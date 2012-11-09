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Быть или не быть? Так ли необходим овердрафт/кредит?

09.11.2012 13:15 10 1 734 просмотра
Никогда бы не подумала, что стану одним из персонажей анекдотов «про блондинок»… Но так уж случилось… smile:angel:

Наконец-то… пятница, сокращенный рабочий день и впереди - выходные. Выхожу из офиса, под ногами грязный тающий снег, в лицо летят то ли капли дождя, то ли сосульки и царапают кожу. Бррр, осень…
Зашла в магазин, увидев красивое, а главное теплое пальто на витрине. Решила примерить. И понеслось… Бежевое, черное, серое, красное, фиолетовое… И тут принесли пепельное. Цвет – мой, фасон мой, но размер не тот. Пришлось отвесить его ненадолго в сторонку и подумать. Оранжевое, розовое, шоколадное… Зашла девушка, примерила пепельное, ушла. Желтое, зеленое, синее… Нет, не то. Вернулась к пепельному. Мысли: «Да, цвет именно мой. Мех тоже в тему, только вот не отстёгивается… Тёплое, при минус 25 не замерзну… может, пуговицы перешить, чтоб к моему размеру подогнать… Нет, такие деньги, еще и пуговицы перешивать… Что же делать?» Окинула взглядом остальные 13 примеренных пальто, но они не нравились так, как пепельное. «Надо брать! Ушью!» - подумала я, и решила озвучить решение продавцу-консультанту.
По-прежнему в магазин заходят покупатели, смотрят, примеряют, покупают, уходят.
- Да, всё-таки я беру это пальто, - говорю своему продавцу-консультанту я.
- Я сняла деньги, вот необходимая сумма, покупаю пепельное пальто, - одновременно со мной говорит только что зашедшая в магазин и запыхавшаяся та самая девушка своему продавцу-консультанту.
Минута молчания. И тут мы сцепились – я с девушкой, и два продавца-консультанта между собой. Покупатели за пальто, Продавцы – за свои продажи и бонусы. Забавно…
Долго ли, коротко ли это продолжалось бы, но вдруг я вспоминаю, что пару дней назад у меня был безумный шопинг, и сейчас я не знаю, какая точно сумма у меня осталась на карте…В общих чертах помню, точно – нет.
- Девушка, давайте поступим так: я не знаю точную сумму на карте, поэтому если оплата не пройдет, пальто - Ваше, - предложила я.
- Я сняла деньги с комиссией… я примерила только это пальто и сразу решила его купить, а Вы тут выбирали полчаса…
- Ну и что. Выбирала и выбрала. Выбор всегда должен быть. Вы же тоже в других магазинах, наверняка, были и тоже выбирали. К тому же пальто у нас «увели» на примерку прямо из-под носа, хотя мы его отвесили как финальный вариант. И мой продавец-консультант об этом сказала Вашему… Так что это пальто я первая начала примерять.
На кассе моя оплата не прошла. Кредитки, как назло, с собой не оказалось. У меня были наличные, но и они меня не спасли, не хватило всего пары тысяч рублей. И всё это из-за шопинга, который был пару дней назад… «Эх, если бы я не отказалась от овердрафта при оформлении зарплатной карты, пальто было бы моим», - подумала я с сожалением.
- Девушка, ну не расстраивайтесь. Мы позвонили в другую нашу точку, там, оказывается, есть такое же пальто, но Вашего размера. Мы его можем привезти на следующей неделе, - добавила продавец-консультант. smile:)
- Что же Вы мне голову морочите! smile:wall: Я же спрашивала уже: есть ли мой размер пальто, мне ответили, что нет. Конечно, привозите... smile:ura:
Радостная, я отправилась домой, ждать пепельное пальто.
По пути я зашла еще в пару магазинчиков и увидела ЕГО. Мягкое, теплое, с мехом, моего размера, пепельное… По стоимости – теперь уже приемлемое.
«И что со мной такое было в этом магазине? Прямо помутнение рассудка! И чего я вцепилась в то пальто, вот это – то, что я искала», - думала я, размахивая пакетом с обновкой. «Хорошо, что овердрафт не оформила, купила бы, пришлось бы пуговицы перешивать, и пропустила бы это пальтишко…моё… ещё и про отпуск забыла совсем. Сейчас бы сидела в пальто без отпуска… А на солнышке погреться больше хочется, чем сидеть в дорогущем пальто»… smile:shuffle:

Шопоголики, будьте осторожны при оформлении кредиток! Чревато. Проверено на себе.
Хотя… выбор всегда есть!

