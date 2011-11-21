Достали??? Приготовьте мясо по Закону гамбургера.

Иногда мы готовим торт, но он получается слишком сладким и приторным.
Иногда – холодец, но он слишком жидкий, и сильно пахнет чесноком.
А хочется иногда чего-то такого, что даже сам не понимаешь чего. Можешь только описать свои ощущения: вкусное, сытное,оригинальное, чтобы осталось изумительное послевкусие, а не запах чеснока…
Как-то раз я открыла Кулинарную книгу и нашла отличный рецепт. Хочу им поделиться с настоящими гурманами!
Ведь этот рецепт помогает, но готовить по нему бывает весьма трудно. Главное - соблюсти рецептуру и не бояться трудностей!
РЕЦЕПТ № 1. Необходимые ингредиенты:
Петр Алексеевич, добрый день!
Хотела бы дать обратную связь по вакансии Архивариус. Это поможет правильно выстроить мою работу, а Вам – мы сможем подобрать нужного специалиста в короткие сроки. Заранее извиняюсь, если некоторые фразы покажутся резкими. Я просто хочу выполнить свою работу, а также помочь Вам найти нужного специалиста, который будет эффективен.
1. Когда Вы мне принесли «Критерии поиска», у меня возникло всего 2 конкретных вопроса, которые я адресовала лично Вам (дублирую в письме). Меня интересовал возраст, и рамки зп, в которых мы будем искать кандидата. К сожалению, я получила ответ, который выглядел так:
«Возраст с учетом получения образования и заявленного опыта работы.»
«Зарплата по штатному расписанию, а нюансы знает Софья Петровна.»
Если Вам безразличен 1-й пункт, Вы могли бы написать «Значения не имеет». Я же не экстрасенс, и не гадалка, чтобы угадать все по кофейной гуще, не правда ли? Я же не для себя подбираю специалиста, а для Вас. У меня будут совершенно иные требования и иной взгляд на эффективность сотрудника.
Ваш 2-й ответ я уточнила у Софьи Петровны, спасибо, что подсказали Контактное лицо. Однако мы ищем сотрудника не для Софьи Петровны, а для Вас. Вам же с ним работать! Вам же его вводить в курс дела, нести за него ответственность. Именно Вы заинтересованы в эффективном сотруднике, из-за которого будет зависеть работа Вашего отдела. ВЫ все-таки Руководитель, а не Софья Петровна.
2. Несмотря на не выполнение 1 пункта, 11 ноября было предоставлено 2 резюме, которые отобраны из 20 кандидатов.
Только сегодня я узнала, что «резюме интересные, но хотелось бы сравнить с другими». Хорошо, я продолжаю поиск, однако 1 кандидат уже нашел другую работу. А мы потеряли ровно неделю, за которую я могла бы найти новых кандидатов.
В связи с этими моментами считаю, что моя работа была проведена зря. Мне нужны от Вас конкретные решения – «не подошел, ищем других», «подошел, приглашайте, в такое-то время», «не подходит, потому что».
Благодаря Вашим ответам я буду понимать, что мне корректировать в работе, и на что обращать внимание. Я очень надеюсь, что мы сработаемся с Вами. В этом заинтересованы и Вы, и я. Буду очень благодарна за Ваши конкретные и оперативные решения. Спасибо за понимание!
Поиск продолжаю. Завтра постараюсь предоставить новых кандидатов.
С уважением, Елена.
Отвратительно невкусный, пересоленый, подгоревший Кусок мяса. Его невозможно есть. Не хочется. Его не хочу ни я, ни Петр Алексеевич, и другие тоже не хотят – ни откусить, ни попробовать, ни лизнуть.
Иногда мясо готовят Плохие или Неопытные Повара. Часто их приходится учить готовить мясо, чтобы оно не подгорело, не было пересоленым, или переперчёным. В данном случае Шеф-Повару пришлось объяснять, что Кусок Мяса нужно жарить не на костре, как в древние времена, а его можно успешно приготовить на гриле в Микроволновке. И Мясо не подгорело бы.
Но Кусок мяса уже приготовлен, если его выбросить – будет хуже, оно будет вонять, тухнуть и гнить. Что же делать?
Нужно взять 2 свежие и мягкие кунжутные булочки, и поместить между ними Кусок мяса, пока он не остыл. Так мы получили Гамбургер (ОК-bad-ОК). И теперь Мясо выглядит более аппетитно, потому что его покрывают с обеих сторон ароматные кунжутные булочки.
А теперь Гамбургер нужно съесть всем, кто его испортил. И работать дальше…
ВЫХОД ПРИГОТОВЛЕННОГО ПРОДУКТА – 100 грамм:
Как-то раз я заметила, что мой коллега расстроен. Оказалось, что он расстался с девушкой, но хотел бы её вернуть. Но она очень упрямая и обидчивая, и вряд ли его простила бы, по словам коллеги. Я ему посоветовала применить Закон гамбургера, чтобы разобраться и поставить точку или запятую в их отношениях.
Он попробовал. Помогло. Через полгода они собираются пожениться.
Комментарии 6
Ну и огурчик надо не забыть!
Но главное - не переборщить!
А после такого вот Гамбургера с подгоревшим мясом, лучше всем, кто его съел, пойти и подкрепиться пивом, ну или ещё чем-то. Вместе. Некоторое время спустя.
разве что самые крупные!
Я предпочитаю разруливать безалкогольно.
Потому как не ошибается лишь тот, кто ничего не делает!
Трудно не согласиться!