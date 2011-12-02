Дверь. Или "Я прекращаю сотрудничество с Дверью!"

Чего только дверь не видела с тех пор, когда ее повесили на петли. Ей было интересно наблюдать за окружающими: кто-то приходил с тортом, кто-то с цветами, кто-то уходил и не возвращался, приходили и новые люди, а кто-то открывал дверь и показывал язык, говоря: «Бе-ее-ее!». А еще была уборщица. Она мыла дверь, потому что на эту дверь смотрели, когда входили в здание. И уборщице было важно, чтобы дверь была всегда чистой. Это ее работа.



В здании работал старожил. Он был мудрым, но очень эмоциональным человеком. Дверь слышала все его эмоции. Иногда он шутил, иногда – кричал, иногда говорил тихо и спокойно.



Как-то раз в дверь влетела муха. «Что это ещё за мухи в здании! Кто их пустил??? Я вернусь назад только тогда, когда Вы их поморите! Вот вам Дихлофос!»



Разъярённый старожил резко хлопнул дверью и прищемил очень сильно палец! Так сильно, что он посинел и через некоторое время оторвался. И теперь его палец остался без ногтя. А без ногтя было некомфортно и трудно, и все стали на этот палец без ногтя обращать внимание.

Уборщица подошла к двери и стала вытирать капли крови с двери. Уборщице было неприятно – это все-таки кровь, а не пыль. Но это была ее работа.



Иногда я мечтаю о машине времени. Чтобы вернуться на некую точку «возврата» и все исправить. Я признаю свои ошибки. Но это бывает очень трудно.Я раньше не умела просить прощения. Но я стараюсь и ломаю себя.

Старожил мог поморить Дихлофосом мух и сам. Но ему нравилось чувствовать свою значимость, он знал, что за него это сделают другие.Потому что он нужен. Больше нужен, чем какие-то мухи.

Он мог бы не так сильно хлопать дверью, и его палец остался бы цел. А может быть, он даже и не прищемил бы свой палец.