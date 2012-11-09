Быть или не быть? Так ли необходим овердрафт/кредит?

Никогда бы не подумала, что стану одним из персонажей анекдотов «про блондинок»… Но так уж случилось…Наконец-то… пятница, сокращенный рабочий день и впереди - выходные. Выхожу из офиса, под ногами грязный тающий снег, в лицо летят то ли капли дождя, то ли сосульки и царапают кожу. Бррр, осень…Зашла в магазин, увидев красивое, а главное теплое пальто на витрине. Решила примерить. И понеслось… Бежевое, черное, серое, красное, фиолетовое… И тут принесли пепельное. Цвет – мой, фасон мой, но размер не тот. Пришлось отвесить его ненадолго в сторонку и подумать. Оранжевое, розовое, шоколадное… Зашла девушка, примерила пепельное, ушла. Желтое, зеленое, синее… Нет, не то. Вернулась к пепельному. Мысли: «Да, цвет именно мой. Мех тоже в тему, только вот не отстёгивается… Тёплое, при минус 25 не замерзну… может, пуговицы перешить, чтоб к моему размеру подогнать… Нет, такие деньги, еще и пуговицы перешивать… Что же делать?» Окинула взглядом остальные 13 примеренных пальто, но они не нравились так, как пепельное. «Надо брать! Ушью!» - подумала я, и решила озвучить решение продавцу-консультанту.По-прежнему в магазин заходят покупатели, смотрят, примеряют, покупают, уходят.- Да, всё-таки я беру это пальто, - говорю своему продавцу-консультанту я.- Я сняла деньги, вот необходимая сумма, покупаю пепельное пальто, - одновременно со мной говорит только что зашедшая в магазин и запыхавшаяся та самая девушка своему продавцу-консультанту.Минута молчания. И тут мы сцепились – я с девушкой, и два продавца-консультанта между собой. Покупатели за пальто, Продавцы – за свои продажи и бонусы. Забавно…Долго ли, коротко ли это продолжалось бы, но вдруг я вспоминаю, что пару дней назад у меня был безумный шопинг, и сейчас я не знаю, какая точно сумма у меня осталась на карте…В общих чертах помню, точно – нет.- Девушка, давайте поступим так: я не знаю точную сумму на карте, поэтому если оплата не пройдет, пальто - Ваше, - предложила я.- Я сняла деньги с комиссией… я примерила только это пальто и сразу решила его купить, а Вы тут выбирали полчаса…- Ну и что. Выбирала и выбрала. Выбор всегда должен быть. Вы же тоже в других магазинах, наверняка, были и тоже выбирали. К тому же пальто у нас «увели» на примерку прямо из-под носа, хотя мы его отвесили как финальный вариант. И мой продавец-консультант об этом сказала Вашему… Так что это пальто я первая начала примерять.На кассе моя оплата не прошла. Кредитки, как назло, с собой не оказалось. У меня были наличные, но и они меня не спасли, не хватило всего пары тысяч рублей. И всё это из-за шопинга, который был пару дней назад… «Эх, если бы я не отказалась от овердрафта при оформлении зарплатной карты, пальто было бы моим», - подумала я с сожалением.- Девушка, ну не расстраивайтесь. Мы позвонили в другую нашу точку, там, оказывается, есть такое же пальто, но Вашего размера. Мы его можем привезти на следующей неделе, - добавила продавец-консультант.- Что же Вы мне голову морочите!Я же спрашивала уже: есть ли мой размер пальто, мне ответили, что нет. Конечно, привозите...Радостная, я отправилась домой, ждать пепельное пальто.По пути я зашла еще в пару магазинчиков и увидела ЕГО. Мягкое, теплое, с мехом, моего размера, пепельное… По стоимости – теперь уже приемлемое.«И что со мной такое было в этом магазине? Прямо помутнение рассудка! И чего я вцепилась в то пальто, вот это – то, что я искала», - думала я, размахивая пакетом с обновкой. «Хорошо, что овердрафт не оформила, купила бы, пришлось бы пуговицы перешивать, и пропустила бы это пальтишко…моё… ещё и про отпуск забыла совсем. Сейчас бы сидела в пальто без отпуска… А на солнышке погреться больше хочется, чем сидеть в дорогущем пальто»…Шопоголики, будьте осторожны при оформлении кредиток! Чревато. Проверено на себе.Хотя… выбор всегда есть!