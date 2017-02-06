Перечитал я свой предыдущий пост о навязывании «страховок» и понял, что получился он уж слишком теоретическим, оторванным от реальности. Конечно, хорошо будет, если ЦБ и другие контролирующие органы станут более эффективно бороться с навязыванием банками дополнительных «услуг». Но пока этого нет - что же делать сейчас обычному клиенту банка?1. Самое лучшее – не брать кредиты:) По крайней мере – потребительские (лучший способ защитить машину от угона - не покупать ее вообще) .2. Если же решили взять кредит, то отказываться от страховки сразу, при подаче заявки. На уговоры менеджера («без страховки не одобрят» и т.п.) обращать внимание не надо, он просто отрабатывает свои бонусы. Полезно сослаться на Закон «О защите прав потребителей», который прямо запрещает навязывание дополнительных услуг (п. 2 ст.16). В особенно тяжелых случаях иногда приходится беседовать с руководителем отделения. Но лучше потратить лишние 10-15 минут на переговоры, чем выкинуть несколько десятков ( а то и сотен) тысяч на ветер или заниматься потом оформлением возврата.3. Если все же «вляпались» в страховку, то вам поможет Указание ЦБ № 3854-У (в редакции от 01.06.2016г.). После 1 июня 2016г. любой страхователь имеет право расторгнуть договор и вернуть себе страховую премию в течение 5 дней с даты его подписания. Заявление на расторжение договора страхования и возврат денег старайтесь подать как можно быстрее и обязательно требуйте, чтобы на вашем экземпляре поставили отметку о приеме заявления с датой. Разумеется, банки и страховщики будут всячески затруднять и затягивать процесс возврата, но все реально – положительная практика имеется.