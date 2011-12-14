Уникальная диета. Худеем за неделю...на работе!

Начну с истории 2-летней давности.
После крупной международной компании я пришла работать в банк. Ну так, банчик маленький, человек 500. Неизвестный.
Передо мной стояли глобальные задачи. Я видела огромные перспективы. Собеседование проводила Руководительница, которая произвела на меня неоднозначное впечатление. "Эх, подруга, всегда ты сомневаешься, присматриваешься, оцениваешь. Брось свои HR-штучки!" - сказала я себе. И согласилась на работу. Но что-то ёкнуло внутри: "Так, подруга, стой! Тебе официальный оффер сделали? Нет! А ну-ка требуй хлеба и зрелищ! Ты все-таки в банк идешь, а не в фирму "Рога и копыта!"
И стала я требовать хлеба и зрелищ. Прислали оффер. Как и договаривались. Но не на бланке банка, а в теле письма. Интуиция подсказывала: "Какие-то они мутные. Оффер требую, не высылают, про соц.пакет молчат, иду в неизвестность. Ну что ж, волков бояться - в лес не ходить!" - ответила я интуиции, вышла на работу. 1-й день я запомнила навсегда! Опускаю события - это отдельная история.
Прошло 2 недели с момента моего выхода на новую работу. Пролетели. На работе я поставила раскладушку. Питалась воздухом, если не открывала окно, т.к. за окном был смог, и кочегарила-кочегарила-кочегарила, работала, в общем.
Вдруг как-то утром я замечаю, что одеваю чужую юбку и пиджак. "Что за чертовщина?" - недоумеваю я. Посмотрела - все моё, квартирой не ошиблась, гардероб мой. Опять примерила, а юбка - хлоп - и на пол упала - не держится! Я встала на весы и ужаснулась - минус 8 кг. За 2 недели. "Чудеса!" - подумала я.
В этом банке я проработала 9 месяцев. Немного, скажете Вы. "Это целая жизнь! Всё-таки 9 месяцев, почти перерождение человека!" - отвечу я.
Действительно, было многое, вихрь кадров из жизни, фотоальбом событий: знакомство с новыми людьми и задачами, нестандартные и стрессовые ситуации, криминальная хроника, рейдерские захваты, судебные разбирательства, веселые корпоративы, новые друзья, мнимые друзья, всевозможные подставы, успокоительные таблетки, слезы и смех... Второе пришествие новой команды, которая "перевернула" работу банка. Сменился и наш Руководитель, почти сменился...
"Он такой классный!" - кричали мои коллеги. Новоиспеченный руководитель решил пообщаться и со мной. "Скользкий!" - высказала я свое мнение коллегам. И была права. Коллег моих не осталось... Жаль.
Наступило двоевластие. Руководители - мужчина и женщина раздирают на части корону, скипетр и державу. А я продолжаю кочегарить и не обращаю на них внимание. Если я перестану кидать в топку угли, то поезд остановится, и я не довезу до больных и раненых солдат гуманитарную помощь. Кидаю угли. Из последних сил. Трудно дышать - надеваю кислородную маску. Кровоточат руки - бинтую их и снова кидаю-кидаю угли. Тяжелой лопатой. На которой сидят двое Руководителей и делят власть.
Наступила весна. Оживает природа. Руководительница просто так ходит на работу, смотрит в компьютер и ничего не делает. Она ждет решения царя и замечает, наконец, что за окном весна, что у нас в кабинете работает всего 3 прелестных сотрудницы, одна рыжая, другая - блондинка, а 3-я шатенка с голубыми глазами.
- Лена, я первый раз за всё это время заметила, что у тебя голубые глаза! - говорит Руководитель.
- Нет, это линзы. Вы запретили носить Маше (бывшему сотруднику) зеленые линзы, они были слишком яркими, поэтому я ношу линзы, близкие по цвету к моим настоящим глазам! - ответила я.
- Да сейчас уже не до этого, носи, конечно! Ты снова покрасила волосы? И похудела?
- Да, покрасила, цвет ближе к естественному. А похудела я за 9 месяцев работы в банке на 15 кг. Представляете? Мой вес сейчас 48 кг. А худею я только во время сессий и экзаменов, потому что очень волнуюсь.
- Правда? Хм... Ты похудела из-за меня? Из-за этих событий?
Я промолчала. Потому что был случай, когда человек, ради которого я кочегарила, подставил меня.
Руководительница решила со мной поговорить. Ей не понравилось моё молчание...
- Лена, я ухожу, потому что не вижу себя больше в этом банке. Ты меня прости, у нас были разные конфликты и ситуации...
Дальше я не помню, что она говорила. Мне уже было не важно, я ее хотела обнять, просто обнять за простое "прости". У меня было столько негатива, который я испытывала к ней - за тупое ожидание по 3 часа после окончания работы, за подставы, за некоторую безответственность, за неумение увидеть абсурдность ситуации со стороны, за отсутствие умения учиться на своих ошибках. У меня упал огромный камень с плеч.
- Да, согласна, были разные ситуации. Часто не приятные. Вы меня тоже простите, если что-то не так...
Руководительница улыбнулась. И я услышала, что с ее плеч тоже упал огромный камень.
Наши дни. 2011 год. Я работаю уже в другом банке. Происходит объединение. Снова двоевластие. До боли похожая ситуация. Снова худею.
13 декабря раздался звонок мобильного телефона:
- Лена, это я! Как твои дела? Ты работу случайно не ищешь? У меня вакансия актуальная. Тебе это будет интересно!...
Это снова она - Руководительница. Она уже звонит в этом году 3 раз и всегда с разными вакансиями. Теперь это уже крупный банк - ТОП 50, в котором она работает.
А я продолжаю кочегарить в новом банке.
