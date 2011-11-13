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Новогодний сюрприз. Скрытый подтекст или искренность компании?

13.11.2011 15:41 2 1 718 просмотров
Озадачилась на работе новогодними подарками для сотрудников.

Трудность – бюджет ограничен; подарок должен быть одинаковым для всех, должен быть брендированным, запоминающимся и оригинальным; подарок должен понравиться всем, однако возрастная категория – от 20 до 50, а также сфера – банк, очень ограничивают выбор сюрприза.

Кто-то обрадуется, кто-то скептически отнесется ко всему («бренд приклеили», «могли бы потратиться на меня и побольше», «банально» и т.п.), понимаю, что всем не угодишь.

- А как вы относитесь к корпоративным новогодним подаркам?
- Какие оригинальные новогодние подарки от компании получали вы?

Интересно было бы услышать. smile:)

Комментарии 2

Евгений  (Адреналин1)
#
Никаких, все банально -)
Helenelen  (Helenelen)
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Всегда никаких? Или хоть какие-то были?))

P.S. А я думаю, странно - просмотров 411 и никто ничего не ответил... Понятно теперь. То есть у нас в компании не все так плохо... smile:)
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