ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОГО! Выгода часто стояла передо мной, но я упрямилась и не пользовалась ей почему-то…
- Деньги… последствия Выгоды. Все их любят, все их хотят! Я их хочу, но не люблю…
Точнее не их хочу, а ТО, что можно с их помощью сделать. Купить приятную и нужную вещь себе или сделать подарок близкому, ахнуть и урвать красивые туфли, приобрести квартиру, а иногда – спасти чью-то жизнь…
Почему я не люблю деньги? Потому что можно купить любого, приобрести опасное оружие, деньги – это повод и мотив для убийства и нападения, глобальные кризисы, причина войн…
Но все же деньги необходимы, они дают свободу… а я люблю свободу, наверное поэтому так нещадно транжирю деньги!
- Свобода… это то, что каждый из нас боится потерять!
Потеря… самое страшное – это потеря близкого родного человека, которого ты искренне любишь! Все остальное можно пережить…
Только после этой потери можно оценить, что в погоне за выгодой, деньгами, свободой ты ПОТЕРЯЛ ВРЕМЯ, и его теперь не повернуть вспять, и не вернуть близкого человека.
Но ВРЕМЯ ЛЕЧИТ! И мы утешаемся тем, что Бог испытывает тех, кого больше всего любит!..
- Любовь… она разная, но она прекрасна и многогранна! Если любишь, то хочешь сделать ВСЁ ДЛЯ ЛЮБИМОГО, забывая иногда о себе.
Я не согласна с пословицей: «С милым рай и в шалаше»… Когда я слышу эту пословицу, у меня следующая картина: инфантильная девушка по уши влюбилась, поехала с милым на край света жить в шалаш… долгое время они ни о чем не думали, предаваясь любви, и вдруг наступила зима – оба замерзли и умерли в один день… или не зима, рядом вулкан оказался, и лава затопила их вместе с шалашом… или наводнение случилось, шалаш рассыпался, и не удалось с помощью веток доплыть до берега, и оба утонули… Вот и не получилось семьи из-за ЛЕНИВОГО милого МЧ. Уверена, эту пословицу придумали эгоистичные ленивые мужчины…для отмазки!
- Лень… двигатель прогресса! Если бы не лень, не было бы сейчас пультов дистанционного управления, интернет-магазинов, все бы продолжали оплачивать услуги ЖКХ, стоя в длинных очередях и теряли время…
Иногда мне лень мыть посуду, и мама мне говорит обиженно-шутливо: «Вот поэтому тебя зовут Лена!». Мне лень готовить… иногда мне лень доесть виноград, он останется на столе, и если мне будет лень мыть посуду, лень готовить, и я не появлюсь на кухне, - он превратится со временем в изюм…
- Изюм… Он сладкий и вкусный, иногда с косточками, которые застревают в зубах, а кто-то вообще ломает зубы и навсегда зарекается пробовать его!
Для меня изюм – это не только засохший фрукт, это ещё и черта, отличающая одного человека от другого, «изюминка» - это индивидуальность! Индивидуальность иногда сравнивают со странностью, «выделением из толпы», «ярким пятном в серой массе», «белой вороной», или вовсе НЕНОРМАЛЬНЫМ человеком. Как и изюм, ненормальных можно любить, ненавидеть, или быть равнодушным к ним.
Я считаю, что в каждом человеке есть свой изюм, просто он иногда пока еще виноград.
И я рада, что НЕНОРМАЛЬНЫХ на Земле ОЧЕНЬ МНОГО, и некоторых из них я знаю! МНОГО ИЗЮМА, КОТОРЫЙ Я ЛЮБЛЮ!
- Почему я это написала? Проверить, улыбнется ли мне удача!
- Для чего мне нужна победа в конкурсе? Для того, чтобы я НЕ ТЕРЯЛА ВРЕМЯ, наконец-то ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ВЫГОДОЙ, повысила свою квалификацию и занималась ЛЮБИМОЙ работой, которая принесла бы мне много ДЕНЕГ, которые дали бы мне полную СВОБОДУ, которая мне необходима, чтобы уделить ВРЕМЯ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ людей!
Мне было очень ЛЕНЬ, но я написала это письмо, потому что ХОЧЕТСЯ БЫТЬ ИЗЮМОМ!
P.S. Изюминки, оставьте, пожалуйста, свой голос пока еще винограду! Я терпеливо подожду.
О себе: образование – преподаватель русского языка и литературы\журналист, работа – HR (подбор персонала, Talent Management, корпоративная культура).
