Картина 1: О жизни.Крупный региональный город. 5.30 утра. Потихоньку город оживает, вот и первый троллейбус. Очень рано, но людей – полный салон. Интересно смотреть на людей-жаворонков: вот женщина едет с полной сумкой продуктов, мужчина с усами – решает кроссворд, две подружки обсуждают весело проведенный вечер на дискотеке, парень, уступивший бабуле место и вставший в сторонке со своим багажом, толстый мальчик, делающий вид, что он спит, потому что рядом стоит пожилой дедушка… Все разные, но всех объединяют 3 вещи – раннее утро, троллейбус и ожидание кондуктора…А вот и она – кондуктор. Почему-то типаж всегда один: необъятных размеров женщина, плывущая как Титаник по салону, хамоватого типа. Работа кипит, сбор дани идет, монетки звенят… И вот она подходит к пареньку с багажом. Он протягивает ей 1000 рублей.- Ты что? Издеваешься? В 5 утра 1000 рублей! У меня сдачи нет! – говорит кондуктор.- Да я только с поезда, у меня меньше нет! И больше нет тоже! – оправдывается парень.- Ишь ты, посмотри на него! А ну выходи давай! – напирает угрожающе кондуктор.- Что значит выходи? Я же не бесплатно еду, я Вам деньги даю, а сдача – это уже Ваша забота, и выходить я не собираюсь! – уверенный в своей правоте заявил парень.- Шеф, останавливай давай, у нас заяц едет! – не унимается кондуктор.И тут парень не выдержал, и поговорил с кондуктором по душам, используя трехэтажный, эмоциональный напор, факты и логику… Доказал. Доехал бесплатно. Парам-пам-пам!Картина 2. О работе.Крупная компания. Наши дни. Разговор Рекрутера и Руководителя высокого уровня.Рекрутер: «Этот кандидат – то, что мы ищем! Он работал Финансовым директором и в производственной, и в строительной компании, и в телекоме и в торговле, и в российских и в западных компаниях, английский – свободный… Всё, что Вы хотели!»Руководитель: «Нет. Он Овен первой декады, мне не подходит, не сработаемся!»Парам-пам-пам!Картина 3. Про быт.- Дорогой, а я хотела сегодня такое грандиозное блюдо приготовить! Пальчики оближешь! А тут эта упавшая полка всю кухню заняла… Ну ладно, придется отложить и жить на сухом пайке…Парам-пам-пам! …и полка прибита…Мораль:1. Говори с Клиентом на одном языке! Это позволит тебе не только заключить договор, но и неплохо заработать.2. В работе с Клиентом важен индивидуальный подход! Иногда мелкая деталь для тебя, но самая важная деталь для Клиента перечеркивает весь твой труд.3. Иногда Клиенту нужно предложить «Выбор без выбора». Он не сразу догадается, что Вы манипулируете им, а Вы – добьетесь своей цели в более короткий срок.