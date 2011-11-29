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Ролевые игры.

29.11.2011 01:33 2 1 436 просмотров
Я на работе. Я - HR. Ко мне приходят разные люди, на разные вакансии - банковские и не банковские, исполнители, руководители, с опытом и без опыта работы.
Каждый из них – профессионал в своей области. А я скажу больше: он - СУПЕРМЕГАПРОФЕССИОНАЛ не только в своей области, но и ещё в ряде других… smile:)

Супермаркет. «Дочка, я очки дома забыла, мандарины не гнилые?» - спросила бабуля.
«Они вялые. Вы лучше апельсины возьмите!» - проконсультировала и порекомендовала я.
Я – продавец-консультант! smile:idea: smile:!:

Дом. Выкрутила перегоревшую лампочку из светильника. Вкрутила новую. Да будет свет! Теперь я -электрик! smile:idea: smile:!:

Кухня. Готовлю пасту. Пахнет вкусно. Я – повар. Итальянский! smile:shuffle: smile:!:

Душ. «Тыыы… с высотыыы… красоты своей меня не замечаешь… Но… я смогу… сделать так, что ты меняяя ещё узнаешь…» Хорошо, что это только душ, а не сцена! Плохая певица, но всё же…smile:oops: smile:!:

Генеральная уборка. И здесь я: уборщица, прачка, посудомойка, иногда еще и сантехник! smile:o smile:!:

Тарелку разбила, стекло в пальце. Теперь еще и хирург! smile:cry: smile:!:

«Нет, в салатовую кухню нужны оранжевые занавески!» - почти дизайнер. smile:| smile:!:

«Надо сделать маску с голубой глиной!» - косметолог. smile;) smile:!:

«Купи ирригатор и Лакалют. Сразу почувствуешь разницу!» - стоматолог. smile;) smile:!:

«Ого! Смотри, какие кудряшки получились!» - парикмахер. smile:{} smile:!:

«Ясно. Значит, вы уже решили точно? Ты – черт, ты – кошка, ты - медсестра, ты – мафиози, ты – мумия, а я тогда Полицейской буду на Хэллоуин!!!» smile:idea: smile:D smile:!:

«Да, эта девушка стояла за мной в примерочную, а Вы будете за ней в очереди!» - адвокат, судья, миротворец. smile:) smile:!:

«Не так. Это движение он делал так – 1, …и 2, …и 3!» - преподаватель танца, инструктор. smile:shuffle: smile:!:

«Позор! Пишется «извИняюсь», а не «извЕняюсь»! Проверочное слово – вина, а не веник!» - учитель русского языка и литературы. smile:D smile:!:

«Вам нужно на Красную площадь? Идите за мной. Нам по пути!» - гид. smile:)

«Нет, я не люблю такие фильмы. Стрелялки, вываливающиеся кишки. Не страшно. Противно. И смысла нет. Фу!» - кинокритик. smile:|

« Я не просила удалять вирус и переустанавливать MS Office. У меня не работал интернет. Вы сказали, что это будет стоить 500 рублей, почему же здесь 3500?» - возмущалась я, превратившись в экономиста и судью. smile:wall: «Девушка, они тут еще и обманывают?» - спросила недавно подошедшая пара. «Я бы на Вашем месте обратилась в другой сервисный центр. Мы договорились о 7 пунктах, а они выполнили только 2, да еще и сумму увеличили! Я сюда больше ни ногой!» - ответила я, на этот раз - черная PR-щица. smile:nunu: smile:!:

«Смотри, какая стильная. Я оформила кредитку, мне начислили баллы, у них много партнерских программ, ещё и шоколадку в подарок дали! Хороший банк!» - рекламщик. smile;)

«Из предложенного самое лучшее вино - Proseco! Особенно игристое с пузырьками. А красное – оно другое, не на мой вкус!» - дегустатор. smile:)

«Что-то я давно не писала в Блог… Надо что-нибудь придумать! Напишу-ка про ролевые игры…» - немного сценарист, немного журналист… smile;)

И это всё – я!
У меня одна основная профессия, но разные роли и навыки, как и у каждого из Вас! Я могу освоить любую профессию. Что-то я уже умею, где-то понадобится время…
Абсолютно любого здорового человека можно научить абсолютно любой работе. Даже если она ему не очень нравится. smile:!:

Статистика: около 75-80% идут работать не по специальности, которую получили при обучении.
Работают не тем, кем хотят быть на самом деле.
Факты: Рома Зверь (мой любимый исполнитель). Обучался на прораба в строительном ПТУ. В юности пел и играл на гитаре. Хобби стало его основной профессией. smile:!:
Константин Хабенский – обучался в авиационном техникуме приборостроения и автоматики. Работал дворником, монтировщиком, сантехником. Сейчас – заслуженный артист России. smile:!:
Список будет длинным… Не стоит продолжать.

Ваша профессия может стать хобби!
Ваше хобби может стать профессией!

P.S… Я могу вытащить стекло из своего пальца, но никто же не придет делать ко мне операцию! Я боюсь крови, я боюсь чужой боли, потому что эту боль причиню я. Поэтому я не хирург. Я снимаю с себя эту ответственность!
Люди, которым нужна операция, обратятся к профессиональному хирургу. Поэтому люди останутся живы.
smile:?: Ты хорошо выполняешь свою работу? Или всё же будет лучше, если ты снимешь с себя эту ответственность? smile:?:

Комментарии 2

Першинг  (Першинг)
#
Ах, Еленочка! Я так устала от царствующего в жизни негатива и ненависти!
Вы ещё и психотерапевт! smile:)
Helenelen  (Helenelen)
#
Тамара, отвечу Вам еще одной сказкой. Как только появится время. Стала писать вам ответ-коммент и вдруг поняла, что он будет длинным smile:)
Психотерапевт? Да. упустила этот момент из рассказа smile;)
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