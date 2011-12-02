Дверь. Или "Я прекращаю сотрудничество с Дверью!"

Чего только дверь не видела с тех пор, когда ее повесили на петли. Ей было интересно наблюдать за окружающими: кто-то приходил с тортом, кто-то с цветами, кто-то уходил и не возвращался, приходили и новые люди, а кто-то открывал дверь и показывал язык, говоря: «Бе-ее-ее!». А еще была уборщица. Она мыла дверь, потому что на эту дверь смотрели, когда входили в здание. И уборщице было важно, чтобы дверь была всегда чистой. Это ее работа.
В здании работал старожил. Он был мудрым, но очень эмоциональным человеком. Дверь слышала все его эмоции. Иногда он шутил, иногда – кричал, иногда говорил тихо и спокойно.
Как-то раз в дверь влетела муха. «Что это ещё за мухи в здании! Кто их пустил??? Я вернусь назад только тогда, когда Вы их поморите! Вот вам Дихлофос!»
Разъярённый старожил резко хлопнул дверью и прищемил очень сильно палец! Так сильно, что он посинел и через некоторое время оторвался. И теперь его палец остался без ногтя. А без ногтя было некомфортно и трудно, и все стали на этот палец без ногтя обращать внимание.
Уборщица подошла к двери и стала вытирать капли крови с двери. Уборщице было неприятно – это все-таки кровь, а не пыль. Но это была ее работа.
Иногда я мечтаю о машине времени. Чтобы вернуться на некую точку «возврата» и все исправить. Я признаю свои ошибки. Но это бывает очень трудно.Я раньше не умела просить прощения. Но я стараюсь и ломаю себя.
Старожил мог поморить Дихлофосом мух и сам. Но ему нравилось чувствовать свою значимость, он знал, что за него это сделают другие.Потому что он нужен. Больше нужен, чем какие-то мухи.
Он мог бы не так сильно хлопать дверью, и его палец остался бы цел. А может быть, он даже и не прищемил бы свой палец.
Комментарии 24
Банк - это одухотворённая сущность.
Или не одухотворённая.
А одухотворяется всё людьми.
Статистические таблицы нужны.
Но и художественные образы - тоже.
Только не нужно воспринимать всё буквально.
Это нее так. И это - не описание конкретной ситуации.
Это - о т р а ж е н и е. Зеркало подвижной воды.
ИМХО.
Объясню (простите, «расскажу», иначе будет не та эмоциональная окраска слова, и опять полетят камни в мой огород).
Поистине: «От добра - добра не ищут». Вот, например, Вы хотите изменить портал в лучшую сторону, сделать его более удобным для всех, более посещаемым, и прочие полезные и нужные вещи. Кому-то изменения понравятся, кому-то - нет. Есть категория «поддерживающих», категория «протестующих», и категория «равнодушных». Кто-то предлагает идеи, некоторые – спорят и выдвигают свои, остальные – качают осуждающе головой и ничего не предлагают взамен, просто категорично говорят «нет». Вы призываете: «Ребята, давайте устроим мозговой штурм, и ВМЕСТЕ сделаем наш портал лучше! Предлагайте идеи, мы их ждем!» И тишина… (Простите, снова ушла от банковской тематики к «попсе», а по сути – к завуалированной нормальной человеческой речи).
Значит, пока всем удобно пользоваться нашим порталом и, значит, всё хорошо? – Вывод? Или риторический вопрос?
И появляется вдруг человек, который является, например, ИТ-специалистом (другой компании и портала), и он знает, что можно исправить, доработать, кардинально поменять. А не бывает всё сразу гладко. Метод проб и ошибок включается, ибо у медали - две стороны и «ребро» есть.
Ещё один профессионал «в своей области» подключается к обсуждению - Специалист похожих порталов или соц.сетей, к примеру. И он спорит с ИТ, т.к. у него другое вИдение, и он комментирует все достоинства и недостатки предложенной схемы/системы уже со своей точки зрения.
