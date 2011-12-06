Дайвинг для банковских сотрудников.

Сегодня я не буду писать сказки. И не буду писать мораль на последней строчке.
Ведь не сразу человек ныряет глубоко, его нужно научить плавать хотя бы на поверхности водоёма.
Иногда плохие пловцы боятся нырнуть глубоко, ведь они могут утонуть. А я не хочу, чтобы пловец тонул. Я научу его нырять с аквалангом, и он научится не бояться глубины.
Я сначала научу вас правильно дышать воздухом, чтобы его хватило на всё время погружения, иначе при неправильном дыхании снова захочется на поверхность.
Человек может испугаться за свою жизнь и в панике вынырнет не там, где планировалось. Он вынырнет в мертвой зоне, где нет шлюпок, и его никто не спасёт. И тогда его съедят акулы.
А может быть, ему повезёт, он вынырнет в роскошном по красоте месте и увидит спасительный корабль. В надежде он поплывёт к нему, ведь корабль большой, и, наверное, он не зря в таком роскошном месте. Но этот корабль может оказаться пиратским…
Сегодня я – ваш личный инструктор. И я хочу предупредить, что дышать в акваланге при погружении нужно ровно. Дышать под водой, да еще и в таких опасных условиях сложно. Кругом ядовитые и хищные рыбы, и много акул, которые так и норовят тебя съесть и уничтожить, ну или хотя бы укусить. Но ради красоты, которая есть на дне Красного Моря, всё-таки стоит нырнуть хотя бы раз, переборов свой страх. И вам откроется прекрасный подводный мир. Он иной, не такой как на Земле. Там другие жители, морские. Но законы выживания и на суше, и в воде очень похожи. Идентичны.
Но всё же заниматься дайвингом полезно, чтобы достать коралл с глубины, а иногда – найти сундук с драгоценностями, утерянный пиратами.
Давным-давно я обучала дайвингу банковского сотрудника - Севу. Он возмущался, говорил, что ему это никак не пригодится. Никогда. Ни при каких обстоятельствах.
Я его спросила, а был ли он в отпуске на Красном море. Нет, он там не был. И я взялась за его обучение дайвингу.
- А почему ты взяла с собой зеркало? Неужели ты будешь поправлять прическу на дне моря? - как-то раз спросил меня банковский сотрудник. В его голосе звучал сарказм.
- Нет, оно мне нужно для других целей! – ответила я.
- Интересно, для чего же может пригодиться эта стекляшка! Она же будет только мешать!
- Нет, ты не прав. Ты просто не догадливый. Подумай, для чего нужно зеркало.
- Хмм, даже не знаю…
- Хорошо, я тебе расскажу. Зеркало нужно не только для того, чтобы мы поправляли прическу, и смотрели, ровно ли накрашены губы.
Если нас окружат ядовитые рыбы в море, я выставлю зеркало в руке вперёд, рыба увидит отражение, она подумает, что ее хочет ужалить ядом другая такая же рыба. Она испугается и уплывет.
Если мы вынырнем в мертвой зоне, где нет шлюпок – я достану зеркало, поймаю солнечного зайчика, и нас спасет либо проплывающее мимо судно, либо пролетающий самолет, либо увидит человек с берега и достанет шлюпку. Если мы не дождемся помощи, нас вынесет волнами на сушу, и с помощью зеркала мы разожжём огонь, который согреет нас. На костре можно приготовить еду, а ночью он будет гореть так ярко, что нас заметят и придут на помощь.
Если же мы попадем к пиратам на корабль, тогда с помощью зеркала мы сможем перерезать веревки, которыми нас свяжут, и тогда мы спасемся.
Если ты мне надоешь, и будешь постоянно стонать, что у тебя не получается погружаться, тогда я ударю тебя зеркалом, пойдет кровь, на запах которой приплывут акулы и съедят тебя!
А иногда у тебя бывает такое трусливое лицо, что мне хочется, чтобы ты увидел своё отражение. Вот посмотри, какое оно у тебя сейчас!
И я поднесла зеркало к лицу банковского сотрудника.
- Дда, не совсем оно у меня сегодня мужественное. Ты правда могла бы меня скормить акулам?
- А это зависит от тебя. Кем ты хочешь стать больше: кормом для акул или дайвером?
- Дайвером, конечно!
- Тогда перестань стонать и давай свою руку. Погружаемся вместе. Я тебя держу. Но помни, что зеркало всегда со мной!
Комментарии 7
Сие ружьё должно выстрелить!
Это было введение. Как в книгах.
Учитель, заходя в класс, сначала представляется, и только потом читает лекции ученикам.
А какими будут уроки - это уже дело рук учителя.
После бурь бывает затишье. Как и перед ними.
Поскучаем и накопим. А потом как выплеснем!