"А стоит ли кочегарить?" - думаю я.
"А стоит ли продолжать диету?" - сомневается интуиция.
"Посмотрим! Кто не рискует - не пьет шампанское," - вторит внутренний упрямый голос.
Я могу поставить запятую, многоточие или другой знак препинания.
Однако сегодня я поставлю точку.
Ведь точку легче всего исправить и превратить в запятую или многоточие.
Комментарии 10
Может, и мне пойти работать в банк? Где мои 48 кг?
И мне всегда импонировало то, что люди должны оставаться людьми, признавать свои ошибки. Если я не права, я обязательно извинюсь.
Люди работают в команде, они должны помогать друг другу, а не рыть друг другу ямы.
Предпочитаю не рыть ямы. Если вижу, что их роют, говорю: "Не рой другому ямы, пусть сам их себе роет".
У меня меняется впечатление о человеке как минимум 5 раз. Всегда.
Похудеть можно не только в банке.
Сам похудел за этот год правда только на 5 кило. А все потому, что к чужим воплям выработался иммунитет. Если звонят и вопят, что все плохо, то не надо сразу бежать и чинить. В 50% случаев само рассасывается. Ну а если не рассосалось, то тогда бегу и чиню.
Хочется еще раз спросить Вас Елена. Вы свой бизнес открыть не хотите? Чтобы не терпеть двоевластия, "руководительниц" и прочие раздражающие факторы. Правда тут будет другая сторона: нерадивые работники, которые либо ничего не делают или делают но сикось-накось.
А про руководительницу... Есть такие люди, не очень обязательные, заводящиеся с пол-оборота, не контролирующие эмоции. Я хоть и предприниматель и сам себе голова, но среди моих заказчиков есть такие. И вроде бы и бросить их. Но вырывается и у них "Прости если что не так". И работаем себе дальше. И снова начинаются разборки фразы типа "шарашкина контора", а потом снова "прости". Но многие перевоспитываются, правда медленно, но слова свои контролировать начинают. И бывает спрашивают "Что-то ты счет давно не выставлял. Давай выстави оплачу, я же вижу что ты работаешь".
Если она позвонила, значит знает, что положиться на Вас можно и ценит за это. Так что отказывать ей может и не надо. Но если снова будет назревать подстава, напомнить про прошлое. А может быть перед приемом на работу и прямо спросить "зачем Вы так сделали".
Меня один раз так ген.подрядчик "подставил". Я попытался вставить "ах ты гад". Он сказал "Успокойся. Если б я на себя все взял весь проект бы рухнул, а так работы продолжаются и ты остаешься в команде". После чего мне упала сумма на р/счет - за моральный так сказать вред.
Иногда им "руководительницам" приходится выбирать, подставить под удар одного, или всю команду.
Вобщем не мы такие... Жизнь такая
Однако, есть нестандартные ситуации: приходит новичок, его не обучили, никому не представили, посадили за стол (пустой), и он в нервном напряжении звонит, стучит в закрытые двери, не знает до кого достучаться. А руководитель занят. Ему некогда.
А все просто -Руководитель, потрать день на новичка, адаптируй его, расскажи о том, как строится работа в вашей драгоценной компании, а потом, когда новичок научился - можно не бежать и не водить за руку, не отвечать на все звонки, а спокойно заниматься задачами своими и требовать выполнения от сотрудника. Обоим легче. Управлениям легче. Департаментам легче. Я сейчас тоже всех вожу за ручку - задачи у меня такие. Люди должны привыкнуть к новому, а потом весь банк ощутит, надеюсь, облегчение от такой схемы.
А Руководители должны ставить четкие задачи.
Не такие: "Хочу халат. Найди!"
А такие: "Хочу розовый халат, с перламутровыми пуговицами. Найди 5 магазинов, где их можно купить - именно такие халаты, и где дешевле. Таких халатов надо 20 штук, размеры 42-44. Цель - я хочу сделать подарки к 8 марта для наших женщин-коллег"
Тогда все понятно, вопросов нет. Работа кипит, банк работает.
Ведь как поставлена задача, так она и выполняется. Если прозвучит задача - "хочу халат. найди!" Сотрудник без конкретных данных может выполнить эту задачу так - куплено 30 халатов (уже переплата 10 шт), черные с обычными пуговицами (для обслуживающего персонала), 50 размер. И весь заказ нужно отменять. А уже поздно, т.к. магазину оплату сделали, а магазин деньги не возвращает.
А сотрудник стучался, а ему не ответили.
А потом разгребаем!
Пока не планирую открывать, хотя есть идеи. У меня сейчас другие цели. Поэтому иду к ним.
По двоевластию - не терплю, наоборот нравится работать с трудными - компаниями, людьми, конфликтными ситуациями, руководителями. Эти раздражители после работы с ними, коррективами превращаются в друзей, как ни странно. Не всегда, иногда. Закон противодействия: "Друг познается в радости, а не в беде", "Человек, которого ты считаешь врагом, может оказаться другом или спасти однажды жизнь." Земля круглая! Было столько случаев!
Поэтому никогда не зарекаюсь.
А хороших работников надо уметь растить и воспитывать. Не все это могут. Нынешние руководители боятся эффективных сотрудников - боятся, что они соображать начнут слишком хорошо и подсидят их.
Вот и мучаемся!
Возможно, ценит. Вместе прошли огонь и воду. Учились друг у друга.
Не отказывала, была на этих собеседованиях, всех. С удовольствием.
"Зачем" и "почему" - самые сложные вопросы. Иногда на них нет ответа.
Не всегда решения принимаются с "холодной" головой.
Иногда им "руководительницам" приходится выбирать, подставить под удар одного, или всю команду.
Вобщем не мы такие... Жизнь такая
Антон, спасибо за эту точку зрения. Учту в будущем