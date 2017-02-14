Когда должник получает от коллекторов грозные письма-предупреждения о всевозможных карах за отказ оплатить некую задолженность, то зачастую перед ним встает нерадостная картина - толпы маститых акул-юристов рвут его на части в судах по гражданским и уголовным делам.
Насколько такая версия верна я предлагаю разобрать на примере одного искового заявления, которое является типичным для большинства коллекторов.
Итак, сюжет. Примерно в 2013 г. с претензиями ко мне по оплате некой задолженности обратилась серьезная коллекторская компания с Кипра - Вресаспин Холдингс Лимитед. Если кому интересно – вот ее официальный сайт. Свои требования они никак не подтверждали, но были настойчивы в своих устремлениях. Правда безуспешно – пару инициированных ими судебных приказов мне пришлось опротестовать. В итоге, «гордые киприоты» обиделись и решили достать меня всерьез. По их поручению специалисты российской юридической компании «Интер-Прайм» подготовили внушительный судебный иск с солидным приложением документов (порядка 100 листов). Когда я получил эту бандероль, то прям перепугался. Но потом ознакомился с исковым заявлением… Предлагаю сделать вам тоже (скан иска в конце статьи), в целях развития и развенчания мифов о «злобных коллекторах» - скан искового заявление под текстом.
Я опускаю такие «мелочи», которые проигнорировал истец – расчет суммы задолженности, его подтверждение документами первичного кредитора с учетом произведенных мной выплат и т.п. Все это ерунда.
Мое внимание привлекло то КАК было составлено исковое заявление. Вы когда-нибудь видели рефераты школьников? Надерганные из интернета фразы, выполненные разным шрифтом, разным стилем и размером, выделение жирным текстом и подчеркиванием. Ничего не напоминает?
А еще эти ребята любят баловаться цветными текстовыделителями – прям урок ИЗО в детском саде.
Кстати, советую обратить внимание на п.8 Приложения к исковому заявлению – именно такие документы должны предоставлять коллекторы своим должникам в обоснование своих претензий.
Интересы в суде обеих компаний представлял некий Алексей Алексеевич Васин из г. Ангарска (судя по доверенности). Правда на судебное заседание он не явился. Я впрочем – тоже.
Данный судебный иск Вресаспин Холдингс Лимитед вместе с ООО «Интер-Прайм» благополучно проиграли. Судебное решение истец не стал обжаловать, и оно вступило в законную силу.
Кстати, в перечне судебных дел компании Вресаспин Холдингс Лимитед проигранный ими мне иск (дело №2-336/15 от 27 апреля 2015 г.) не значится. Скромняги однако.
Теперь вы имеете представление о действительных размерах «высокого профессионального уровня», о котором так любят рассуждать руководители коллекторских агентств со страниц различных СМИ.
В следующих своих постах я приведу нехитрый расчёт той суммы, которую потерял коллектор на данном иске – вы прям удивитесь. Заодно узнаете за какую цену банки продают долги россиян иностранным коллекторам. А также продолжу разбор судебных исков коллекторов на примере Первого коллекторского бюро.
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