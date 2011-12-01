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Негатив. Или обещанный ответ Тамаре М.

01.12.2011 00:09 5 1 173 просмотра
Как-то внезапно всё получилось. Собираемся в отпуск. Всё очень быстро. Забронирован номер в Отеле. Куплен билет. Времени мало. Заходим в Интернет, почитать отзывы про Отель. 37 – плохих, 4 – хороших. Негативных больше. Я заряжаюсь негативом и уже не хочу лететь. smile:cry: «Может не всё так плохо?» - думаю с надеждой я…

Вернулись. Так здорово! Куча позитива! Были моменты – острые камни в море, но есть же резиновые тапочки! Выход из негатива…

Думала: приеду, специально напишу хороший отзыв. Не написала, закрутилась. Многие так – закрутились, не написали. А вот если бы приехали с кучей негатива из отпуска, то вся эта куча оказалась бы в отзывах!Обязательно! Да еще в весьма утрированном виде!

Негатив. Отрицательная эмоция. Есть вероятность зарядиться отрицательным зарядом, пропитаться им, а потом зарядить других. Можно мучиться, ныть, жаловаться, срываться, впадать в депрессию, всех ненавидеть. Можно. А надо ли?

У меня в руках фотография. Сделана она давно. Счастливые, красивые лица. Сохранился и негатив, с помощью которого напечатали это фото. С помощью этого негатива можно напечатать бесконечное множество фотографий. Позитивных. Улыбчивые лица. Искрятся счастьем. У этих людей свои проблемы, несчастья, жалобы. Но ради фотографии они забыли обо всем и на миг улыбнулись. smile:) Улыбнулись счастьем. Я смотрю на фото и не вижу негатива, не вижу их проблем, жалоб и нытья. Я вижу счастье. И думаю, что они -счастливые люди. И все это видят. Об этом говорит фото!

У фотографа было плохое настроение, потому что он поругался с женой, она обиделась, хлопнула дверью, уехала к маме, оставив мужа-фотографа без завтрака и обеда. Неизвестно, вернется ли. Она вредная, язва, истеричка, убить ее мало! Фотограф в полном негативе! Он берет пленку и заряжает свое оружие. Спуск. Нажатие кнопки. Вспышка. Он забывает о своем негативе, он погрузился в работу. Тем более, перед ним такие позитивные лица. И этим лицам хочется оставить кусочек счастья, кусочек незабываемого мига – фото!

Работает и визажист над этим фото. У него болит голова, ломит спину, сводит пальцы рук от прохлады, он рано встал для этой фотосессии, не выспался. «Они хотели фото у моря на рассвете. Чудаки! Но красивые и счастливые. Ладно, у них будет хорошее фото!» - визажист наложил грим на свой негатив и нарисовал смайлик. smile:) Подарил им фото.

У меня сегодня плохое настроение. Слишком много негатива. Везде. Куда ни плюнь. Хорошо, что фотосессии нет, я бы не смогла улыбнуться, как ни старалась, и на негативе было бы угрюмое лицо.

Но завтра я взгляну на сегодняшний негатив с улыбкой. Примерно вот так! smile:) smile;) smile:D
Вообще, я очень жадная! И ни за какие коврижки я Вам не отдам свой негатив, его очень много. Пусть останется у меня. А вот подарить вам завтрашнюю улыбку я могу! Всем. Мне ее не жалко. smile:D

Хмм, хотя я ведь жадная! Поэтому я подарю завтрашнюю улыбку пока только одному человеку. Тамаре. smile;)

Комментарии 5

Першинг  (Першинг)
#
Ах, Леночка! Как я с вами согласна -просто слов нет! smile:)
Негатив путём несложных химических реакций с участием серебра превращается в счастливый кадр.
Есть друзья. У каждого - свои негативы-позитивы. Каждый живёт своей жизнью в разных городах и мирах.
Но когда что-то случается - они выходят из своей жизни и пишут длинные письма. И не уходят, пока не убедятся, что негатив перешёл хотя бы в нейтрал.
Ради этого можно пережить и преодолеть море негатива!

Да пусть ОНИ гневятся и ненависть излучают - они - чужие. Пусть.
Друзья познаются в беде - как банально, казалось бы.
Да что уж - с первого слова иногда понятно - человек - друг! А вот когда человек, к которому неплохо относился - как к приятелю - оказывается тебя ненавидит - это разочарование в себе. В своём умении видеть. Это даже не грустно - это облом. Но, к счастью, это случается крайне редко.
И это вполне можно пережить.

Ошибка... Глюк... Не сработала интуиция...
Ну да ладно. Любую ошибку можно исправить. Навсегда.
Это горько - но горькие лекарства - тоже лечат.

