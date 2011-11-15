Про камень.

Напротив моего окна растет новостройка. Целый день идут работы. Много пыли, много грязи, кто-то из строителей срывается вниз, и его жизнь заканчивается на этой стройплощадке… Прошлой зимой новостройка горела, видимо из-за проводки. Скорая помощь и пожарные машины помогали сохранять жизни… Обуглившиеся кирпичи заменили на новые, и дом наконец достроили… Кто-то уже заселился в некоторые квартиры, потихоньку обживаясь и заводя семьи… Круговорот жизни в новостройке…

И все это «видят» кирпичи и камни…



…На дороге лежит Камень. Прохожие идут мимо, пинают его, чтобы не мешал на пути. Женщина зазевалась и сломала каблук из-за Камня, выругалась и пошла дальше… Группа подростков сделала пасы друг другу, немного поиграла в воображаемый футбол и ушла… Камень остался лежать на дороге. Его пинали, но ему не было больно, потому что он камень. Он ждал вечера, чтобы полежать в тишине…



Вечер. Камень почувствовал, что он лежит не на земле, а уже в чьей-то теплой руке. Камень от этого тепла стал нагреваться, он это чувствовал всей своей каменной душой. Вдруг – резкий удар! Звуки разбивающегося стекла. Камень улетел от удара, отскочил, как резиновый мячик и попал в кузов грузовой машины…

Камень подумал: «Я оказался в руках хулигана, я стал оружием. Как жаль, что я не могу рассказать, кто украл магнитолу или угнал автомобиль. Если бы я лежал рядом с автомобилем, возможно, полиция бы увидела меня, и я бы стал уликой, которая помогла раскрыть преступление. Ведь я ещё теплый и чувствую на себе отпечатки…»



Грузовая машина завелась и поехала. Скоро она остановилась и выгрузила содержимое кузова. Камень лежал в тишине, но ему было очень темно и тяжело, потому что его завалили грудой кирпичей, предназначавшихся для строительства новостройки. Но он был крепким…

Наконец, он заметил отблеск света, снова теплые руки. Это был Строитель. Он покрутил Камень, посмотрел на него и сказал: «Ничего камешек, красивый. Только из тебя толку не выйдет, ты же – не кирпич. Хотя тебя можно раздробить и добавить в смесь для прочности, но слишком много усилий нужно приложить. Легче выкинуть!»…

Строитель размахнулся и далеко-далеко кинул камень. На пустырь.



Камень лежал в траве, вокруг него ползали букашки, его поливал дождь, леденил и засыпал сугробами снег, согревало солнце. Было слишком тихо, и Камень стал привыкать к этому спокойствию…

Город покрыло облако ночи. Где-то далеко слышится стук каблучков. Вдруг этот стук прекратился, и Камень услышал истошные крики о помощи. Камень снова ощутил теплоту рук, но эта теплота показалась ему тревожной. Удар, глухое падение. Девушка убежала, ей удалось защититься, благодаря Камню. Рядом с Камнем лежал Юноша, и от него пахло спиртом и сигаретами. «Я её спас», - подумал Камень.

Юноша очнулся, нащупал в траве Камень, почесал затылок. От злости он кинул Камень на дорогу, а сам поплелся дальше.



Утром в школу спешила Девочка, её звали Тома. Она училась в 1 классе. Ее голубые, широко распахнутые глаза любовались миром и всеми его чудесами, которых никто не замечал.

Она увидела на дороге Камень и подняла его. Камень снова почувствовал теплоту рук. Сначала он насторожился, потому что не знал, в какую авантюру попадет на этот раз. Но эта теплота показалась ему настолько уютной и родной, что из этих рук не хотелось ускользать. Девочка подняла вверх руку с Камнем и стала в лучах солнца разглядывать свою находку. Камень был грязный, побитый с разных сторон. Девочка его потерла и увидела, что он весьма необычный – он переливался в лучах солнца. «Ты очень красивый. Может ты волшебный? Тогда я хочу, чтобы папа побыстрее вернулся из командировки!»

После уроков Девочка пришла домой. Её встречали мама и папа. «Мама, папа, я нашла волшебный камень, он выполнил моё желание!» После всеобщих объятий папа взял Камень в руки и сказал: «Дочка, он, действительно волшебный. Это камень редких пород, очень ценный экспонат…»

Папа Томы был археологом, и он знал ценность того или иного камня, ведь он был профессионалом!



Спустя некоторое время Камень поместили в специальное помещение, с игристым освещением, с комфортной температурой. И теперь люди покупали билеты, чтобы полюбоваться этим прекрасным Камнем, который когда-то лежал на дороге, и все проходили мимо. Камень, как всегда, был молчалив. Он увидел многое, он увидел разных людей, и только девочка Тома разглядела в нем что-то необычное, разглядела его среди других Камней. Профессионалы отшлифовали его, и теперь красоту Камня увидели все.





P.S.

Посвящается Блогам и Интересным собеседникам! Таков взгляд разных людей на одну и ту же вещь, явления, обстоятельства или проблему.

А также Кандидатам и Профессиональным Руководителям, с которыми мне посчастливилось работать! Алмаз найти сложно. Иногда нужна шлифовка, чтобы он заиграл всеми гранями. Также сложно найти компанию, где можно раскрыться, расти и развиваться…

Смысл – для каждого свой. Его много.

