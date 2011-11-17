Мир объяснительных записок.

Сегодня один из сотрудников устроил "День улыбок", прислав такое вот письмо...
С некоторыми объяснительными трудно не согласиться
Объяснительная записка Сергея
Опоздал на работу на полчаса, потому что все равно до десяти ничего делать не буду, мы утром пьем чай, а в меня так много не влезает.
Вот так и "закладывают" своих коллег!
Объяснительная Павла
8 сентября 2006 г. опоздал на работу, потому что перед тем как отвести своего ребенка в садик, ему в самое неподходящее время приспичило по самой не подходящей нужде. Время опоздания соответствует длительности того самого физиологического процесса. Данный случай можно отнести к обстоятельствам непреодолимой силе, т.е. "форс-мажор", так как не зависят от моего Желания успеть на работу.
Объяснительная Виктора
Я опоздал, потому что Вы, который месяц не платите вовремя зарплату! Будете возмущаться я вообще уволюсь!
Объяснительная новичка
Я новичок, работаю в вашей фирме второй день. Так как сегодня понедельник, тяжелый день после выходных, я сел в метро и приехал на свою старую работу. И только по удивленному взгляду моего бывшего директора я понял, что приехал не туда.
Объяснительная Серго
Опоздал, т.к. пил очень-очень горячий чай, у меня лопнул мочевой пузырь и я ошпарил ноги.
Объяснительная Жоржа
Сегодня, такого-то числа, в пятницу, я опоздал на 5 часов на работу, потому что думал, что сегодня суббота.
Объяснительная принципиального
Опоздал, потому что всегда опаздываю.
Объяснительная Александра Борисовича
Я проснулся утром, пошёл чистить зубы, и не чаяно выдавил весь тюбик с пастой. Пока засовывал пасту обратно, не заметил, как пролетело время. В будущем обещаю пользоваться зубным порошком.
С уважением Александр Борисович
Объяснительная
Опоздал на работу умышленно. Хотел посмотреть, чем дело кончится.
Объяснительная Ольги Михайловны
6 сентября 2006 года утром встала, позавтракала, накрасилась, вышла, села в машину, вовремя вошла в офис, проработав 4 часа, проснулась.
Опоздал на три часа, т.к. после вчерашнего корпоративного праздника, в вашу честь, между прочим, я пришел в себя на лавочке в парке, в г. Твери.
Как я туда попал, не знаю.
AMT (tormoz@), за "Объяснительную радиослушателя".
Проснувшись утром, я услышал по радио песню со словами: "Ай, колокольчики, бубенчики, ду-ду, а на работу я сегодня не пойду". Вот так все и получилось. Впредь обещаю не слушать радио "Шансон" и приходить на работу вовремя.
Объяснительная секретаря
Сегодня, 10 сентября, я опоздала на работу потому, что не могла выйти из вагона на Волгоградском проспекте, пришлось ехать до конечной, пока ехала обратно пробка рассосалась.
Объяснительная Игоря Владимировича
Я опоздал на работу 6 мая 2005 года. Опоздание произошло ввиду того, что в силу своих психосоматических аномалий, приблизительно с 1995 года, я систематически общаюсь с демонами.
Объяснительная Алексея Николаевича
Сегодня, 8 февраля, я опоздал на 4 часа на работу, так как с утра я залез в порно сайт и сильно увлекся. Вследствие чего, у меня сильно разболелись и задрожали ладошки, и я не смог одеться.
Объяснительная Александра Юрьевича
Я опоздал на работу по вине жены. Утром, в назначенное время, прозвенел будильник, который разбудил мою жену. Она не любит мой будильник, поэтому выкинула его, а мне дала по голове, от чего я потерял сознание ещё на пару часов.
Комментарии 4
Когда прозвенел будильник, вместе со мной проснулась моя жена, которая не выпускал меня из постели, пока я не удовлетворю её, а так как ей понравилось, я был вынужден это повторить, а потом ещё раз и ещё, в результате чего опоздал.
Елена нужно сделать отдельный пост по разного рода актам и распоряжениям. Там тоже много необычного...
"Начальнику транспортного участка провести очистку территории лесозавода ЩЕТКОЙ" (по всей видимости зубной)
"Комиссия в составе:
- представитель роспотребнадзора
- участковый
- старший мастер ЖЭУ
провела проверку по заявлению гражданки А.
В заявлении гражданка указала, что соседи снизу через трубы проделанные в потолке регулярно травят её газом.
Комиссия осмотрела обе квартиры. Конструктивная целостность потолочного перекрытия не обнаружена.
Вывод комиссии: факты приведенные в заявлении гражданки А не подтвердились"
Нормально?
Но зато у меня теперь есть несколько вариантов объяснительных. Заготовки!