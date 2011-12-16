А был ли Банчик?

Раньше, когда я читала анекдоты, всегда удивлялась, кто их пишет, и откуда берутся такие нелепые и смешные ситуации.
А теперь я знаю откуда. Их создает жизнь! И люди. Реальные люди из реальной жизни!
Мне бывает интересно увидеть одну и ту же вещь с разных сторон. Посмотреть на обстоятельства сверху, снизу, со стороны, а иногда пролезть в самое пекло. В самом пекле бывает очень жарко. Можно свариться, а можно получить красивый шоколадный загар, дозу витамина D, особенно необходимого в зимнее время.
У каждого свой взгляд. И взгляд каждого - ценен и уникален.
Иногда моя душа вылезает из тела HR, вселяется в тело кандидата и начинает видеть происходящее глазами кандидата.
Наверное, это называется "раздвоением личности". Называйте как хотите. Возможно всё!
Представьте, что я уже перевоплотилась, вселилась в другого, и теперь я – соискатель. Ищу работу курьера. Мне, курьеру - 20 лет.
Все события реальны. Персонажи реальны.
Но совсем чуть-чуть я всё-таки буду прибегать к языку Эзопа, а иногда - просто к бреду.
Пусть это будет 2008 год. Трудный, кризисный...
Итак, дневник и мысли курьера...
1 ноября.
Позвонила девушка, HR-manager. Предложила работу курьером. Решил сходить на собеседование. Говорила по телефону HR адекватно, зарплата меня устроила. Назвала банк, я не запомнил какой. Завтра разберусь.
2 ноября.
Пришел на собеседование. Действительно, банк. Чисто, светло, хорошо, люди-пингвинчики. Вывеска над офисом: "Банк РАГУ". Почему РАГУ? Ладно, не важно.
Ключевое слово БАНК! И чего мне HR втирала про объединение каких-то банков? Зачем? Мне ж надо зарплату, проездной, ну мобилу там подкинуть корпоративную, и всё!
Всё нормально, берут, завтра надо выходить. Урррра! Я нашел работу!!!!!
3 ноября.
Блиииин, ну я попал! Кучу бумаг дали, вот кто деревья губит! А потом кричат - экология, экология! Гибнем, гибнем! Тут у меня в пакете целых 3 дерева! Интересно это дуб, сосна, ель или липа? Точно липа! С печатями какими-то - круглыми, треугольными. Ой, мне ж в кадры надо зайти, я ж работающий человек теперь!
Ну всё, оформился. Опять бумаги. В кадрах вообще мрак! Всю бумагу извели - там вообще лесоповал! Без бумажки никуда. На книжке моей поставили треугольную печать с логотипом "Банк РАГУ".
Ладно, поехал я. Лес надо развезти по адресатам.
4 ноября.
Ну надо же было случиться такому! Отработал день, оформился. И тут проблемка нарисовалась! Не раньше, не позже.
Ладно, залягу на дно, проблему решу, потом выйду на работу, извинюсь и продолжу возить документы.
С 4 по 6 ноября.
Опять звонят. Меня нееееет! Уже 30 пропущенных вызовов с работы, 5 смс "Срочно перезвоните. С Вами всё впорядке?" Да в порядке со мной всё! Отстаньте!
7 ноября.
Решил свои проблемы. Наслаждаюсь выходным. Завтра выйду на работу.
8 ноября.
Чего-то я не понимаю... Где вывеска "РАГУ"? Почему тут вывеска "Bank Hohloma"?
- Здрасьте! А где "РАГУ"?
- Добрый день! Рагу Вы можете найти в ресторане. Там широкий выбор блюд. Рекомендую ресторан "New Live"! - сказал вышколенный пингвинчик и побежал по своим делам.
Щас у другого спрошу. Вот у этого, у него лоб высокий, значит он умный. Сейчас он мне расскажет.
- Эй, парень, стой. Тут вывеска другого банка была, ты видел? А щас буквы иноземные... Чё случилось-то?
- Hello! Do you speak English? - с натянутой улыбкой произнес другой пингвинчик.
- Чего ты сказал? Ааа, ты меня не понимаешь. Ясно. Русский учи! Понаехали тут!
Пойду я в кадры схожу.
- Здрасьте. Ааа, ну хоть вы тут остались... Я уже думал что мне приснилось всё, сомневаться начал. Пришел, а тут Хохлома вместо Рагу. Наваждение какое-то! А "РАГУ"-то где?
- Разве Вы не знаете? "РАГУ" Банка больше не существует с 6 ноября. Вот Вам документы, подписывайте.
- Это на английском документы, я читать не умею на английском. И бумага какая-то другая. Глянцевая как-будто, с логотипом Хохломы... Это бумага из липы? Не знаете?
- Нет, бумага не из липы. Это бумага сделана из уникального дерева - американской новоеимялипы. Вам нужно подписать документ, т.к. в новом штатном расписании нет Вашей должности. Нам прислали рОбота, который все документы архивирует, превращает в маленькую карточку под названием "сноготок". Канцелярия говорит пароль, у сноготка вырастают крылья. Сноготок летит по указанным адресам и когда оказывается на месте, крылья исчезают, сноготок становится коробкой/документами/посылкой и ждет следующего указания. Роботы не болеют, у них нет проблем. У нас документы развезены за 1 час. Сноготок не просит зарплаты, проездного и корпоративной мобилы. Одни плюсы. И трудовую книжку для него заводить не надо! Сноготок великолепен. Будущее за сноготком!
