Новогодний сюрприз. Скрытый подтекст или искренность компании?

Озадачилась на работе новогодними подарками для сотрудников.Трудность – бюджет ограничен; подарок должен быть одинаковым для всех, должен быть брендированным, запоминающимся и оригинальным; подарок должен понравиться всем, однако возрастная категория – от 20 до 50, а также сфера – банк, очень ограничивают выбор сюрприза.Кто-то обрадуется, кто-то скептически отнесется ко всему («бренд приклеили», «могли бы потратиться на меня и побольше», «банально» и т.п.), понимаю, что всем не угодишь.- А как вы относитесь к корпоративным новогодним подаркам?- Какие оригинальные новогодние подарки от компании получали вы?Интересно было бы услышать.