Именно так и рождается истина. Она где-то посередине. И поэтому нужен «мозговой штурм». «Мозговой штурм» случился: стали реагировать все, в том числе и «равнодушные». Случился и просто «штурм»: начали с ухода, заклеймили всех и вся, поругались, в общем, высказали свои мысли, которые очень ценны для всех и каждого. А закончилось всё – конструктивными предложениями для изменения работы портала. А также финал в том, что все мы - люди и нужно уважать мнение другого человека. И не переходить на личности. Иначе получится трэш.
Писала ТОЛЬКО в своем блоге, т.к. прекрасно понимаю, что тематика «пирожков» кажется не банковской и никому не нужной. Однако хотела бы отметить, что под «трэшовыми сказками черни и холопа безграмотного» завуалированы реальные компании/банки, люди, ситуации, взаимоотношения. И эти взаимоотношения прекрасно иллюстрируются в «Мозговом штурме», вихре, который сегодня все увидели. Тут и «конкуренты» с «ярмаркой тщеславия», «и про топленое молоко с грозящимся уйти клиентом», и «закон гамбургера», чтобы удачно провести переговоры и закончить дискуссию, и «ролевые игры тоже встречаются», когда на банковском языке объяснить не получается и говорят про подъезды с клопами, и целая гора «негатива» мелькает в комментариях. И все это – человеческие отношения, мнения, характеры.
А «пирожки» и до меня были в большом количестве. И тот, кто сейчас делает из себя святого, и предлагает убрать «ненужный элемент», раньше тоже писал сказки. «Страшные-страшные сказки»: http://www.banki.ru/blog/pustoshilo/1525.php
Примечание: Увидела блог Г-на И.П. сегодня только после его обсуждений некоторых постов, его комментариев. Рекламирую, рекомендую, копирую ссылку (см.выше). Он поставил меня в «игнор», поэтому вряд ли увидит эту запись. А если увидит, или «нашепчут», то ожидаю еще один камень: «Я в рекламе не нуждаюсь». Поэтому, Г-н, И.П., простите меня заранее! Ничего личного, только факты.
Что же касается «трэшовых историй» - это всего лишь образы. Каждый, наверное, читал в учебных заведениях (старшие классы школы, университет) сказки Салтыкова-Щедрина. Там тоже образы, Эзопов язык. Пардон, не претендую и не замахиваюсь на классиков! Сейчас в каждой строке копаются, чтобы компромат найти.
1. Огромное множество идей и предложений для портала.
2. Люди показали свои истинные лица и мысли, отношения.
3. Сегодня люди не шептали, а кричали. И их услышат.
4. Появились экспериментаторы, которые доказали неэффективность размещения «черни» и «ВИПов» в одном пространстве. Мой «мусор» и сообщения типа «kdgvner;gk’p[wq», «Про кролика».
С этим пунктом я отчасти согласна. Ведь в банке есть разные кабинеты – для Топов и сотрудников. Иногда Топы бывают в кабинетах и поздравляют/увольняют рядовых сотрудников. А иногда Рядовые сотрудники вызываются в кабинет ТОПов.
И здесь (на портале) нужны разные площадки. Для субординации.
Однако кем бы ты ни был, «холопом» или «царем» - появился на свет одним методом, человеческим. Поэтому при любых обстоятельствах нужно оставаться человеком.
5. По поводу гнусных постов (моих) и гнусных комментариев. А кто их пишет и оставляет? Люди, которые в профиле отмечены ником, а не своей настоящей фамилией. И даже если кажется, что фамилия и имя вроде как настоящие – это не означает, что они настоящие. Возможно, с точностью до наоборот. Может, меня и зовут Елена, а фамилия – подставная, знакомого друга (да простит он меня!). А может я вовсе мужчина, а поставил в профиле «Ж» и фото в Яндексе откопал. А кто-то подумает – шифруется и хочет запутать.
