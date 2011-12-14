Уникальная диета. Худеем за неделю...на работе!

Начну с истории 2-летней давности.После крупной международной компании я пришла работать в банк. Ну так, банчик маленький, человек 500. Неизвестный.Передо мной стояли глобальные задачи. Я видела огромные перспективы. Собеседование проводила Руководительница, которая произвела на меня неоднозначное впечатление. "Эх, подруга, всегда ты сомневаешься, присматриваешься, оцениваешь. Брось свои HR-штучки!" - сказала я себе. И согласилась на работу. Но что-то ёкнуло внутри: "Так, подруга, стой! Тебе официальный оффер сделали? Нет! А ну-ка требуй хлеба и зрелищ! Ты все-таки в банк идешь, а не в фирму "Рога и копыта!"И стала я требовать хлеба и зрелищ. Прислали оффер. Как и договаривались. Но не на бланке банка, а в теле письма. Интуиция подсказывала: "Какие-то они мутные. Оффер требую, не высылают, про соц.пакет молчат, иду в неизвестность. Ну что ж, волков бояться - в лес не ходить!" - ответила я интуиции, вышла на работу. 1-й день я запомнила навсегда! Опускаю события - это отдельная история.Прошло 2 недели с момента моего выхода на новую работу. Пролетели. На работе я поставила раскладушку. Питалась воздухом, если не открывала окно, т.к. за окном был смог, и кочегарила-кочегарила-кочегарила, работала, в общем.Вдруг как-то утром я замечаю, что одеваю чужую юбку и пиджак. "Что за чертовщина?" - недоумеваю я. Посмотрела - все моё, квартирой не ошиблась, гардероб мой. Опять примерила, а юбка - хлоп - и на пол упала - не держится! Я встала на весы и ужаснулась - минус 8 кг. За 2 недели. "Чудеса!" - подумала я.В этом банке я проработала 9 месяцев. Немного, скажете Вы. "Это целая жизнь! Всё-таки 9 месяцев, почти перерождение человека!" - отвечу я.Действительно, было многое, вихрь кадров из жизни, фотоальбом событий: знакомство с новыми людьми и задачами, нестандартные и стрессовые ситуации, криминальная хроника, рейдерские захваты, судебные разбирательства, веселые корпоративы, новые друзья, мнимые друзья, всевозможные подставы, успокоительные таблетки, слезы и смех... Второе пришествие новой команды, которая "перевернула" работу банка. Сменился и наш Руководитель, почти сменился..."Он такой классный!" - кричали мои коллеги. Новоиспеченный руководитель решил пообщаться и со мной. "Скользкий!" - высказала я свое мнение коллегам. И была права. Коллег моих не осталось... Жаль.Наступило двоевластие. Руководители - мужчина и женщина раздирают на части корону, скипетр и державу. А я продолжаю кочегарить и не обращаю на них внимание. Если я перестану кидать в топку угли, то поезд остановится, и я не довезу до больных и раненых солдат гуманитарную помощь. Кидаю угли. Из последних сил. Трудно дышать - надеваю кислородную маску. Кровоточат руки - бинтую их и снова кидаю-кидаю угли. Тяжелой лопатой. На которой сидят двое Руководителей и делят власть.Наступила весна. Оживает природа. Руководительница просто так ходит на работу, смотрит в компьютер и ничего не делает. Она ждет решения царя и замечает, наконец, что за окном весна, что у нас в кабинете работает всего 3 прелестных сотрудницы, одна рыжая, другая - блондинка, а 3-я шатенка с голубыми глазами.- Лена, я первый раз за всё это время заметила, что у тебя голубые глаза! - говорит Руководитель.- Нет, это линзы. Вы запретили носить Маше (бывшему сотруднику) зеленые линзы, они были слишком яркими, поэтому я ношу линзы, близкие по цвету к моим настоящим глазам! - ответила я.- Да сейчас уже не до этого, носи, конечно! Ты снова покрасила волосы? И похудела?- Да, покрасила, цвет ближе к естественному. А похудела я за 9 месяцев работы в банке на 15 кг. Представляете? Мой вес сейчас 48 кг. А худею я только во время сессий и экзаменов, потому что очень волнуюсь.- Правда? Хм... Ты похудела из-за меня? Из-за этих событий?Я промолчала. Потому что был случай, когда человек, ради которого я кочегарила, подставил меня.Руководительница решила со мной поговорить. Ей не понравилось моё молчание...- Лена, я ухожу, потому что не вижу себя больше в этом банке. Ты меня прости, у нас были разные конфликты и ситуации...Дальше я не помню, что она говорила. Мне уже было не важно, я ее хотела обнять, просто обнять за простое "прости". У меня было столько негатива, который я испытывала к ней - за тупое ожидание по 3 часа после окончания работы, за подставы, за некоторую безответственность, за неумение увидеть абсурдность ситуации со стороны, за отсутствие умения учиться на своих ошибках. У меня упал огромный камень с плеч.- Да, согласна, были разные ситуации. Часто не приятные. Вы меня тоже простите, если что-то не так...Руководительница улыбнулась. И я услышала, что с ее плеч тоже упал огромный камень.Наши дни. 2011 год. Я работаю уже в другом банке. Происходит объединение. Снова двоевластие. До боли похожая ситуация. Снова худею.13 декабря раздался звонок мобильного телефона:- Лена, это я! Как твои дела? Ты работу случайно не ищешь? У меня вакансия актуальная. Тебе это будет интересно!...Это снова она - Руководительница. Она уже звонит в этом году 3 раз и всегда с разными вакансиями. Теперь это уже крупный банк - ТОП 50, в котором она работает.А я продолжаю кочегарить в новом банке."А стоит ли кочегарить?" - думаю я."А стоит ли продолжать диету?" - сомневается интуиция."Посмотрим! Кто не рискует - не пьет шампанское," - вторит внутренний упрямый голос.Я могу поставить запятую, многоточие или другой знак препинания.Однако сегодня я поставлю точку.Ведь точку легче всего исправить и превратить в запятую или многоточие.