Комментарии 10

Игорь Пустошило  (Pif)
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Кредитка необходима, но!
Не для "увеличения" покупательской способности хозяина карты (она этого не делает).
А для возможности перераспределения во времени того, что сам зарабатываешь.
Очень важно это понимать, и тогда - никаких проблем.
Helenelen  (Helenelen)
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Игорь, логически я это понимаю. Но эмоциональная составляющая отказывается придерживаться разумных доводов. Женщины меня поймут smile:)
Игорь Пустошило  (Pif)
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Моя жена в таких случаях говорит: "Я девочка. Я не хочу ничего решать. Я хочу платье". smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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Как-то субботним вечером шли с моей супругой из гостей. Около "Гаранта" (сеть магазинов у нас такая) она говорит:
- Пойдем сгущенки возьмем, блинчики сделаю, а???
- Ну пойдем - говорю.
.......
В результате на кассе полная корзина всякой всячины и -800 руб на кредитке. Ну как так?
С другой стороны.... А в прошлую зиму Вы как в -25 не замерзли? Не в фуфайке ведь ходили. Или фасончик уже не тот?
Я не очень симпатизирую Ксении Собчак, но в одном из своих "произведений" она произнесла в принципе верную фразу "Если ты не можешь здесь и сейчас купить эту вещь, значит это не твое. Твоя вещь тебя дождется". -25 всю зиму не бывает, а на 3 дня в году сгодится и старое пальто. Да и вообще еще вагон времени чтобы решить как не замерзнуть в -25. Зачем к вещи то привязываться?
Helenelen  (Helenelen)
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Антон, случай с пальто - это всего лишь "попсовая" зарисовка того, как человеку необходимо уметь планировать бюджет. Такому "умеющему" человеку никакой кредит не страшен. smile:) Кредитные продукты нужны для "возможности перераспределения во времени того, что сам зарабатываешь", как прокомментировал Pif smile:)
P.S...А фасончик, действительно, уже не тот, хочется порадовать глаз чем-то новым. smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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"Фасончик не тот..."
Оставлю это без комментариев. Как говорится вам девушкам виднее...
Я лично не сильно придаю этому значение, а окружающие ценят меня за мою работу и некоторые другие качества. А если кто и отворачивается по причине "не того фасона" ну это скорее их проблемы а не мои. Если честно то меня 5 лет убеждали сменить телефон, в конце концов дождался, что подарили новый. Видите какая экономия.... Никакого кредита не надо.
А с pif-ом согласен. Отпала нужда постоянно держать две тыщи в кошельке, чтобы машинку заправить. Просто даю карточку и все. Кофе с партнерами можно попить в кредит а заплатить через месяц. Да и копейки считать не приходится и со сдачей возиться
Helenelen  (Helenelen)
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Я привязана к вещам, которые нравятся и удобны. С одним и тем же телефоном хожу вот уже несколько лет, и меня это нисколько не напрягает. ЗвонИт, смс-ит, фоткает неплохо, если фотоаппарата нет под рукой, - и этого лично мне вполне достаточно. Есть ещё куча функций, но как-то некогда с ними разбираться. И не подумаю купить новый, пока он не выйдет из строя, ну или не украдут (тьфу-тьфу!). smile:o
А по поводу "не того фасона" - дело не в отворачивании других. Иногда, знаете ли, одеваешь верхнюю одежду прошлого сезона и понимаешь, - "тонешь как в шинели", размер почему-то не тот. Ну или обратная ситуация - "пуговицы не сходятся и в плечах жмёт", и думаешь, что пора обновлять гардероб! Как-то так... smile:)
А кредитки - вполне удобная вещь, особенно с программами лояльности и накопительными баллами, скидками и т.п. Я только ЗА! smile:D П.С. ...но в некоторых случаях их полезно забывать дома!)))
Blackart  (Blackart)
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Ну вот,опять скатились на уровень детского "А я, а я.... могу пять дней не пить воды!". Мысль автора понятна, но подача - так себе, вы уж извините. Какие бы ужасы с вами случились будь у вас овердрафт или кредитный лимит? Вам не хватало 2 тысячи. Погасили бы овердрафт через 1-2 дня, может, по случаю пятницы, через 4. Не знаю, какие вам предлагали условия, но какой-то рекордной суммы там набежать не должно было... десятки рублей. А у кредиток, так вообще, бывает грейс, вы же знаете?
Дмитрий  (dezhkov)
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Blackart, здесь речь не о десятках рублей переплаты за одно пальто, а о том, что, имея кредитку, женщина "в порыве страсти" может кроме покупки пальто совершить очень много других незапланированных покупок, выходящих за рамки привычного бюджета. А тут ведь, как говорится, "тратишь чужие, а отдавать приходится свои" ©.
Blackart  (Blackart)
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Возможно, вы не внимательно читаете посты. Я написал, что мысль (то есть, основная мысль) автора понятна. Поднята большая проблема финансовой дисциплины, так сказать. Но ситуация в качестве примера неудачная.
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