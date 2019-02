А был ли Банчик?

Раньше, когда я читала анекдоты, всегда удивлялась, кто их пишет, и откуда берутся такие нелепые и смешные ситуации.А теперь я знаю откуда. Их создает жизнь! И люди. Реальные люди из реальной жизни!Мне бывает интересно увидеть одну и ту же вещь с разных сторон. Посмотреть на обстоятельства сверху, снизу, со стороны, а иногда пролезть в самое пекло. В самом пекле бывает очень жарко. Можно свариться, а можно получить красивый шоколадный загар, дозу витамина D, особенно необходимого в зимнее время.У каждого свой взгляд. И взгляд каждого - ценен и уникален.Иногда моя душа вылезает из тела HR, вселяется в тело кандидата и начинает видеть происходящее глазами кандидата.Наверное, это называется "раздвоением личности". Называйте как хотите. Возможно всё!Представьте, что я уже перевоплотилась, вселилась в другого, и теперь я – соискатель. Ищу работу курьера. Мне, курьеру - 20 лет.Все события реальны. Персонажи реальны.Но совсем чуть-чуть я всё-таки буду прибегать к языку Эзопа, а иногда - просто к бреду.Пусть это будет 2008 год. Трудный, кризисный...Итак, дневник и мысли курьера...1 ноября.Позвонила девушка, HR-manager. Предложила работу курьером. Решил сходить на собеседование. Говорила по телефону HR адекватно, зарплата меня устроила. Назвала банк, я не запомнил какой. Завтра разберусь.2 ноября.Пришел на собеседование. Действительно, банк. Чисто, светло, хорошо, люди-пингвинчики. Вывеска над офисом: "Банк РАГУ". Почему РАГУ? Ладно, не важно.Ключевое слово БАНК! И чего мне HR втирала про объединение каких-то банков? Зачем? Мне ж надо зарплату, проездной, ну мобилу там подкинуть корпоративную, и всё!Всё нормально, берут, завтра надо выходить. Урррра! Я нашел работу!!!!!3 ноября.Блиииин, ну я попал! Кучу бумаг дали, вот кто деревья губит! А потом кричат - экология, экология! Гибнем, гибнем! Тут у меня в пакете целых 3 дерева! Интересно это дуб, сосна, ель или липа? Точно липа! С печатями какими-то - круглыми, треугольными. Ой, мне ж в кадры надо зайти, я ж работающий человек теперь!Ну всё, оформился. Опять бумаги. В кадрах вообще мрак! Всю бумагу извели - там вообще лесоповал! Без бумажки никуда. На книжке моей поставили треугольную печать с логотипом "Банк РАГУ".Ладно, поехал я. Лес надо развезти по адресатам.4 ноября.Ну надо же было случиться такому! Отработал день, оформился. И тут проблемка нарисовалась! Не раньше, не позже.Ладно, залягу на дно, проблему решу, потом выйду на работу, извинюсь и продолжу возить документы.С 4 по 6 ноября.Опять звонят. Меня нееееет! Уже 30 пропущенных вызовов с работы, 5 смс "Срочно перезвоните. С Вами всё впорядке?" Да в порядке со мной всё! Отстаньте!7 ноября.Решил свои проблемы. Наслаждаюсь выходным. Завтра выйду на работу.8 ноября.Чего-то я не понимаю... Где вывеска "РАГУ"? Почему тут вывеска "Bank Hohloma"?- Здрасьте! А где "РАГУ"?- Добрый день! Рагу Вы можете найти в ресторане. Там широкий выбор блюд. Рекомендую ресторан "New Live"! - сказал вышколенный пингвинчик и побежал по своим делам.Щас у другого спрошу. Вот у этого, у него лоб высокий, значит он умный. Сейчас он мне расскажет.- Эй, парень, стой. Тут вывеска другого банка была, ты видел? А щас буквы иноземные... Чё случилось-то?- Hello! Do you speak English? - с натянутой улыбкой произнес другой пингвинчик.- Чего ты сказал? Ааа, ты меня не понимаешь. Ясно. Русский учи! Понаехали тут!Пойду я в кадры схожу.- Здрасьте. Ааа, ну хоть вы тут остались... Я уже думал что мне приснилось всё, сомневаться начал. Пришел, а тут Хохлома вместо Рагу. Наваждение какое-то! А "РАГУ"-то где?