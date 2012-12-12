Как не допустить конец света? Пора корпоративных мероприятий...

Думаю, многие компании, устраивающие корпоративное мероприятие в текущем году, обыгрывают ситуацию с концом света, назначая корпоратив на 21.12.12, не отступая от предсказаний майя.

Одна моя коллега сообщила мне сегодня, что они устраивают корпоратив своими силами. Желающих набралось не мало - 175 человек. Программу придумали интересную и неожиданную (никто не знает, что их ждет конец света, и дата конца света - 14 декабря, именно в день корпоратива, на который они придут). Чтобы конца света не допустить - придуманы различные испытания, в ходе которых победители получают наборы для выживания.

Место выбрано очень колоритное (Мексиканский ресторан).

Есть несколько свободных мест (изначально планировали на 200 человек), поэтому если есть компания, желающая присоединиться 14 декабря (с 18.00 или 18.30), пишите, обязательно отвечу. Стоимость за 1 участника - 3500 руб.

На данное мероприятие, по словам коллеги, собираются не только сотрудники одного банка. Все довольно демократично, это некая встреча сотрудников банковской сферы "без галстуков".

Прошу прощения за данное объявление, но, возможно, кто-то захотел бы присоединиться...