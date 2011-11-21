Достали??? Приготовьте мясо по Закону гамбургера.

Иногда мы готовим торт, но он получается слишком сладким и приторным.Иногда – холодец, но он слишком жидкий, и сильно пахнет чесноком.А хочется иногда чего-то такого, что даже сам не понимаешь чего. Можешь только описать свои ощущения: вкусное, сытное,оригинальное, чтобы осталось изумительное послевкусие, а не запах чеснока…Как-то раз я открыла Кулинарную книгу и нашла отличный рецепт. Хочу им поделиться с настоящими гурманами!Ведь этот рецепт помогает, но готовить по нему бывает весьма трудно. Главное - соблюсти рецептуру и не бояться трудностей!РЕЦЕПТ № 1. Необходимые ингредиенты:Петр Алексеевич, добрый день!Хотела бы дать обратную связь по вакансии Архивариус. Это поможет правильно выстроить мою работу, а Вам – мы сможем подобрать нужного специалиста в короткие сроки. Заранее извиняюсь, если некоторые фразы покажутся резкими. Я просто хочу выполнить свою работу, а также помочь Вам найти нужного специалиста, который будет эффективен.1. Когда Вы мне принесли «Критерии поиска», у меня возникло всего 2 конкретных вопроса, которые я адресовала лично Вам (дублирую в письме). Меня интересовал возраст, и рамки зп, в которых мы будем искать кандидата. К сожалению, я получила ответ, который выглядел так:«Возраст с учетом получения образования и заявленного опыта работы.»«Зарплата по штатному расписанию, а нюансы знает Софья Петровна.»Если Вам безразличен 1-й пункт, Вы могли бы написать «Значения не имеет». Я же не экстрасенс, и не гадалка, чтобы угадать все по кофейной гуще, не правда ли? Я же не для себя подбираю специалиста, а для Вас. У меня будут совершенно иные требования и иной взгляд на эффективность сотрудника.Ваш 2-й ответ я уточнила у Софьи Петровны, спасибо, что подсказали Контактное лицо. Однако мы ищем сотрудника не для Софьи Петровны, а для Вас. Вам же с ним работать! Вам же его вводить в курс дела, нести за него ответственность. Именно Вы заинтересованы в эффективном сотруднике, из-за которого будет зависеть работа Вашего отдела. ВЫ все-таки Руководитель, а не Софья Петровна.2. Несмотря на не выполнение 1 пункта, 11 ноября было предоставлено 2 резюме, которые отобраны из 20 кандидатов.Только сегодня я узнала, что «резюме интересные, но хотелось бы сравнить с другими». Хорошо, я продолжаю поиск, однако 1 кандидат уже нашел другую работу. А мы потеряли ровно неделю, за которую я могла бы найти новых кандидатов.В связи с этими моментами считаю, что моя работа была проведена зря. Мне нужны от Вас конкретные решения – «не подошел, ищем других», «подошел, приглашайте, в такое-то время», «не подходит, потому что».Благодаря Вашим ответам я буду понимать, что мне корректировать в работе, и на что обращать внимание. Я очень надеюсь, что мы сработаемся с Вами. В этом заинтересованы и Вы, и я. Буду очень благодарна за Ваши конкретные и оперативные решения. Спасибо за понимание!Поиск продолжаю. Завтра постараюсь предоставить новых кандидатов.С уважением, Елена.Отвратительно невкусный, пересоленый, подгоревший Кусок мяса. Его невозможно есть. Не хочется. Его не хочу ни я, ни Петр Алексеевич, и другие тоже не хотят – ни откусить, ни попробовать, ни лизнуть.Иногда мясо готовят Плохие или Неопытные Повара. Часто их приходится учить готовить мясо, чтобы оно не подгорело, не было пересоленым, или переперчёным. В данном случае Шеф-Повару пришлось объяснять, что Кусок Мяса нужно жарить не на костре, как в древние времена, а его можно успешно приготовить на гриле в Микроволновке. И Мясо не подгорело бы.Но Кусок мяса уже приготовлен, если его выбросить – будет хуже, оно будет вонять, тухнуть и гнить. Что же делать?Нужно взять 2 свежие и мягкие кунжутные булочки, и поместить между ними Кусок мяса, пока он не остыл. Так мы получили Гамбургер (ОК-bad-ОК). И теперь Мясо выглядит более аппетитно, потому что его покрывают с обеих сторон ароматные кунжутные булочки.А теперь Гамбургер нужно съесть всем, кто его испортил. И работать дальше…ВЫХОД ПРИГОТОВЛЕННОГО ПРОДУКТА – 100 грамм:Как-то раз я заметила, что мой коллега расстроен. Оказалось, что он расстался с девушкой, но хотел бы её вернуть. Но она очень упрямая и обидчивая, и вряд ли его простила бы, по словам коллеги. Я ему посоветовала применить Закон гамбургера, чтобы разобраться и поставить точку или запятую в их отношениях.Он попробовал. Помогло. Через полгода они собираются пожениться.