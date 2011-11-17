Мир объяснительных записок.

Сегодня один из сотрудников устроил "День улыбок", прислав такое вот письмо...С некоторыми объяснительными трудно не согласиться﻿Объяснительная записка СергеяОпоздал на работу на полчаса, потому что все равно до десяти ничего делать не буду, мы утром пьем чай, а в меня так много не влезает.Вот так и "закладывают" своих коллег!Объяснительная Павла8 сентября 2006 г. опоздал на работу, потому что перед тем как отвести своего ребенка в садик, ему в самое неподходящее время приспичило по самой не подходящей нужде. Время опоздания соответствует длительности того самого физиологического процесса. Данный случай можно отнести к обстоятельствам непреодолимой силе, т.е. "форс-мажор", так как не зависят от моего Желания успеть на работу.Объяснительная ВиктораЯ опоздал, потому что Вы, который месяц не платите вовремя зарплату! Будете возмущаться я вообще уволюсь!Объяснительная новичкаЯ новичок, работаю в вашей фирме второй день. Так как сегодня понедельник, тяжелый день после выходных, я сел в метро и приехал на свою старую работу. И только по удивленному взгляду моего бывшего директора я понял, что приехал не туда.Объяснительная СергоОпоздал, т.к. пил очень-очень горячий чай, у меня лопнул мочевой пузырь и я ошпарил ноги.Объяснительная ЖоржаСегодня, такого-то числа, в пятницу, я опоздал на 5 часов на работу, потому что думал, что сегодня суббота.Объяснительная принципиальногоОпоздал, потому что всегда опаздываю.Объяснительная Александра БорисовичаЯ проснулся утром, пошёл чистить зубы, и не чаяно выдавил весь тюбик с пастой. Пока засовывал пасту обратно, не заметил, как пролетело время. В будущем обещаю пользоваться зубным порошком.С уважением Александр БорисовичОбъяснительнаяОпоздал на работу умышленно. Хотел посмотреть, чем дело кончится.Объяснительная Ольги Михайловны6 сентября 2006 года утром встала, позавтракала, накрасилась, вышла, села в машину, вовремя вошла в офис, проработав 4 часа, проснулась.Опоздал на три часа, т.к. после вчерашнего корпоративного праздника, в вашу честь, между прочим, я пришел в себя на лавочке в парке, в г. Твери.Как я туда попал, не знаю.AMT (tormoz@), за "Объяснительную радиослушателя".Проснувшись утром, я услышал по радио песню со словами: "Ай, колокольчики, бубенчики, ду-ду, а на работу я сегодня не пойду". Вот так все и получилось. Впредь обещаю не слушать радио "Шансон" и приходить на работу вовремя.Объяснительная секретаряСегодня, 10 сентября, я опоздала на работу потому, что не могла выйти из вагона на Волгоградском проспекте, пришлось ехать до конечной, пока ехала обратно пробка рассосалась.Объяснительная Игоря ВладимировичаЯ опоздал на работу 6 мая 2005 года. Опоздание произошло ввиду того, что в силу своих психосоматических аномалий, приблизительно с 1995 года, я систематически общаюсь с демонами.Объяснительная Алексея НиколаевичаСегодня, 8 февраля, я опоздал на 4 часа на работу, так как с утра я залез в порно сайт и сильно увлекся. Вследствие чего, у меня сильно разболелись и задрожали ладошки, и я не смог одеться.Объяснительная Александра ЮрьевичаЯ опоздал на работу по вине жены. Утром, в назначенное время, прозвенел будильник, который разбудил мою жену. Она не любит мой будильник, поэтому выкинула его, а мне дала по голове, от чего я потерял сознание ещё на пару часов.