Как коллекторы дурят должников "добрыми" советами.

Вот прочитал несколько советов должникам, размещенных на сайте Первого коллекторного бюро.
Делюсь семи перлами с вами – не могу удержаться и от комментариев к ним. Если в чём не прав – поправьте.
Итак, скриншот совета №1.
Граждане коллекторы, чтобы что-то требовать с того, кого вы считаете должником, вы должны последнему подтвердить свое право на такое требование. А именно не только договор цессии и приложение к нему касаемо суммы долга, но и копию первичного кредитного договора и расчет суммы задолженности – короче смотрите ст. 385 ГК РФ. В противном случае должник имеет полное право послать вас в пешее эротическое путешествие и будет прав. А банку – первичному кредитору нужно еще доказать факт надлежащего уведомления должника об уступке прав требования.
Лично мне за несколько лет нашего общения ПКБэшники не прислали ни одной бумажки, подтверждающей их притязания на мой кошелек. Почему они это не делают расскажу в другом своем посте.
Граждане должники, намек понятен? Действуйте.
Перл №2.
Это просто оборзень какая-то. Вместо того чтобы провести проверку и извиниться, соратники Михмеля просят вас не просто передать свои персональные данные, но и подтвердить их копиями документов. Слов просто нет.
Мой совет. Практически в каждом телефоне есть функция записи разговора – пишите все свои беседы с михмелевцам и другими коллекторами. Потом обращайтесь в полицию. Не поможет в суд с иском о защите прав субъекта персональных данных и компенсации морального вреда.
Совет №3.
Могу сказать следующее:
1. Никогда не выкидывайте такие уведомления и собирайте их в отдельную папочку. Зачем? Об этом объясню позже, в другом посте.
2. Позвоните по указанному номеру, потребуйте подтверждения требований и обязательно запишите разговор.
На этом все – читайте предыдущие советы.
Совет №4
Если вы получили судебный приказ, то, согласно ст. 129 ГПК РФ вы можете его спокойно отменить. Даже если вы его не получали или узнали о нем спустя полгода – не беда. Я обжаловал судебные приказы, по которым более полугода велось исполнительное производство. Просто судебные секретари часто забывают выслать копию приказа должнику.
Насчет «консультации опытных специалистов». Сегодня специально позвонил в ПКБ к такому специалисту Гараевой Валерии Валерьевне (есть аудиозапись) попытался проконсультироваться… Понял одно – у гражданина Михмеля в его заведении жесточайший кадровый голодомор.
А вот перл, который меня просто убил.
Это просто жесть. Я понимаю, что у адептов ПКБ с совестью провалы, но голову иногда включать надо. С какого перепугу родственники умершего должника вам должны чего-то там доказывать и предъявлять?
Комментарии 1
Федеральная нотариальная палата подготовила официальное письмо, разъясняющее тонкости новой процедуры, как вернуть назад долг с помощью исполнительной надписи нотариуса.
Ключевой момент: новые правила не привязаны к месту прописки должника или кредитора. Получить исполнительную надпись можно у любого нотариуса, если документы в порядке. Даже в другом городе. А для судебных приставов исполнительная надпись приравнивается к судебному решению. Это значит, что такому должнику судебный пристав вправе самостоятельно перекрыть выезд за границу.
Напомним, в этом году принят закон, значительно упростивший процедуру взыскания долгов. Теперь достаточно принести документы нотариусу, он сделает исполнительную надпись, и с ней документы можно направлять судебным приставам. Для них виза нотариуса - официальный сигнал к действию. Воспользоваться новой системой могут и банки, и граждане. Гражданин, чтобы получить исполнительную надпись, должен принеси нотариально удостоверенный договор. Проще говоря: в долг теперь лучше давать не под расписку, а оформляя договор у нотариуса. Тогда, если с должником возникнут проблемы, не придется судиться. По новой схеме можно решать и проблемы при сдаче жилья в аренду. В письме сообщается, что для судебных приставов исполнительная надпись приравнивается к судебному решению.
Так что приставам, скорее всего, не надо обращаться в суд за дополнительной санкцией, чтобы включить человека в списки невыездных. Дело в том, что по закону приставы вправе перекрывать границу только для тех, кто должен по суду. Если же человек, допустим, оштрафован ГАИ и не заплатил, то ограничить выезд за рубеж такому должнику может только суд. Соответственно, пристав должен будет обратиться туда с ходатайством. "В письме уточнено и конкретизировано, какие документы должны быть представлены нотариусу для совершения исполнительной надписи, приведены примеры. В целях недопущения нарушения прав граждан должны быть представлены подлинники, а не копии", объяснили в ФНП. При этом дополнительного согласия заемщика на совершение исполнительной надписи не требуется. Однако кредитные организации должны в обязательном порядке известить должника о своем намерении идти к нотариусу. А сам договор должен содержать условие о возможности внесудебного взыскания.
Как пояснил "РГ" заместитель директора департамента проблемных активов одного из крупных банков Владислав Котельников, банк еще в сентябре апробировал технологию в пилотном режиме - по 20 кредитным договорам. Сейчас ведется работа по стандартизации процедур. По его словам, банк стал включать такую оговорку в новые договоры с 4-го квартала 2016 года. "По таким договорам первые дефолты и потребность принудительного взыскания могут возникнуть не раньше августа 2017 года", - сказал он.
Еще интересный момент: закон не разрешает осуществлять взыскание пеней на основании исполнительной надписи нотариуса. При такой процедуре человека обязывают вернуть только долг и проценты. "Соответственно, если взыскание суммы пеней является значимым для банка и банк высоко оценивает вероятность их взыскания, то ему выгоднее использовать "традиционную" судебную форму принудительного взыскания и отказаться от использования исполнительной надписи", - пояснил Владислав Котельников.
Там же, где пени не так велики, то проще обратиться к нотариусу. Гражданину же в таком случае придется меньше платить.