Участвую в конкурсе "Курс на мечту":
http://theoryandpractice.ru/specials/dream_course/works/152
Комментарии 19
Подпишусь!
Прекрасный текст!
Успеха в конкурсе!
А там все могут участвовать?
Я тоже хочу!
Спасибо за голос!!! ))
"заняться ЛЮБИМОЙ работой, которая принесла бы мне много ДЕНЕГ, которые дали бы мне полную СВОБОДУ, которая мне необходима, чтобы уделить ВРЕМЯ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ людей?"
А чем Вам Ваше профессия не нравится? HR менеджер как никак? С людьми общаетесь. Вы считаете здесь не заработать много денег? А Вы повкалывайте, сделайте несколько удачных находок и потом состоятельные люди будет платить большие деньги за найденных вами кандидатов.
А написать статью да так чтоб зацепила это тоже не сразу получается и тоже повкалывать придется.
Или вам совсем HR менеджером быть не нравится?
"заняться ЛЮБИМОЙ работой, которая принесла бы мне много ДЕНЕГ, которые дали бы мне полную СВОБОДУ, которая мне необходима, чтобы уделить ВРЕМЯ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ людей?"
А чем Вам Ваше профессия не нравится? HR менеджер как никак? С людьми общаетесь. Вы считаете здесь не заработать много денег? А Вы повкалывайте, сделайте несколько удачных находок и потом состоятельные люди будет платить большие деньги за найденных вами кандидатов.
А написать статью да так чтоб зацепила это тоже не сразу получается и тоже повкалывать придется.
Или вам совсем HR менеджером быть не нравится?
Отвечаю на второй вопрос. Моя профессия мне очень нравится! HR – это то, в чем я себя нашла! Причем нашла случайно и сразу, и никуда из этой сферы не хочу уходить вот уже в течение 6 лет.
С людьми общаюсь, оцениваю, помогаю определиться в жизни, в профессии, в дальнейшей карьере – я даже это называю не работой, а хобби! У каждого человека возникает момент, когда он ощущает, что не хочет стоять на месте, что он уже многое умеет, и нужно что-то ещё уметь, знать, изучать… Именно поэтому в этом году я немного поменяла направление, мне стала интересна корпоративная культура - ещё одна составляющая HR… Ведь важно не только найти и подобрать «Идеального специалиста» в компанию, но еще и удержать его надолго. И даже не деньги удерживают людей, а их значимость, коллектив, отношения. В связи с новым направлением в моей работе есть потребность в данном курсе, который я выбрала. Я думаю, что благодаря этому курсу, получится сделать многое… для людей, с которыми я работаю.
Цитата: «Вы считаете здесь не заработать много денег? А Вы повкалывайте, сделайте несколько удачных находок и потом состоятельные люди будет платить большие деньги за найденных вами кандидатов.»
Ответ: Мерси за подсказку! ЗарабатываЛа (прошедшее время), вкалывала и вкалываю, находки – только удачные, компании часто хантят на большую зарплату и уровень должности, состоятельные люди платили и даже предлагали взятки… Но «Вредный HR» стоит на своём, ему вздумалось развиваться горизонтально, а не вертикально и поэтому он отказывается переходить в другие компании, которые манят большими деньгами и статусом, а с радостью летит на работу, и вспоминает, что он получаЛ раньше намного больше… Вкалывает «Вредный HR» на 2 компании, и мечется между ними – между деньгами и развитием, и побеждает пока развитие. Взятки – не про меня, гораздо дороже репутация… Хотя, наверное, иногда нужно переступить через себя, появился бы еще один Олигаршек… Подскажите мне клинику, где могут сделать укол от вредности, сломать упрямство, вправить мозг, и удалить принципы? Пока я такой клиники не нашла, поэтому я не Олигаршиха… Хотя есть более короткий путь, свойственный некоторым женщинам, но опять одна неувязочка – не удалили принципы в клинике, которую я пока не нашла… =)
Поэтому «Хочется стать изюмом!» - это лишь литературный образ, хотя и основанный на реальных событиях, точнее – мыслях. А вывод: заняться ЛЮБИМОЙ работой, которая принесла бы мне много ДЕНЕГ, которые дали бы мне полную СВОБОДУ, которая мне необходима, чтобы уделить ВРЕМЯ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ людей – тоже имеет некий подстрочный текст, и для каждого он свой! Я считаю, что главное в жизни – это простые общечеловеческие ценности – семья и близкие, человеческие отношения, а все остальное – вторично. Я очень надеюсь, что мои ценности совпадают с ценностями большинства людей. Значит, не всё потеряно…
Кстати, я не согласна с названием моей профессии – HR (Human Resources), т.е. «человеческие ресурсы»… я работаю не с ресурсами, я работаю с людьми - с «человеческими отношениями, чувствами, душами»…
Антон, работаю с такими, как Вы… =)
P.S. Антон, Спасибо за вопросы, а также за то, что хотели «докопаться до истины», и понять, почему эта совсем небанковская заметка оказалась на банковском сайте. Отвечу - конкурс банковский, поэтому она (заметка), и я тут! =)
Уж потерпите меня, пожалуйста, такую нехорошую занозу!!! =))
С одной стороны "заинтересовала корпоративная культура"
с другой "интернет-журналистика". А как одно с другим связано?
