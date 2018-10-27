Сам себе инвестфонд, или еще к вопросу о личных финансах

Недавно один из друзей попросил меня научить его управлять семейным бюджетом. "Тыжфинансист, - сказал он, - а значит - должен знать все об этом". Я задумался и решил вспомнить: а что же я действительно об этом знаю? В итоге получилась небольшая "инструкция" для тех, кто задумался о состоянии своих финансов.



1. Доходы

Источников дохода должно быть несколько, в идеале - много, так, чтобы потеря 1-2 из них практически не отражалась на финансовом состоянии. Мы живем в очень быстро меняющемся мире и ситуация, когда основной (а тем более - единственный) доход - это зарплата на одном месте работы, является крайне опасной. Если у вас сейчас именно так, то нужно менять положение вещей. Проще делать это постепенно. Например, поставить себе цель - к концу года довести объем "дополнительных" доходов до 10% от "основного" (на работе), еще через год - до 20% и т.д.

Понятно, что всегда не хватает времени и сил, значит - нужно, по возможности, перераспределить ресурсы. Лучше заработать 70 рублей на «основном» месте (не прилагая там излишних усилий) и 30 рублей - дополнительно, чем заработать 100 только на основном, хотя формально это одни и те же деньги.

В идеале нужно стремиться к такой ситуации, когда "основным" станет пассивный доход, т.е. доход от инвестиций (про инвестиции будет отдельный пункт).



2. Управление расходами

Здесь главное – анализ и планирование расходов. Существует множество специальных программ, но на первом этапе достаточно Excel.

Сначала нужно оценить текущую ситуацию - 3-4 месяца анализировать расходы, распределив их по основным статьям: квартплата, питание, связь, содержание автомобиля, спорт, отдых и развлечения, покупка вещей и т.п.

Потом можно приступить к планированию - по той же форме, по которой анализировались фактические данные, составить план на следующий месяц с учетом желаемого снижения или перераспределения тех или иных статей. В плане обязательно должны быть разделы - формирование резервных фондов и инвестирование (про это ниже)

И дальше, имея план на месяц, регулярно (лучше всего - ежедневно) заносить фактические расходы по статьям, суммируя их с начала месяца. Если видите, что, например, прошла только неделя, а по статье такой-то уже 90 % месячного плана, значит, надо как-то корректировать свои действия. На первом этапе часто придется менять и сам план, пока не научитесь объективно планировать и четко контролировать расходы.

Да, и конечно же – никаких кредитов, если сейчас они есть – погасить максимально быстро. Исключение может быть только для ипотеки в случае объективной потребности в жилье и после тщательного анализа.



3. Резервные фонды

В первую очередь следует сформировать резерв на случай форс-мажорных ситуаций (например, болезнь, потеря основного источника дохода и т.п.). Его размер - не менее 6 месячных сумм ваших текущих расходов. Пока этот фонд не сформирован - текущее потребление следует свести к минимуму. Но без фанатизма, конечно, голодать и ходить зимой в дырявых ботинках не надо.

Понятно, что все мы живые люди и "импульсивные" траты могут быть, от них никуда не денешься. Для этого должен служить также специальный фонд, его размер каждый определяет индивидуально, исходя из степени своей "импульсивности". Он должен формироваться за счет "случайных" доходов - выигрышей, призов и т.п. Также можно отчислять и некоторый небольшой процент от основного дохода (естественно, после формирования "форс-мажорного" резерва).



4. Инвестирование.

Когда система планирования налажена и резервный фонд сформирован, можно приступать к инвестированию.

На первом этапе - просто откладывать определенный процент (лучше не менее 10%) дохода на пополняемый депозит. Когда накопится более- менее существенная сумма, можно подумать о других формах инвестирования – недвижимость, акции, инвестиционные фонды и т.д. Здесь, конечно, надо серьезно изучать рынки и определяться с процентным соотношением между направлениями инвестирования, но это уже не относится собственно к построению системы управления финансами и требует отдельного разговора.



Стремиться нужно к такой ситуации, когда все текущие расходы покрываются за счет пассивного дохода от инвестиций, а "активные" доходы идут на пополнение фондов и дополнительное инвестирование)

Т.е. цель построения системы управления личными финансами - превращение себя в маленький (а может быть - и не очень маленький) инвестиционный фонд.