Интересная вещь - виртуальность. Иногда она реальнее реальности.
Поэтому я очень люблю спать. Мне снятся ТОЛЬКО хорошие сны.

Спасибо, Леночка! Я рада, что Вы здесь появились!
Это правильно! smile:)
Helenelen  (Helenelen)
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Тамара, спасибо!
Цитата: "Друзья познаются в беде - как банально, казалось бы."

Ключевая фраза здесь - казалось бы. Вы сами в этом не уверены. Поэтому так подумалось, и так написалось

ДРУЗЬЯ познаются в беде? Отнюдь. Я бы сказала те, кто ими кажутся - знакомые, приятели... Они будут "поддерживать" тебя, когда тебе плохо. Тебе же плохо, надо поддержать, посочувствовать... А друг, наоборот, обрубит тебя, когда ты ноешь и заставит включить мозг. И как обухом по голове, и думаешь: "а друг ли он мне?" Друг!

Друзья ПОЗНАЮТСЯ в беде? Познаются. Но не в беде.

Друзья познаются В БЕДЕ? В радости. Были у Вас моменты, когда Ваши друзья вдруг куда-то исчезали внезапно, когда Вы становились более успешными, чем они? Думаю, были.
Иногда нужно так проверять своих друзей. На прочность. Наверное, отвратительная моя черта. Но уж какая есть.
Настоящий друг познается и в беде, и в радости. Больше в радости. На мой взгляд.
И пусть лучше будет 1-2 надежных настоящих друга, чем 30-100 мнимых.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Хороший пост. Единственное, позволил себе немного его отредактировав. Все-таки 35 смайлов на страницу текста это слишком. Мешает читать умные мысли. smile:)
Helenelen  (Helenelen)
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Филипп, ну раз вы написали коммент "по закону гамбургера", тогда принято! Цензура, что поделать smile;)

P.S. А вот после предложения "Да еще в весьма утрированном виде!" смайлики зря убрали. Эти 3 злых-гневных смайлика так хорошо отражали утрированный вид! smile;)
Helenelen  (Helenelen)
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ВСЕ СОВПАДЕНИЯ СЛУЧАЙНЫ.
Их просто можно примерить на любую ситуацию.

Шифр:
«Отпуск» = новость, книга, блог, портал, отпуск
«Отзывы про Отель. 37 – плохих, 4 – хороших» = правило Интернета, форумов, блоггеров, новостей не «Первого канала». «На Первом» наоборот – 4 плохих новости и 37 хороших. Отзывы про Отель.
«Может не всё так плохо?» = надежда на то, что портал/книга будет работать и понравится большинству, несмотря на весь негатив и трудности.
«Острые камни» – преграды.
«Резиновые тапочки» – конструктивное решение.
«Думала: приеду, специально напишу хороший отзыв. Не написала, закрутилась» - равнодушие пользователей.
«А вот если бы приехали с кучей негатива из отпуска, то вся эта куча оказалась бы в отзывах!» - толчок, мотив на действие, общая истерия, что часто бывает на Интернет-пространствах
«Фотография» – результат работы.
«Сохранился и негатив, с помощью которого напечатали это фото. С помощью этого негатива можно напечатать бесконечное множество фотографий. Позитивных» - споры и конфликты, в результате которых рождается истина и конструктивные предложения.
«У этих людей свои проблемы, несчастья, жалобы. Но ради фотографии они забыли обо всем и на миг улыбнулись» - примирение и конструктивная работа ради результата, борьба с собой, ломка себя ради выполнения задачи.
«Я смотрю на фото и не вижу негатива, не вижу их проблем, жалоб и нытья. Я вижу счастье. И думаю, что они - счастливые люди. И все это видят. Об этом говорит фото!» - результат работы, который видят все.
«Он забывает о своем негативе, он погрузился в работу» - ломка себя в целях достижения результата, отношение к работе.
«Визажист наложил грим на свой негатив и нарисовал смайлик. Подарил им фото» - цепная реакция, «я смогу переломить себя для работы, ведь мой коллега тоже себя ломает».
«Но завтра я взгляну на сегодняшний негатив с улыбкой. Примерно вот так!))» -
Взять себя в руки, время исцеляет.
«Вообще, я очень жадная! И ни за какие коврижки я Вам не отдам свой негатив, его очень много. Пусть останется у меня» - иногда плохое, на первый взгляд, качество превращается в достоинство. По ситуации. Индивидуально.
«Хмм, хотя я ведь жадная! Поэтому я подарю завтрашнюю улыбку пока только одному человеку. Тамаре» - мы говорим «спасибо» другу. Друг – это человек, с которым схожи взгляды, интересы, мысли. И не важно, как его зовут.
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