Про олигархов и взятки...
Почему сразу взятка? Официанты получают "чаевые" и это нормально. Почему Вас не могут вознаградить за хорошую работу.
А с начальством не поговорить? Типа вот взятки предлагают. Давай начальник поделим по справедливости. А если тупо откажет то может свое кадровое агентство открыть? И делать там все как хочется?
И почему сразу "олигарх" и "взятка"? Человек зарабатывает большие деньги. Вы в какой-то степени снимаете ему головную боль? Почему бы за это достойно не заплатить. Он ведь может.
И что же так удерживает в компании в которой работаете? Взяли без опыта работы? Всему научили? И покинуть компанию означает "кинуть"?
Про ценности...
Вот уж действительно человеческие отношения не купишь. Их надо порой очень долго строить. А уж если выстроил (по себе знаю) деньги как-то сами собой зарабатываться начинают. Ты решаешь для человека определенную задачу и делаешь это хорошо. А человек по сути своей ленив и не пойдет искать варианты если и тут все хорошо. Ну а далее выставляются счета "по прейскуранту" и оплачиваются без лишних вопросов и всем хорошо....
А у Вас есть семья и дети? Если честно не понимаю почему детей "спиногрызами" называют... У меня растут две "красавицы". Старшая в школу на следующий год пойдет. Дак вот... Я не знаю что будет дальше, но ребенок - это человечек который бесконечно любит тебя только за то, что ты рядом. И ему больше ничего не надо. И это перекрывает и бессонные ночи и все прочее. Не буду рассказывать про первый зуб, первое слово и т.д. сами через это пройдете и узнаете (если уже не прошли). Да и смысл жизни с их появлением меняется...
"Антон, работаю с такими, как Вы… =) "
Поработать Вам со мной вряд ли удастся в обозримом будущем. Я работу не ищу. Это она меня постоянно находит. И когда мне говорят "Вот... Вы имеете работу". Я говорю "это еще вопрос кто кого имеет".
На самом деле счастья особо не вижу. Каждый день, каждый час кому-то чего-то от меня надо. Порой это выводит из себя. Срываюсь на заказчиках. Они обижаются, потом я работаю в счет "бонусов" или на "презенты" трачусь.
Самое интересное знаете в чем? Я помогаю при помощи компьютера более пристально взглянуть на бизнес и оценить его. У хозяев открываются глаза на многие вещи. А после этого происходит удивительное. Человек тебе настолько доверяет, что готов взять в долю в своем бизнесе. Может в это трудно поверить, но я вошел в два бизнеса.
Один из них это тупая сдача в аренду комм.недвижимости. Мы её выкупили у мэрии на двоих. Вот всем кажется "сидим в носу ковыряем деньги получаем". А на самом деле... Каждый месяц кто-нибудь грозится съехать. Задерживают оплату. Если кто-нибудь на крыльце подскользнется и ногу сломает, отвечаем мы. А еще с жильцами дома иногда разборки бывают. Не нравится им что машины с товаром два раза в день подъезжают. Вот и общаемся и с жителями и с участковым и с прокурором. В носу ковырять ну никак не получается...
«А с начальством не поговорить?»… Для меня всегда удивительно, когда я спрашиваю соискателей, почему они ушли с предыдущего места работы (из-за зп или отсутствия повышений), и при этом не поговорили с руководителем. Ведь все так просто и понятно – разговор, договоренности, дальнейшее решение. Язык у меня есть, говорила, решили, поэтому я осталась!