Поэтому, если портал хочет избежать «пирожков», «троллей» и «ухода ВИП-персоны» - нужно принять и этот момент к сведению.
Именно это я и пыталась «донести своим мусором». Спровоцировать, чтобы думать.
Мы книгу покупаем не из-за гламурной обложки, а из-за смысла, который есть в книгах. И иногда этот смысл где-то на последних страницах.
«Не всё то золото, что блестит!» Иногда стОит покопаться и в мусоре.
С удовольствием уйду на другую площадку этого портала, или вообще удалюсь, если Филипп, блогеры и иные лица примут такое решение. Без ненужных обид, так надо!
Не люблю «попсу», не люблю «мусор», но пришлось печь «пирожки». Со стороны видней. Доказано.
Позволила себе быть этой стороной, зеркалом (Плагиат, простите!). И я знала, что камней будет много. Их полезно собрать. Это не просто камни – это драгоценные камни.
Понимайте, как хотите. Очередная «попса». Ересь.
Мораль – для каждого своя!
С уважением, Елена, Павел, Георг, Виолетта, nikname
Однако я писала ранее, и совпадения здесь случайны. «Мусор» применим и примеряем на абсолютно любую ситуацию – быт, работа, люди. Каждый мыслит в меру своей испорченности.
Я эту испорченность проверяю «мусором».
Думаю, Вы сделали правильные выводы, но все равно расшифрую свой «мусор».
А чтобы предугадать ситуацию на шаг вперед и выработать правильную стратегию, нужно быть немного экстрасенсом и уметь читать мысли. Это к вопросу о «Ролевых играх».
Нужно уметь читать между строк. Просто не все это видят, хотят и могут. Вы это умеете делать, поэтому пока меня не вырезали.
А если вырежете – не обижусь. Вынесу «мусор» на помойку.
«Отпуск» = день банковского работника, Портал Банки.ру
«Отзывы про Отель. 37 – плохих, 4 – хороших» = правило Интернета, форумов, блоггеров, новостей не «Первого канала». «На Первом» наоборот – 4 плохих новости и 37 хороших.
«Может не всё так плохо?» = надежда на то, что портал будет работать и понравится большинству, несмотря на весь негатив и трудности.
«Острые камни» – преграды.
«Резиновые тапочки» – конструктивное решение.
«Думала: приеду, специально напишу хороший отзыв. Не написала, закрутилась» - равнодушие пользователей.
«А вот если бы приехали с кучей негатива из отпуска, то вся эта куча оказалась бы в отзывах!» - толчок, мотив на действие, общая истерия, что часто бывает на Интернет-пространствах
«Фотография» – результат работы.
«Сохранился и негатив, с помощью которого напечатали это фото. С помощью этого негатива можно напечатать бесконечное множество фотографий. Позитивных» - споры и конфликты, в результате которых рождается истина и конструктивные предложения.
«У этих людей свои проблемы, несчастья, жалобы. Но ради фотографии они забыли обо всем и на миг улыбнулись» - примирение и конструктивная работа ради результата, борьба с собой, ломка себя ради выполнения задачи.
«Я смотрю на фото и не вижу негатива, не вижу их проблем, жалоб и нытья. Я вижу счастье. И думаю, что они - счастливые люди. И все это видят. Об этом говорит фото!» - результат работы, который видят все.
«Он забывает о своем негативе, он погрузился в работу» - ломка себя в целях достижения результата, отношение к работе.
«Визажист наложил грим на свой негатив и нарисовал смайлик. Подарил им фото» - цепная реакция, «я смогу переломить себя для работы, ведь мой коллега тоже себя ломает».
«Но завтра я взгляну на сегодняшний негатив с улыбкой. Примерно вот так!))» -
Взять себя в руки, время исцеляет.
«Вообще, я очень жадная! И ни за какие коврижки я Вам не отдам свой негатив, его очень много. Пусть останется у меня» - иногда плохое, на первый взгляд, качество превращается в достоинство. По ситуации. Индивидуально.