- Разве Вы не знаете? "РАГУ" Банка больше не существует с 6 ноября. Вот Вам документы, подписывайте.- Это на английском документы, я читать не умею на английском. И бумага какая-то другая. Глянцевая как-будто, с логотипом Хохломы... Это бумага из липы? Не знаете?- Нет, бумага не из липы. Это бумага сделана из уникального дерева - американской новоеимялипы. Вам нужно подписать документ, т.к. в новом штатном расписании нет Вашей должности. Нам прислали рОбота, который все документы архивирует, превращает в маленькую карточку под названием "сноготок". Канцелярия говорит пароль, у сноготка вырастают крылья. Сноготок летит по указанным адресам и когда оказывается на месте, крылья исчезают, сноготок становится коробкой/документами/посылкой и ждет следующего указания. Роботы не болеют, у них нет проблем. У нас документы развезены за 1 час. Сноготок не просит зарплаты, проездного и корпоративной мобилы. Одни плюсы. И трудовую книжку для него заводить не надо! Сноготок великолепен. Будущее за сноготком!- Ну ничего себе! Круто! Хотя... получается, что я не нужен. Это потеря потерь!Ну вот, я снова безработный. Сноготок еще откуда-то взялся... Робот-конкурент...И пошел курьер, грустно ковыляя по дороге.Он шел и думал, как не справедлива жизнь.На улице уже ноябрь, наряженные ёлки с мигающими гирляндами, а снега нет. Научились разгонять тучи, а как их пригнать, чтобы выпал, наконец снег, до сих пор не известно.Да и ёлки нарядили как-то рано совсем, даже снега нет. Может это отвлекающий маневр? Всё-таки говорят про кризис, а тут ёлки! И думаешь уже про Новый год,а не про кризис, глядя на эти ёлки и гирлянды.Пришел и отработал один день в "Банке РАГУ", а на второй рабочий день Банчика нет, красуется вывеска "Bank Hohloma" и повсюду летают сноготки. И курьер уже не нужен...И вдруг курьер почувствовал, что ему на голову что-то упало. Неужели снег?- Ого! Это же сноготок из нового Банка. У него крыло поломалось. Надо себе оставить. На память! А вдруг тут важные документы или посылки - 1 000 подарков для детей к новому году? Или для детского дома благотворительность. Пойду отдам.- Ой спасибо, что вернули. Знаете, у нас сегодня сбой случился, все сноготки сломали крылья, а в России нет аналогов этим крыльям и сноготкам. Мы их теперь не можем разблокировать, у нас работа стоит. Приходите к нам, пожалуйста, на работу, выручайте!Курьер улыбнулся, подписал документы.Он открыл трудовую книжку и ему стало смешно:3 ноября - Принят на должность Курьера в Банк "РАГУ".6 ноября - Уволен в связи с ликвидацией Банка "РАГУ"8 ноября - Принят на должность Курьера в "Bank Hohloma"Курьер взял пакет и с сияющим взглядом кинулся выполнять свою работу.- Ой, здрасьте! Вы знаете, а я за 2 дня в разных банках поработал!- Привет. Я же предупреждала - происходит объединение. Ну никто же не слышит таких простых, но важных вещей! И вообще - почему на смс не отвечаем?- Да я это... ну короче дела...- Знаете, а меня отправили на обучение сегодня. На курсы гипноза и экстрасенсорики. Новый банк - новые технологии! Надо держать марку! А вот сноготки починить обещали...- Починить... обещали... Ой, мне пора! Я ушел! Меня ждут! Им документы нужны! Пока!- Ну-ну... Пока, сноготок!Сноготки не могут заменить человека. Человек может стать сноготком. Человек - универсален, он может быть не только сноготком, но и липой.Как и банки. Банки могут быть сноготками, могут быть липой, а бывают банки и с человеческим лицом, потому что там работают люди.И люди, и сноготки могут ломаться.Главное - не ломать самому ни людей, ни сноготков, ни банков.А был ли у Вас такой Банчик?Вы еще не знаете про сноготки? Тогда мы идем к Вам!