Греция: первые шаги по terra incognita после «нет» на референдуме

Греческое население сказало «нет» мерам жесткой экономии на воскресном референдуме. В выборах приняли участие 62,5% зарегистрированных избирателей, из которых 61% сказали «нет» и 39% «да». Сейчас греческое правительство готово вернуться за стол переговоров с обещаниями, что заключит сделку с кредиторами в течение 48 часов и позволит банкам вновь открыться завтра. Мы считаем, это крайне оптимистичный настрой, поскольку отрицательный результат на выборах все усложняет. Неожиданной стала и сегодняшняя отставка министра финансов Греции Яниса Варуфакиса, который объяснил свое решение тем, что его присутствие будет мешать переговорам.



Канцлер Меркель и президент Олланд встречаются сегодня, чтобы обсудить дальнейшие шаги после греческой развязки, в то время как внеочередные заседания Еврогруппы и саммита ЕС запланированы на завтра. Европейский центральный банк (ЕЦБ) соберется сегодня позднее, чтобы принять решение относительно программы экстренной кредитной помощи (ELA), которая в настоящее время составляет 89 млрд евро. Отметим, что греческие банки зависят от программы ELA. Таким образом, если Греция не сможет выкупить у Европейского центрального банка государственные облигации на сумму 3,5 млрд евро до 20 июля, то тем самым она обеспечит ЕЦБ веский аргумент, чтобы полностью прекратить программы ELA.



Греческое правительство, лоббировавшее отрицательный результат с момента объявления референдума, использует народное «нет» в качестве ключевого аргумента в ходе переговоров с кредиторами и планирует просить дальнейшие уступки, в частности по списанию долга. Тем не менее, много вопросов как внутри, так и вне страны требуют урегулирования, и нужно четко представлять, каким образом разногласия с кредиторами могут быть преодолены на данном этапе. Наш сценарий развития событий следующий: компромисс в каком бы то ни было виде будет достигнут в зависимости от того, насколько разумно обе стороны будут действовать.



Эйрини Цекериду, аналитик Julius Baer