«Взяли без опыта работы? Всему научили? И покинуть компанию означает "кинуть"?» Да, взяли без опыта (но не совсем без него), учусь сама и даже учу иногда более опытного в этой сфере. Покинуть компанию и «кинуть» - всего лишь громкие слова, и ничего более… У каждого свой выбор, и сегодняшний выбор должен быть на порядок лучше вчерашнего выбора! Чтобы не «кинуть» компанию, Компания тоже должна предлагать сотруднику какой-то выбор, чтобы не потерять ценного сотрудника. А ведь многие компании (российские, в основном), такой выбор предлагают только тогда, когда ценный сотрудник уже получил другое предложение, и часто сотрудника уже не удержать…
«Если честно не понимаю почему детей "спиногрызами" называют...»
Лично я так никого не называла. =) Почему называют? Наверное, тяжело растить, семью не планировали, а как-то само получилось, а теперь тяжко… Или может дети – обидели чем, ответили резко и грубо, нервы помотали – вот и сорвался родитель, и высказал «спиногрызу»… А вообще, я думаю, что слово появилось во время демографического кризиса, спада рождаемости, когда действительно было трудно, и рождение ребенка воспринималось как «появление лишнего рта».
«На самом деле счастья особо не вижу. Каждый день, каждый час кому-то чего-то от меня надо. Порой это выводит из себя… В носу ковырять ну никак не получается... »
Это же хорошо, когда вы «рулите» и решаете кучу проблем, которую без Вас НИКТО не решит! Значит, Вы нужны именно здесь и сейчас! А все гладко никогда не бывает. Если было бы все гладко и идеально – Вам пришлось бы заниматься сомнительным и никому не нужным действом - ковырять в носу… =)
Разве Вам это надо? =)
Эта моя незаменимость начинает доставать. На личную жизнь времени просто нет. А так хочется и щуку половить и на гидроцикле покататься, в конце концов до Вологды до родственников доехать. По новехонькой трассе на любимом Митсубиси.
Быть никому не нужным тоже плохо, но когда ты нужен всем и одновременно это уже перебор.
Вспомните как Павел Артемьевич Верещагин в Белом Солнце пустыни давясь ел ложками красную икру. И тут примерно тоже самое.
У Вас есть честно заработанный отпуск - а это и щука, и гидроцикл, и любимая машина, и селедка под шубой в окружении любимой семьи и родственников! =))
А все срочные дела - делегируйте подчиненным, пригрозив им расстрелом при невыполнении! А телефон отключите. Совсем! ))
Как Вы думаете если Ровшану и Джамшуту пригрозить расстрелом, что-нить изменится. А таких как выясняется пруд пруди вокруг.
Уж сколько их через меня прошло.....
А отпуск я сам себе назначаю. Только почему-то перед ним как по команде образуется ворох проблем. И неизвестно разгребут ли этот ворох подчиненные. Приезжаешь и начинаешь хвосты подчищать.
"Телефон отключите - совсем"
Отключаю когда надо подумать как решить большую и сурьезную задачу. Потом включаю...........
..... 25 СМС. И у нас же сотовый сервис на грани фантастики. Все ведь тут же узнают о том что Антоша... включил телефон.
Вобщем начинается DDoS атака на головной мозг. И главное никто не понимает, как это я мог отключить телефон. У них ведь у всех срочные вопросы.
Дали мне тут ценный совет: "Научись говорить НЕТ". Решил опробовать на практике. Звонок: "АААААА у нас проблема срочнаяяяяяя" отвечаю "Встретимся в четверг" (а сегодня понедельник). "Надо раньше очень надо" Отвечаю "Это невозможно".
Вобщем сбежали они от меня. Как к этому относиться? Грустно мне с одной стороны. С другой... одной головной болью меньше. Ну ушли они. А еще 50 осталось.
Подчиненные хорошо выполняют отлаженные задачи. Где четко прописано, в какой последовательности и что надо делать. А если задачи это ребусы? Причем один заковыристей другого. И тут решение изящное нужно. Причем каждый раз оригинальное.
Меня часто с врачом сравнивают. Этакий IT-терапевт получается. И истории болезней не повторяются. Кто лучше врача за него работу сделает? Только такой же врач.
А больных целая очередь. Причем половина в запущенном состоянии. И им длительный курс пилюль нужен. Ввяжешся в отношения и неизвестно сколько их активная фаза продлится?
Как отпуск планировать?
