Мой "любимый" МТС

Долгие годы пользовалась услугами мобильного оператора Мегафон. И до сих пор бы пользовалась, но оператор поднял цену на мой тариф. Ну и решила я перейти со своим номером на МТС, почитала интернет, узнала, что есть у них очень интересный тариф (думаю все знают о чем я). Поспрашивала у коллег на работе, вроде все довольны.Лучше бы я этого не делала!!!В общем написала заявление на перенос номера 12 августа и уже 20 августа я стала счастливым клиентом МТС. Радость моя испарилась буквально через полчаса пользования услугами МТС.Ну обо всем по порядку.Вставила сим карту в телефон посыпались радостные приветственные смс, что мол рады видеть Вас в наших рядах. Симку при переносе по mnp выдают с тарифом Безлимитище, но он мне был не нужен изначально, я сразу собиралась перейти на Супер МТС. Перед переходом на Супер МТС решила протестировать скорость интернета программой такой, думаю всем тоже известной speedtest, тем более что по тарифу Безлимитище уже было ежедневное списание за услуги, а почему бы и нет? А вот и нет, не нужно было этого делать.Запустила я программу (да ещё и не один раз) в 8:33, 8:34, 8:35 (время видно в самой программе), кстати скорость так себе, примерно как в Билайн, Мегафон безусловно лидирует по части интернета. Так вот зашла ещё в ВКонтакте, удостоверилась, что работает, не так как хотелось, ну ладно в предвкушении интересного тарифа меня все устроило. Отключила интернет (дома wi fi и мобильным интернетом не пользуюсь) Открываю тарифы и перехожу на Супер МТС, в 8:44 пришла смс, что мол заявка принята, в 8:48 смс, что ваш тариф поменялся.И вот тут я ох**ла, посыпались смс: внимание! на счёте недостаточно средств и т.д. и и.п. Думаю, что за фигня, захожу в личный кабинет.... дальше ненормативная лексика... На счету -578 рублей.В голове один вопрос как? В панике заказываю детализацию, тут же забываю про неё. Начинаю звонить оператору, второй шок это невозможно номер заблокирован (ну наверное логично, хотя по-моему оператору должно быть можно дозвониться в любой ситуации) Ну ладно, благо в телефоне есть ещё одна сим Билайн, ищу в интернете телефон для дозвона с другого оператора, звоню, полностью уверенная в своей правоте... время ожидания ...10 минут. Отвечает милая девушка, ну я человек эмоциональный, тем более когда попадаешь на деньги, которые знаешь как тебе трудно достаются, очень неприятно. В общем излагаю ей, что звоню с другого оператора, номер мой такой то. На что она мне отвечает, что перенос ещё не состоялся, хотя к слову смсочка мне уже пришла, да и Мегафон уже не работал. Я ей как так у меня баланс в минусе, она-звоните старому оператору. Я да нет же Ваша сим стоит. Ну в общем разобрались так, назвала свои паспортные данные и она меня нашла в своей базе(а вот другой молодой человек из той же конторы так сделать не смог, сказал это невозможно)И вот эта милая девушка каменным голосом зачитывает "приговор" - вы пользовались интернетом после перехода на тариф СуперМТС, оснований для возврата денежных средств нет. Я ей объясняю, что не может быть такого. Она мне про своё сертифицированное оборудование. Ну в общем я ругалась, а девушка отправила в офис писать претензию, причем, слушая её, понимаю шансы вернуть деньги равны 0.Ну чтож, делать нечего, выпила корвалол и поплелась в этот чудный воскресный день в офис. Там меня ждала другая милая девушка, я решила, что не буду топать ногами и истерить, что толку. Говорю хочу написать претензию о неправильном списании денежных знаков, без проблем распечатала, подтвердила слова предыдущей девушки, что в интернет я выходила уже после перехода на супер МТС. Дело в том, что мне конечно уже не 20 лет и всё-таки, я настаиваю, что маразмом не страдаю, отдаю отчёт своим действиям. Ну как могла изложила кратко суть своей проблемы. Девушка приняла заявление и пообещала, что финансовый отдел рассмотрит в течении 10 дней. Кстати пока писала человек 5 пришли и не понимали, за что у них списали деньги.Пришла домой, в глубине души понимаю, что придется мне расстаться с 587 рублями (т.к. на этом номере очень много завязано), что всё бестолку.Открыла детализацию, о Боже, это ж ужас какой-то, сколько левых ненужных услуг включались-отключались и снова включались за время перехода на другой тариф. Стала разбираться, получается, что в 8:45 я отправила запрос на смену тарифа, затем 8:46-8:47 потратила трафик на 733 руб, но вот на ВКонтакте трафик почему-то не тарифицировался, что соответствует условиям Безлимитища, в 8:47 подключилась опция мини бит, в 8:48 осуществлён переход на супер МТС.Теперь буду ждать 10 дней, но что то подсказывает, что все бесполезно.Я понимаю, что косяки есть у всех операторов, но вот таких косяков за весь мой стаж пользования мобильной связью не было, хотя вру, было в далёком 2003 году, тогда это был опять наш главный фигурант МТС. Помню пополнишь баланс на 50 руб, никуда не звонишь, ни чем не пользуешься, а их уже нет, но тогда мне было проще я просто пошла и заблокировала номер через 3 дня. Да в МТС, к моему большому сожалению, ничего не поменялось.Кто-то скажет, что сама виновата, согласна, черт дернул, хотела сэкономить, но вот так нагло откровенно наеб....ь, извините!Спасибо, всем кто прочитает, прошу прощения за возможные грамматические и пунктуационные ошибки.Мегафон, ты лучший!Непонятно, какой смысл мне не договаривать? Я, что в плюсе осталась? В продолжении истории сегодня 21 августа, с этого номера, с отрицательным балансом, т.е. заблокированным была списана ещё сумма в размере 101.2. При повторном обращении в офис так же как и вчера моего перенесённого номера нет в базе, его можно найти только по паспортным данным. Далее проверяем в другой базе временный номер он тоже функционирует, такого быть не должно. Перенос номера был совершен не корректно. Повторюсь ещё раз я не страдаю маразмом и отвечаю за свои действия. Так же в детализации видно, что трафик 88 мб был скачан за одну секунду, да у МТС скорости такой нет, ну ещё я должна была совершить определенные телодвижения для этого.В продолжении моей истории, 3 сентября позвонила в ТП МТС, к слову нашли мой номер с первого раза, всё-таки перенос номера завершился корректно. Затем неприятные сюрпризы, первая моя претензия, написанная 20 августа, в работу взята только 1 сентября, по закону может рассматриваться до 30 дней. Но спросив у консультанта с какого числа исчисляется срок 30 дней она почему-то решила, что именно с 1 сентября. Ну да ладно, подождём. Вторая и третья претензии почему закрыты с формулировкой одинаковый текст жалобы, но это конечно же неправда, бумажный вариант претензий у меня на руках.