- Ну ничего себе! Круто! Хотя... получается, что я не нужен. Это потеря потерь!
Ну вот, я снова безработный. Сноготок еще откуда-то взялся... Робот-конкурент...
И пошел курьер, грустно ковыляя по дороге.
Он шел и думал, как не справедлива жизнь.
На улице уже ноябрь, наряженные ёлки с мигающими гирляндами, а снега нет. Научились разгонять тучи, а как их пригнать, чтобы выпал, наконец снег, до сих пор не известно.
Да и ёлки нарядили как-то рано совсем, даже снега нет. Может это отвлекающий маневр? Всё-таки говорят про кризис, а тут ёлки! И думаешь уже про Новый год,а не про кризис, глядя на эти ёлки и гирлянды.
Пришел и отработал один день в "Банке РАГУ", а на второй рабочий день Банчика нет, красуется вывеска "Bank Hohloma" и повсюду летают сноготки. И курьер уже не нужен...
И вдруг курьер почувствовал, что ему на голову что-то упало. Неужели снег?
- Ого! Это же сноготок из нового Банка. У него крыло поломалось. Надо себе оставить. На память! А вдруг тут важные документы или посылки - 1 000 подарков для детей к новому году? Или для детского дома благотворительность. Пойду отдам.
- Ой спасибо, что вернули. Знаете, у нас сегодня сбой случился, все сноготки сломали крылья, а в России нет аналогов этим крыльям и сноготкам. Мы их теперь не можем разблокировать, у нас работа стоит. Приходите к нам, пожалуйста, на работу, выручайте!
Курьер улыбнулся, подписал документы.
Он открыл трудовую книжку и ему стало смешно:
3 ноября - Принят на должность Курьера в Банк "РАГУ".
6 ноября - Уволен в связи с ликвидацией Банка "РАГУ"
8 ноября - Принят на должность Курьера в "Bank Hohloma"
Курьер взял пакет и с сияющим взглядом кинулся выполнять свою работу.
- Ой, здрасьте! Вы знаете, а я за 2 дня в разных банках поработал!
- Привет. Я же предупреждала - происходит объединение. Ну никто же не слышит таких простых, но важных вещей! И вообще - почему на смс не отвечаем?
- Да я это... ну короче дела...
- Знаете, а меня отправили на обучение сегодня. На курсы гипноза и экстрасенсорики. Новый банк - новые технологии! Надо держать марку! А вот сноготки починить обещали...
- Починить... обещали... Ой, мне пора! Я ушел! Меня ждут! Им документы нужны! Пока!
- Ну-ну... Пока, сноготок!
Сноготки не могут заменить человека. Человек может стать сноготком. Человек - универсален, он может быть не только сноготком, но и липой.
Как и банки. Банки могут быть сноготками, могут быть липой, а бывают банки и с человеческим лицом, потому что там работают люди.
И люди, и сноготки могут ломаться.
Главное - не ломать самому ни людей, ни сноготков, ни банков.
А был ли у Вас такой Банчик?
Вы еще не знаете про сноготки? Тогда мы идем к Вам!
Комментарии 6
А я бросила писать. Смысл утратила. Не могу понять, что и для кого.
Для друзей пишу у себя. А для... А для кого ещё?
Сказки я придумывать не умею. Умею читать. Видеть. Ценить.
А писать - не хочу. Читать буду.
Пишите!
Кстати, награду за отзыв месяца Вы не просто так получили.
Ваша заслуга в том, что Вы написали.
Вы получили кучу комментариев, значит Вас читали и заинтересовались статьей.
Вы получили награду - а это результат работы - Вашей и Ваших читателей.
Поэтому пишите, не останавливайтесь.
Если Вы здесь, значит это не случайно и Вы нужны именно тут.
Если на небе потихоньку звезды будут пропадать, то небо станет страшным и черным, и Луна не может осветить это небо одна. А фонари - они как сноготки могут сломаться. И людям будет страшно выйти на улицу вечером, прогуляться. Они будут сидеть дома, в четырех стенах.
Поэтому пишите, читайте.
Вы видите то, чего не видят другие.
У меня, правда, тут сначала другой братец-месяц был, но пришлось заменить, а то совсем всё явно будет...
Olegb, а бывают еще и серо-черные компании, где не важно 4 ноября или 1 января, и Трудовой кодекс не соблюдается! И работают люди в праздники.
Пусть это будет серо-черный банк. Там ведь Курьер сомневался не раз - "из какого дерева документы, не из липки ли?"
Не каждый примет такую "отмазку".
Есть такие серые банки и черные-черные компании! Знаю не только по своему опыту, но и по опыту своих коллег, друзей, знакомых... Не только российских, но и китайских, и многих других - международных... Поэтому в каждой шутке есть доля шутки!