«Хмм, хотя я ведь жадная! Поэтому я подарю завтрашнюю улыбку пока только одному человеку. Тамаре» - мы говорим «спасибо» другу. Друг – это человек, с которым схожи взгляды, интересы, мысли. И не важно, как его зовут.
В комментариях: «Друзья познаются в беде?» - риторический вопрос, требующий анализа каждого слова в фразе. Кто есть кто? При каких обстоятельствах можно узнать? В данной фразе и вопрос, и ответ!
Наверное, Ваша вина в том, что Ваш блог понравился мне.
И наезды в основном на меня.
Я за последние 2 дня получила много новой информации, основной вывод из которой таков: я абсолютно не разбираюсь в людях.
Откровенной ненависти от людей, которых я, пожалуй, считала почти друзьями, я не ожидала.
Хотя... друзья остались. И смею предложить Вам свою дружбу.
То свежее течение, наполненное кислородом, которое наглядно видно в Ваших сказках (уж извините - назову так - это не совсем точно с точки зрения жанрового определения Ваших записей, но точнее мне не назвать) меня очень радует и помогает мне выплыть в море ненависти.
Наша с Вами вина в том, что нам есть что сказать.
Появились вот выскочки, графоманки безграмотные, и прокрались на первую полосу тихой сапой.
Теперь наши записи без длительного поиска не найдёшь.
Да и ладно.
Пишите. Я буду читать. Я тоже выскочка. Да ещё такая, блин, изобретательная. Не придерёшься. Эзопу спасибо.
Факты - вещь упрямая.
Наша с Вами вина в том, что нам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть, что сказать. Разве это можно простить?
Я надеюсь, что Филипп прочтёт это и даст свою оценку.
Я тоже не обижусь. Я выполнила просьбу администрации и протестировала сервис.
То, что в результате мои посты оказались на первой полосе - не моя вина. Статистика...
А помните, я Вам писала, что "Друг познается не только в беде, но больше всего в радости"... Вам это ничто сейчас не напоминает?
Портал эволюционирует, он обязательно будет успешным проектом, только должно пройти время. Это эксперимент. А когда друг становится успешным, "мнимые друзья" пропадают!
А "голую Ксюшу", как где-то выразились, всегда можно одеть. У нее много вещей в гардеробе, есть даже платье 19 века... Я думаю, что все мыслят в меру своей испорченности. Если "девушка" встает на стульчик в мини-юбке, кто-то будет видеть её голые коленки, а кто-то - слушать, что она говорит.
А если зайти в некоторые блоги к уважаемым лицам и прочитать не пост (который гладко выбрит и отутюжен), а комментарии, там увидеть можно не только голую ксюшу, но и еще группу других голых лиц.
Поэтому здесь еще поспорить надо - кто же "голый" - король или его подданые?
Я уже давно не смотрю 1-й канал, потому что там говорят так, как надо ИМ. Я переключаю. На других жизненно, ближе к истине.
А если вернуться к мусору - думаю так. Работают люди в банке. Есть ВИПы. Есть уборщицы. Уборщица работает на ВИПа. Если ее бы не было - ВИПу было бы противно заходить в такой банк - кругом следы от грязной обуви, окурки. Поэтому уборщицы тоже очень нужны! У нее профессия такая! Работа. А если бы ее назвали мусором, думаю, она бы тоже обиделась и покинула этот банк. И тот самый ВИП либо долго искал уборщицу, либо пришлось бы убирать всё самому. Ну ему же не хочется пачкаться???
Этой мухе будет неприятен Слон, испортивший воздух.
Слон мог бы сходить в туалет и воздух бы остался чистым.
А Ваши слова противоречат закону физики.
Прервалась связь времён.
Филипп, обращаюсь именно к Вам. Вы призвали осваивать пространство. Значит - и защиты просить остаётся только у Вас.
А муха не может съесть слона.
Ни при каких условиях.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80+%D1%87%D1%82