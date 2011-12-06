Дайвинг для банковских сотрудников.

Сегодня я не буду писать сказки. И не буду писать мораль на последней строчке.Ведь не сразу человек ныряет глубоко, его нужно научить плавать хотя бы на поверхности водоёма.Иногда плохие пловцы боятся нырнуть глубоко, ведь они могут утонуть. А я не хочу, чтобы пловец тонул. Я научу его нырять с аквалангом, и он научится не бояться глубины.Я сначала научу вас правильно дышать воздухом, чтобы его хватило на всё время погружения, иначе при неправильном дыхании снова захочется на поверхность.Человек может испугаться за свою жизнь и в панике вынырнет не там, где планировалось. Он вынырнет в мертвой зоне, где нет шлюпок, и его никто не спасёт. И тогда его съедят акулы.А может быть, ему повезёт, он вынырнет в роскошном по красоте месте и увидит спасительный корабль. В надежде он поплывёт к нему, ведь корабль большой, и, наверное, он не зря в таком роскошном месте. Но этот корабль может оказаться пиратским…Сегодня я – ваш личный инструктор. И я хочу предупредить, что дышать в акваланге при погружении нужно ровно. Дышать под водой, да еще и в таких опасных условиях сложно. Кругом ядовитые и хищные рыбы, и много акул, которые так и норовят тебя съесть и уничтожить, ну или хотя бы укусить. Но ради красоты, которая есть на дне Красного Моря, всё-таки стоит нырнуть хотя бы раз, переборов свой страх. И вам откроется прекрасный подводный мир. Он иной, не такой как на Земле. Там другие жители, морские. Но законы выживания и на суше, и в воде очень похожи. Идентичны.Но всё же заниматься дайвингом полезно, чтобы достать коралл с глубины, а иногда – найти сундук с драгоценностями, утерянный пиратами.Давным-давно я обучала дайвингу банковского сотрудника - Севу. Он возмущался, говорил, что ему это никак не пригодится. Никогда. Ни при каких обстоятельствах.Я его спросила, а был ли он в отпуске на Красном море. Нет, он там не был. И я взялась за его обучение дайвингу.- А почему ты взяла с собой зеркало? Неужели ты будешь поправлять прическу на дне моря? - как-то раз спросил меня банковский сотрудник. В его голосе звучал сарказм.- Нет, оно мне нужно для других целей! – ответила я.- Интересно, для чего же может пригодиться эта стекляшка! Она же будет только мешать!- Нет, ты не прав. Ты просто не догадливый. Подумай, для чего нужно зеркало.- Хмм, даже не знаю…- Хорошо, я тебе расскажу. Зеркало нужно не только для того, чтобы мы поправляли прическу, и смотрели, ровно ли накрашены губы.Если нас окружат ядовитые рыбы в море, я выставлю зеркало в руке вперёд, рыба увидит отражение, она подумает, что ее хочет ужалить ядом другая такая же рыба. Она испугается и уплывет.Если мы вынырнем в мертвой зоне, где нет шлюпок – я достану зеркало, поймаю солнечного зайчика, и нас спасет либо проплывающее мимо судно, либо пролетающий самолет, либо увидит человек с берега и достанет шлюпку. Если мы не дождемся помощи, нас вынесет волнами на сушу, и с помощью зеркала мы разожжём огонь, который согреет нас. На костре можно приготовить еду, а ночью он будет гореть так ярко, что нас заметят и придут на помощь.Если же мы попадем к пиратам на корабль, тогда с помощью зеркала мы сможем перерезать веревки, которыми нас свяжут, и тогда мы спасемся.Если ты мне надоешь, и будешь постоянно стонать, что у тебя не получается погружаться, тогда я ударю тебя зеркалом, пойдет кровь, на запах которой приплывут акулы и съедят тебя!А иногда у тебя бывает такое трусливое лицо, что мне хочется, чтобы ты увидел своё отражение. Вот посмотри, какое оно у тебя сейчас!И я поднесла зеркало к лицу банковского сотрудника.- Дда, не совсем оно у меня сегодня мужественное. Ты правда могла бы меня скормить акулам?- А это зависит от тебя. Кем ты хочешь стать больше: кормом для акул или дайвером?- Дайвером, конечно!- Тогда перестань стонать и давай свою руку. Погружаемся вместе. Я тебя держу. Но помни, что зеркало всегда со мной!