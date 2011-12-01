Негатив. Или обещанный ответ Тамаре М.

Как-то внезапно всё получилось. Собираемся в отпуск. Всё очень быстро. Забронирован номер в Отеле. Куплен билет. Времени мало. Заходим в Интернет, почитать отзывы про Отель. 37 – плохих, 4 – хороших. Негативных больше. Я заряжаюсь негативом и уже не хочу лететь.«Может не всё так плохо?» - думаю с надеждой я…Вернулись. Так здорово! Куча позитива! Были моменты – острые камни в море, но есть же резиновые тапочки! Выход из негатива…Думала: приеду, специально напишу хороший отзыв. Не написала, закрутилась. Многие так – закрутились, не написали. А вот если бы приехали с кучей негатива из отпуска, то вся эта куча оказалась бы в отзывах!Обязательно! Да еще в весьма утрированном виде!Негатив. Отрицательная эмоция. Есть вероятность зарядиться отрицательным зарядом, пропитаться им, а потом зарядить других. Можно мучиться, ныть, жаловаться, срываться, впадать в депрессию, всех ненавидеть. Можно. А надо ли?У меня в руках фотография. Сделана она давно. Счастливые, красивые лица. Сохранился и негатив, с помощью которого напечатали это фото. С помощью этого негатива можно напечатать бесконечное множество фотографий. Позитивных. Улыбчивые лица. Искрятся счастьем. У этих людей свои проблемы, несчастья, жалобы. Но ради фотографии они забыли обо всем и на миг улыбнулись.Улыбнулись счастьем. Я смотрю на фото и не вижу негатива, не вижу их проблем, жалоб и нытья. Я вижу счастье. И думаю, что они -счастливые люди. И все это видят. Об этом говорит фото!У фотографа было плохое настроение, потому что он поругался с женой, она обиделась, хлопнула дверью, уехала к маме, оставив мужа-фотографа без завтрака и обеда. Неизвестно, вернется ли. Она вредная, язва, истеричка, убить ее мало! Фотограф в полном негативе! Он берет пленку и заряжает свое оружие. Спуск. Нажатие кнопки. Вспышка. Он забывает о своем негативе, он погрузился в работу. Тем более, перед ним такие позитивные лица. И этим лицам хочется оставить кусочек счастья, кусочек незабываемого мига – фото!Работает и визажист над этим фото. У него болит голова, ломит спину, сводит пальцы рук от прохлады, он рано встал для этой фотосессии, не выспался. «Они хотели фото у моря на рассвете. Чудаки! Но красивые и счастливые. Ладно, у них будет хорошее фото!» - визажист наложил грим на свой негатив и нарисовал смайлик.Подарил им фото.У меня сегодня плохое настроение. Слишком много негатива. Везде. Куда ни плюнь. Хорошо, что фотосессии нет, я бы не смогла улыбнуться, как ни старалась, и на негативе было бы угрюмое лицо.Но завтра я взгляну на сегодняшний негатив с улыбкой. Примерно вот так!Вообще, я очень жадная! И ни за какие коврижки я Вам не отдам свой негатив, его очень много. Пусть останется у меня. А вот подарить вам завтрашнюю улыбку я могу! Всем. Мне ее не жалко.Хмм, хотя я ведь жадная! Поэтому я подарю завтрашнюю улыбку пока только одному человеку. Тамаре.