Новогодний сюрприз. Скрытый подтекст или искренность компании?

Озадачилась на работе новогодними подарками для сотрудников.
Трудность – бюджет ограничен; подарок должен быть одинаковым для всех, должен быть брендированным, запоминающимся и оригинальным; подарок должен понравиться всем, однако возрастная категория – от 20 до 50, а также сфера – банк, очень ограничивают выбор сюрприза.
Кто-то обрадуется, кто-то скептически отнесется ко всему («бренд приклеили», «могли бы потратиться на меня и побольше», «банально» и т.п.), понимаю, что всем не угодишь.
- А как вы относитесь к корпоративным новогодним подаркам?
- Какие оригинальные новогодние подарки от компании получали вы?
Интересно было бы услышать.
Комментарии 2
P.S. А я думаю, странно - просмотров 411 и никто ничего не ответил... Понятно теперь. То есть у нас в компании не все так плохо...