- Помните про Шурика… Бамбарбия! Кяргуду! — произносит Балбес, улыбаясь и будто шутя. На кавказско-балбесском языке в переводе Джабраила это означает: «Если вы откажетесь, они вас зарэжут».
Может быть, Ровшан и Джамшут уже свыклись с тем, что Вы говорите «расстреляю» - шутя. И поэтому не очень-то переживают… А может, быть они русский вообще плохо понимают, их родной язык ведь совсем иной!
Возможно, стоит сказать грозно и яростно «Расстреляю!» да еще и ружье показать. Тогда смысл фразы, мимика, да еще и ружье будут понятны им даже если они русский язык никогда не изучали…
А если так и не выполнят – стреляйте, чтоб не повадно было. И им, и другим – пример будет. В следующий раз, когда Вы скажете «расстреляю», они уже будут знать, что Вы нажмете на курок хладнокровно, да еще и другим Джамшутам об этом расскажут. А жить-то ой как хочется! И будет всё как по маслу!
Лучше сказать тихо: "Вы не оправдали нашего высокого доверия. Поэтому я с вами больше не работаю". Очень многих это в ступор вгоняет. А вот делают ли они выводы из ситуации не знаю, так как после этой фразы они мне совсем не интересны...
Ответ: если Вы ВСЁ сделаете, то тогда Вы как сотрудник, в общем-то не нужны больше (Вы же все сделали!)... Поэтому Вы и работаете, потому как всегда нужны будете... И эта куча будет всегда, а Вы работаете, работаете, и жалуетесь, жалуетесь, что в отпуск не пойдете! А Вы сходите и всё!!!
Я обычно на это отвечаю фразой из к\ф "Девчата": "А вдруг мы сегодня всё переделаем, а на завтра ничего не останется!" И очень мне эта фраза нравится, потому что применима в любой ситуации, когда, грубо-говоря "отшить" надо, а резкое "нет!" как-то сложно сказать или не совсем уместно...
У Вас тут как минимум три пути вижу:
1. Не ходить в отпуск, т.к. работа горит, и ее много.
2. Уйти в отпуск, наплевав на работу, все равно все не переделать (отключать или со включенным телефоном - Ваше личное дело!)
3. Пока не ходить, и ждать Новогодних праздников - вот уж успеете насладиться отпуском. Да еще и по закону!
Как-то так...
"За утрату доверия" - актуальная нынче фраза!
Ну и что, вогнали в ступор, а дальше то что? Исправились они или вернулись к мертвой точке??? Остались все равно Ровшаном и Джамшутом, думается мне... Вот вы и ходите с включенным телефоном в отпуске... Думаю, стоит иногда расстрелять, чтобы у них мозг включился и думал в следующий раз. Или я не права???
"после этой фразы они мне совсем не интересны"... Еще бы были интересны! Насмешили! Но все же Джамшут и Ровшан продолжают работать, не так ли? И им, кстати, все равно - интересны они Вам или нет, они сидят и копеечку свою зарабатыват... спустя рукава. А за спущенные их рукава Вы потом и получаете! Расстрел и все тут!!! Или нанимайте других, более исполнительных...
P.S. Уж простите за резкость... Вот так и наживаю себе врагов!
Но всё же неразрешимых ситуаций нет и здесь со мной лучше спорить не советую!!!
- Однажды был тренинг. Тренер сказал: «На время тренинга отключите телефоны.» Руководители сразу забеспокоились: «Как? Вы что? Без меня ничего не решат! Накосячят!»
Тренер: «У Хорошего руководителя телефон должен быть отключен. Хороший Руководитель настолько хорошо подготовил своих подчиненных, что они сами решают все проблемы, думают, не ждут подсказки. Подчиненный даже будет благодарен за отключенный телефон, т.к. понимает, что решение – за ним, оно должно быть правильным, и Руководитель ТАК доверяет подчиненному, как самому себе. А это очень ценно.»
Замечу, что отключать телефон можно только тогда, когда Вы научили своих подчиненных думать. Тогда они обязательно решат ребус. Изящно. Без Вас. Потому что Вы – Хороший Руководитель.
Если же Вы пока еще не готовы рискнуть отключить телефон, это значит, что Вы просто Руководитель. Станьте Хорошим. Научите их думать. Отключите телефон.
P.S. я понимаю, что Цыпленок не учит Курицу… Но уж очень хочется отправить Вас в отпуск с отключенным телефоном. Так намного спокойнее и приятнее отдыхать. Я узнавала! И проверяла! =)