"Время для кофе...Необходим перерыв", - убедила я себя, оторвав взгляд от компьютера. Случайно в поле зрения попал календарь. "29 февраля...КАК? завтра 1 марта? Весна?"Неужели сегодня наступила весна?Кажется, совсем недавно отмечали Новый год, потом Старый Новый год, День Св.Валентина, 23 февраля и вот, наконец, Весна! За чередой праздников Весна подкралась незаметно. Пока Весна не ощутима, но ближе к 8 марта Весна заявит о себе: ожившие и внезапно похорошевшие женщины, мужчины с букетами цветов, звонкая капель и яркое, слепящее глаза солнце.Судорожно обзваниваю кучу компаний, готовлю подарки для женщин, одновременно придумывая сценарий и концепцию поздравления. Хочется сделать этот день ярким, запоминающимся, эмоциональным и по-настоящему весенним. Пока не знаю, что получится воплотить, но 23 февраля получилось довольно позитивным и оригинальным. ПоделюсьПоздравление для мужчин мы решили сделать в стиле Миллитари. С утра на входе всех встречал солдат с автоматом (из шариков). Солдат был очень популярен! Думаю, теперь у каждого сотрудника есть фото с солдатомПодходя к двери своего кабинета, сотрудники временно столбенели, т.к. на дверях висели таблички: "Штаб"(переговорная для ТОПов), "Радиорубка"(ИТ), "Склад ГСМ"(АХО), "Войска разведки" (СБ), "Верховный главнокомандующий"(Пред.Правления), "Караульная служба"(охрана) и другие, подходящие по тематике кабинеты были отмечены табличками. Вскоре сотрудники получили "Повестку", в которой сообщалось, что планируется провести боевое построение, и явка всех мужчин обязательна. Ожидалось, что из-за огромной загрузки придут не все. Явились, как ни странно, почти все, причем без опозданий. Женское любопытство привело и прекрасную половину нашего банка на этот смотр войскМы раздобыли настоящий рупор с настоящей сиреной, походили по этажам, угрожая заработавшимся ТОПам. Видя костюмы девушек, никто не смел отказаться... Армия девушек в составе генерал-майора, полковника, морячки, медсестры и специально приглашенной полицейской, призванной следить за порядком, без особого труда построила в шеренгу всех мужчин. Несмотря на то, что многие мужчины забыли армейские команды, все старались выполнять их, и на замечания из рупора "Отставить разговоры в строю!" умолкали и загадочно улыбались. В общем, армия девушек решила не отдавать мужчин-сотрудников в армию, а пришла к мнению оставить служить их всех на благо банка. После произнесенной присяги всем мужчинам были вручены "Боевые сто грамм" для успешной службы в банке и бодрости духа. "Боевые сто грамм" - корпоративная кружка и 100 грамм классического черного чая. В общем, дешево и сердито! Но всем понравилось!P.S. Всех с праздником Весны!Отличного настроения!